LIVE Giro: Dagje in het wit voor Evenepoel, wie wil sprinters een hak zetten?

13:48 13 uur 48. De voorsprong blijft groeien. . De voorsprong blijft groeien.

13:38 13 uur 38. De sprintersploegen slaan de handen al in elkaar. Leidersploeg Groupama-FDJ ontvangt steun van Lotto-Soudal, Qhubeka-Assos en UAE. . De sprintersploegen slaan de handen al in elkaar. Leidersploeg Groupama-FDJ ontvangt steun van Lotto-Soudal, Qhubeka-Assos en UAE.

13:26 13 uur 26. Het verschil klimt boven de grens van 5 minuten. Vooral Pellaud en Marengo kunnen hun zinloze uitstap toch wat opfleuren met hun ambities in nevenklassementen die om vluchtkilometers en tussensprinten draaien. . Het verschil klimt boven de grens van 5 minuten. Vooral Pellaud en Marengo kunnen hun zinloze uitstap toch wat opfleuren met hun ambities in nevenklassementen die om vluchtkilometers en tussensprinten draaien.

13:23 13 uur 23. Tim Merlier: "Gianni Vermeersch is een extra troef en kan reageren op late aanvallen". Tim Merlier: "Gianni Vermeersch is een extra troef en kan reageren op late aanvallen"

13:15 13 uur 15. Deze finish zou me moeten liggen. Ik won al in Denemarken op gelijkaardige aankomsten. Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Deze finish zou me moeten liggen. Ik won al in Denemarken op gelijkaardige aankomsten. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

13:12 13 uur 12. Thomas De Gendt schuift als eerste werkmier voorzichtig op naar de kop van het peloton, maar daar rijden ze nog twee aan twee. . Thomas De Gendt schuift als eerste werkmier voorzichtig op naar de kop van het peloton, maar daar rijden ze nog twee aan twee.

13:09 1'15". De sprintersploegen hebben gekregen waar ze om gevraagd hebben. Er is nog voldoende tijd om over koetjes en kalfjes te praten. . 13 uur 09. 1'15" De sprintersploegen hebben gekregen waar ze om gevraagd hebben. Er is nog voldoende tijd om over koetjes en kalfjes te praten.

13:05 13 uur 05. Oude bekenden. Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) en Mark Christian (Eolo) zijn de avonturiers. De Zwitser en de Italiaan zijn niet aan hun proefstuk toe en dat is nog een understatement. . Oude bekenden Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) en Mark Christian (Eolo) zijn de avonturiers. De Zwitser en de Italiaan zijn niet aan hun proefstuk toe en dat is nog een understatement.

13:03 13 uur 03. De jurywagen versnelt en dan krijgen we het voorspelbare scenario. Eolo, Bardiani en Androni vallen aan, het peloton laat begaan. Het trio ondervindt niet de minste tegenstand. . De jurywagen versnelt en dan krijgen we het voorspelbare scenario. Eolo, Bardiani en Androni vallen aan, het peloton laat begaan. Het trio ondervindt niet de minste tegenstand.

12:52 12 uur 52.

12:52 12 uur 52. Hier gaan we voor dag 7 in de Giro. Attila Valter heeft al zijn roze attributen uit de kast gehaald. Hij is de eerste Hongaarse rozetruidrager in de geschiedenis van de Giro. . Hier gaan we voor dag 7 in de Giro. Attila Valter heeft al zijn roze attributen uit de kast gehaald. Hij is de eerste Hongaarse rozetruidrager in de geschiedenis van de Giro.

12:21 12 uur 21. Onze actie van gisteren was niet volledig succesvol, maar ik heb weer seconden gesprokkeld. Stap per stap doen we goeie zaken. Egan Bernal (Ineos). Onze actie van gisteren was niet volledig succesvol, maar ik heb weer seconden gesprokkeld. Stap per stap doen we goeie zaken. Egan Bernal (Ineos)

12:17 Hij is (nog) niet de rechtmatige eigenaar, maar Remco Evenepoel draagt vandaag de witte trui. 12 uur 17. Hij is (nog) niet de rechtmatige eigenaar, maar Remco Evenepoel draagt vandaag de witte trui.

12:16 12 uur 16. Zonneschijn! De renners plaatsen momenteel hun handtekening in startplaats Notaresco. Ze zullen wellicht niet met het verkeerde been uit bed gestapt zijn, want de zon is op de afspraak. Dat is een verademing na enkele regenritten van de voorbije dagen. . Zonneschijn! De renners plaatsen momenteel hun handtekening in startplaats Notaresco. Ze zullen wellicht niet met het verkeerde been uit bed gestapt zijn, want de zon is op de afspraak. Dat is een verademing na enkele regenritten van de voorbije dagen.

11:55 Het wegdek in de finale kreeg nog een ultieme opsmukbeurt nadat er boodschappen op de weg gekalkt waren. 11 uur 55. Het wegdek in de finale kreeg nog een ultieme opsmukbeurt nadat er boodschappen op de weg gekalkt waren.