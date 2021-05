Vandaag eerste aankomst bergop in de Giro, ook Joe Dombrowski geeft op

11:32 Na een Italiaan, een Belg, een Nederlander, een Amerikaan en een Australiër volgt vandaag een... ? 11 uur 32. Na een Italiaan, een Belg, een Nederlander, een Amerikaan en een Australiër volgt vandaag een... ? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1392773805479759875

11:09 11 uur 09. Vlasov staat net voor Evenepoel. Onze reporter had gisteren nog een gesprek met Aleksandr Vlasov. De 25-jarige Rus van Astana-Premier Tech is voorlopig de beste klassementsman en volgt op 1'24" van leider Alessandro De Marchi. Vorig jaar moest hij de Giro al op de tweede dag verlaten door ziekte, dit jaar liggen de kaarten dus helemaal anders. "Ik voel me goed", vertelde Vlasov, die dinsdag Egan Bernal en Mikel Landa kon beantwoorden in de finale. "Dat was wel een aparte rit door de slechte weersomstandigheden. Sommige renners kunnen beter tegen de koude en de regen. Ik weet niet of ik in de vorm van mijn leven zit, maar met een podiumplaats in Milaan zou ik zeker al tevreden zijn." . Vlasov staat net voor Evenepoel Onze reporter had gisteren nog een gesprek met Aleksandr Vlasov. De 25-jarige Rus van Astana-Premier Tech is voorlopig de beste klassementsman en volgt op 1'24" van leider Alessandro De Marchi. Vorig jaar moest hij de Giro al op de tweede dag verlaten door ziekte, dit jaar liggen de kaarten dus helemaal anders. "Ik voel me goed", vertelde Vlasov, die dinsdag Egan Bernal en Mikel Landa kon beantwoorden in de finale. "Dat was wel een aparte rit door de slechte weersomstandigheden. Sommige renners kunnen beter tegen de koude en de regen. Ik weet niet of ik in de vorm van mijn leven zit, maar met een podiumplaats in Milaan zou ik zeker al tevreden zijn."

10:49 Is Roger Kluge de buschauffeur met dienst? Het antwoord: 11 procent bij een gemiddelde lager dan 35 km/u, 12 procent bij een snelheid van 35 tot 39 km/u, 13 procent bij een koers boven 39 km/u gemiddeld. . 10 uur 49. Is Roger Kluge de buschauffeur met dienst? Het antwoord: 11 procent bij een gemiddelde lager dan 35 km/u, 12 procent bij een snelheid van 35 tot 39 km/u, 13 procent bij een koers boven 39 km/u gemiddeld.

10:47 10 uur 47. Ik denk dat we vandaag vuurwerk zullen zien, maar het is doodjammer dat we Mikel Landa kwijt zijn. Hij kon de smaakmaker van deze Giro worden. Zijn opgave is een aderlating voor het wedstrijdscenario. Renaat Schotte. Ik denk dat we vandaag vuurwerk zullen zien, maar het is doodjammer dat we Mikel Landa kwijt zijn. Hij kon de smaakmaker van deze Giro worden. Zijn opgave is een aderlating voor het wedstrijdscenario. Renaat Schotte

10:43 10 uur 43. Opgevers in deze Giro. Krists Neilands (Let) Israel Start-Up Nation na rit 1 Mikel Landa (Spa) Bahrein-Victorious na rit 5 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers na rit 5 Joe Dombrowski (VS) UAE na rit 5 François Bidard (Fra) AG2R-Citroën na rit 5 . Opgevers in deze Giro

Krists Neilands (Let) Israel Start-Up Nation na rit 1 Mikel Landa (Spa) Bahrein-Victorious na rit 5

Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers na rit 5 Joe Dombrowski (VS) UAE na rit 5 François Bidard (Fra) AG2R-Citroën na rit 5



10:42 We waren er zelfs nog eentje vergeten: ook AG2R-Citroën likt zijn wonden en gaat voort zonder François Bidard. 10 uur 42. We waren er zelfs nog eentje vergeten: ook AG2R-Citroën likt zijn wonden en gaat voort zonder François Bidard.

10:36 Ook afscheid van Dombrowski. Plots gaat het snel in de Ronde van Italië: de valpartijen van gisteren hebben na Mikel Landa en Pavel Sivakov een derde koersverlater geëist. Joe Dombrowski, dinsdag nog ritwinnaar, verschijnt niet meer aan de start. De bergkoning heeft een hersenschudding opgelopen. Van de hemel gaat het dus razendsnel naar de hel. . 10 uur 36. Ook afscheid van Dombrowski Plots gaat het snel in de Ronde van Italië: de valpartijen van gisteren hebben na Mikel Landa en Pavel Sivakov een derde koersverlater geëist. Joe Dombrowski, dinsdag nog ritwinnaar, verschijnt niet meer aan de start. De bergkoning heeft een hersenschudding opgelopen. Van de hemel gaat het dus razendsnel naar de hel.

10:03 Ook bij de ploegleiders was er schade. De volgwagen van Qhubeka-Assos zal vervangen moeten worden. 10 uur 03. Ook bij de ploegleiders was er schade. De volgwagen van Qhubeka-Assos zal vervangen moeten worden.

09:57 Regen. We zagen dinsdag na de eerste klimtest getekende gezichten door de uitgeregende etappe. De regendruppels en de koude hebben toen zeker een impact gehad op het wedstrijdverloop en de daguitslag. Vandaag liggen de kaarten toch een beetje anders. Aan de finish worden ook regendruppels verwacht, maar de thermometer zou nog net boven de 10 graden belanden. De renners hebben in deze Giro dus al op slechter papier geschreven. . 09 uur 57. Regen We zagen dinsdag na de eerste klimtest getekende gezichten door de uitgeregende etappe. De regendruppels en de koude hebben toen zeker een impact gehad op het wedstrijdverloop en de daguitslag. Vandaag liggen de kaarten toch een beetje anders. Aan de finish worden ook regendruppels verwacht, maar de thermometer zou nog net boven de 10 graden belanden. De renners hebben in deze Giro dus al op slechter papier geschreven.

09:49 09 uur 49. Giro Onboard in de Giro: de val van Landa en het tikje van gentleman Sagan

09:46 09 uur 46. Kent u Julio Perez Cuapio nog? De Mexicaanse berggeit won in 2002 in San Giacomo, al was dat langs een andere flank. Kent u Julio Perez Cuapio nog? De Mexicaanse berggeit won in 2002 in San Giacomo, al was dat langs een andere flank

09:45 09 uur 45. Het parcours van deze driesterrenetappe. De organisatie heeft deze rit 3 sterren gegeven. De afstand is niet onoverkomelijk, maar er liggen toch 3.400 hoogtemeters te wachten op het peloton. De aanloop is nog behoorlijk mild, maar het middenrif kan al voor slijtage zorgen met een tweeling van 2e en 3e categorie. Na een lange afdaling van grofweg 40 (!) kilometer bereikt het peloton Ascoli Piceno, waar de slotklim van 15,5 kilometer opduikt. De Colle San Marco (of de klim naar het stadje San Giacomo) wordt bestempeld als een tempocol, een loper. We belanden niet in de dubbele cijfers, maar de laatste 5 kilometer zijn wel de zwaarste van de dag. . Het parcours van deze driesterrenetappe De organisatie heeft deze rit 3 sterren gegeven. De afstand is niet onoverkomelijk, maar er liggen toch 3.400 hoogtemeters te wachten op het peloton. De aanloop is nog behoorlijk mild, maar het middenrif kan al voor slijtage zorgen met een tweeling van 2e en 3e categorie. Na een lange afdaling van grofweg 40 (!) kilometer bereikt het peloton Ascoli Piceno, waar de slotklim van 15,5 kilometer opduikt. De Colle San Marco (of de klim naar het stadje San Giacomo) wordt bestempeld als een tempocol, een loper. We belanden niet in de dubbele cijfers, maar de laatste 5 kilometer zijn wel de zwaarste van de dag.

09:42 09 uur 42. Roze droom van Vervaeke? Vanuit Belgisch oogpunt gaat er uiteraard veel aandacht naar Remco Evenepoel, maar de beste Belg in de stand is Louis Vervaeke. Na zijn inspanningen in de vluchtersrit van dinsdag en na het wegvallen van Joe Dombrowski is hij de dichtste belager van Alessandro De Marchi. De achterstand van de klimmer van Alpecin-Fenix bedraagt 42 tellen. Vindt hij de klimmersbenen uit zijn beste (jeugd)jaren helemaal terug en maakt hij het sprookje van zijn ploeg compleet? . Roze droom van Vervaeke? Vanuit Belgisch oogpunt gaat er uiteraard veel aandacht naar Remco Evenepoel, maar de beste Belg in de stand is Louis Vervaeke. Na zijn inspanningen in de vluchtersrit van dinsdag en na het wegvallen van Joe Dombrowski is hij de dichtste belager van Alessandro De Marchi. De achterstand van de klimmer van Alpecin-Fenix bedraagt 42 tellen. Vindt hij de klimmersbenen uit zijn beste (jeugd)jaren helemaal terug en maakt hij het sprookje van zijn ploeg compleet?

09:36 09 uur 36. Uit respect voor de roze trui moet je er alles aan doen om dit shirt te behouden, maar we zullen ook denken aan Daniel Martin. Hij is onze kopman en verdient onze steun. . Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation). Uit respect voor de roze trui moet je er alles aan doen om dit shirt te behouden, maar we zullen ook denken aan Daniel Martin. Hij is onze kopman en verdient onze steun. Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

09:10 09 uur 10. Wat kan Evenepoel? Uiteraard is het vandaag (onder meer) uitkijken naar de prestatie van Remco Evenepoel. Onze landgenoot staat 7e na 5 ritten, op 1'28" van roze trui De Marchi. . Wat kan Evenepoel? Uiteraard is het vandaag (onder meer) uitkijken naar de prestatie van Remco Evenepoel. Onze landgenoot staat 7e na 5 ritten, op 1'28" van roze trui De Marchi.

