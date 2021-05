LIVE Giro: Sprintersploegen houden 3 leiders netjes binnen schot

16:24 Sprint. De tweede sprint telt voor het tussensprintklassement en Marengo vloert Pellaud opnieuw. Aangezien ze met z'n drieën zijn, betekent dat ook dat de bonificatieseconden allemaal uitgedeeld zijn. . 16 uur 24. Sprint De tweede sprint telt voor het tussensprintklassement en Marengo vloert Pellaud opnieuw. Aangezien ze met z'n drieën zijn, betekent dat ook dat de bonificatieseconden allemaal uitgedeeld zijn.

16:24 16 uur 24. Het wordt sowieso een rustige dag, maar voor mij mag de finale nerveus worden, hoor. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Het wordt sowieso een rustige dag, maar voor mij mag de finale nerveus worden, hoor. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

16:22 16 uur 22. UAE heeft al een glaasje kunnen drinken dankzij Joe Dombrowski, maar de druk ligt toch nog altijd op de schouders van Fernando Gaviria. De 26-jarige Colombiaan mag zijn riante salaris stilaan vertalen in overwinningen. Hij won al 5 keer in de Giro, maar bij de Emiraten loopt er - naast een flinke portie pech - wel altijd iets mis. . UAE heeft al een glaasje kunnen drinken dankzij Joe Dombrowski, maar de druk ligt toch nog altijd op de schouders van Fernando Gaviria. De 26-jarige Colombiaan mag zijn riante salaris stilaan vertalen in overwinningen. Hij won al 5 keer in de Giro, maar bij de Emiraten loopt er - naast een flinke portie pech - wel altijd iets mis.

16:22 16 uur 22.

16:20 16 uur 20. Opvallend: in onderstaand lijstje ontbreekt voorlopig Deceuninck-Quick Step, nochtans een vaste waarde in de grote rondes wat ritzeges betreft. Al werd ook vorig jaar al met die traditie gebroken. Bora-Hansgrohe, EF Pro Cycling en UAE Emirates waren in het coronaseizoen de enige ploegen die ritten wonnen in de Giro, Tour én de Vuelta. . Opvallend: in onderstaand lijstje ontbreekt voorlopig Deceuninck-Quick Step, nochtans een vaste waarde in de grote rondes wat ritzeges betreft. Al werd ook vorig jaar al met die traditie gebroken. Bora-Hansgrohe, EF Pro Cycling en UAE Emirates waren in het coronaseizoen de enige ploegen die ritten wonnen in de Giro, Tour én de Vuelta.

16:18 16 uur 18. Alles netjes verdeeld. Ineos Grenadiers, Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty-Gobert, UAE Emirates, Lotto-Soudal, Bahrein-Victorious: 6 ritten, 6 winnende teams. Komt er straks een eerste dubbeltje? . Alles netjes verdeeld Ineos Grenadiers, Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty-Gobert, UAE Emirates, Lotto-Soudal, Bahrein-Victorious: 6 ritten, 6 winnende teams. Komt er straks een eerste dubbeltje?

16:17 16 uur 17. We kamperen nu aan de kustlijn tot in Termoli, waar we voor de slotkilometers het centrum opzoeken. Met een garantie op nervositeit en hectiek. . We kamperen nu aan de kustlijn tot in Termoli, waar we voor de slotkilometers het centrum opzoeken. Met een garantie op nervositeit en hectiek.

16:13 16 uur 13. De Italiaanse regisseur neemt Remco Evenepoel dan toch eens in beeld. Voor onze landgenoot is het een dagje in de schaduw. Letterlijk en figuurlijk, want de wolken verdringen de zon meer en meer. . De Italiaanse regisseur neemt Remco Evenepoel dan toch eens in beeld. Voor onze landgenoot is het een dagje in de schaduw. Letterlijk en figuurlijk, want de wolken verdringen de zon meer en meer.

16:12 2'38". De 3 leiders hebben nog een geschenkje gekregen. Hun voorsprong is weer aangedikt tot 2'38", maar het peloton zit nog steeds op het gewenste schema. . 16 uur 12. 2'38" De 3 leiders hebben nog een geschenkje gekregen. Hun voorsprong is weer aangedikt tot 2'38", maar het peloton zit nog steeds op het gewenste schema.

16:09 16 uur 09. De queeste van Nizzolo. We hebben toch een beetje medelijden met Giacomo Nizzolo. De 32-jarige Europese kampioen werd al 11 keer 2e in een etappe in de Giro. In 35 Giro-ritten eindigde hij al in de top 10, maar nog nooit won hij. Dat deed hij wel in de slotrit van 2016, maar de jury zette hem toen terug naar de 12e plaats. . De queeste van Nizzolo We hebben toch een beetje medelijden met Giacomo Nizzolo. De 32-jarige Europese kampioen werd al 11 keer 2e in een etappe in de Giro. In 35 Giro-ritten eindigde hij al in de top 10, maar nog nooit won hij. Dat deed hij wel in de slotrit van 2016, maar de jury zette hem toen terug naar de 12e plaats.

16:02 16 uur 02. Het gaat elke dag beter en beter. Wie ik zal viseren? Het is duidelijk dat Caleb Ewan en Tim Merlier in orde zijn. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Het gaat elke dag beter en beter. Wie ik zal viseren? Het is duidelijk dat Caleb Ewan en Tim Merlier in orde zijn. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

15:57 De plattegrond van de finale: we verlaten de kustlijn voor het lanceerplatform en nadien volgen nog enkele haakse bochten en een wegversmalling kort na de vod. 15 uur 57. De plattegrond van de finale: we verlaten de kustlijn voor het lanceerplatform en nadien volgen nog enkele haakse bochten en een wegversmalling kort na de vod

15:55 15 uur 55. Het goeie voorbeeld voor Elia Viviani. Er wordt deze week overigens op verschillende fronten gekoerst. Jesus Herrada won zonet de tweede manche van de Challenge Mallorca. Dat kan een boost geven aan Cofidis-ploegmakker Elia Viviani, die nog maar één keer kon zegevieren in het shirt van zijn Franse werkgever. . Het goeie voorbeeld voor Elia Viviani Er wordt deze week overigens op verschillende fronten gekoerst. Jesus Herrada won zonet de tweede manche van de Challenge Mallorca. Dat kan een boost geven aan Cofidis-ploegmakker Elia Viviani, die nog maar één keer kon zegevieren in het shirt van zijn Franse werkgever.

15:52 15 uur 52. Zo'n knikje op het einde, dat zal Caleb Ewan normaal ook niet echt verontrusten. Wie de Poggio zo goed verteert en wie in de UAE Tour kan winnen op de Hatta Dam, heeft een streepje voor. . Zo'n knikje op het einde, dat zal Caleb Ewan normaal ook niet echt verontrusten. Wie de Poggio zo goed verteert en wie in de UAE Tour kan winnen op de Hatta Dam, heeft een streepje voor.

15:47 15 uur 47. De teller van Caleb Ewan in de grote rondes staat intussen op 10: 5 keer in de Tour, 4 keer in de Giro en eentje in de Vuelta. Na zijn sprintzege van enkele dagen geleden lijkt hij toch de te kloppen man vandaag. . De teller van Caleb Ewan in de grote rondes staat intussen op 10: 5 keer in de Tour, 4 keer in de Giro en eentje in de Vuelta. Na zijn sprintzege van enkele dagen geleden lijkt hij toch de te kloppen man vandaag.

15:42 15 uur 42. Louis Vervaeke: "De vorm van mijn leven? Dat denk ik wel, vooral mentaal dan". Louis Vervaeke: "De vorm van mijn leven? Dat denk ik wel, vooral mentaal dan"

15:41 15 uur 41. Ik zal tot de rustdag alles geven om een roze mirakel te veroorzaken. Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix). Ik zal tot de rustdag alles geven om een roze mirakel te veroorzaken. Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix)

15:40 15 uur 40. De afwachtende houding van Alpecin-Fenix is overigens weg. Ook zij draaien nu mee rond in de achtervolging. Dat doen ze weliswaar met de handrem op, want op deze manier wordt het koptrio veel te snel ingerekend en zo lok je nieuwe aanvallen uit. . De afwachtende houding van Alpecin-Fenix is overigens weg. Ook zij draaien nu mee rond in de achtervolging. Dat doen ze weliswaar met de handrem op, want op deze manier wordt het koptrio veel te snel ingerekend en zo lok je nieuwe aanvallen uit.

15:37 Sprint. Bij de tussensprint is Marengo de primus in de kopgroep. In het peloton lanceert Oss Sagan met een stevig intermezzo. De Slovaak klaart makkelijk de klus voor de 4e plaats. Door die versnelling loopt het verschil spectaculair terug: 50". . 15 uur 37. Sprint Bij de tussensprint is Marengo de primus in de kopgroep. In het peloton lanceert Oss Sagan met een stevig intermezzo. De Slovaak klaart makkelijk de klus voor de 4e plaats. Door die versnelling loopt het verschil spectaculair terug: 50".