LIVE Giro: Jimmy Janssens zit in de kopgroep, Bahrein-Victorious kiest voor aanval

13:43 13 uur 43. Mollema beweegt hemel en aarde om te kunnen aanpikken, maar ploegmaats Mäder en Mohoric doen er alles aan om hem dat te beletten. Bij wie breekt de veer straks? . Mollema beweegt hemel en aarde om te kunnen aanpikken, maar ploegmaats Mäder en Mohoric doen er alles aan om hem dat te beletten. Bij wie breekt de veer straks?

13:41 13 uur 41. Situatie. 6 leider 2 achtervolgers op 19" peloton op 1'50" . Situatie 6 leider 2 achtervolgers op 19" peloton op 1'50"

13:39 13 uur 39. Chasse patate? De 6 stipjes worden weer wat kleiner voor Mollema en Bouchard. De Fransman is al blij dat hij de Nederlander kan volgen. En voorin loopt de ketting gesmeerd. Wordt het een dagtrip met z'n zessen of met z'n achten? . Chasse patate? De 6 stipjes worden weer wat kleiner voor Mollema en Bouchard. De Fransman is al blij dat hij de Nederlander kan volgen. En voorin loopt de ketting gesmeerd. Wordt het een dagtrip met z'n zessen of met z'n achten?

13:37 13 uur 37. Het zestal beseft dat vooral Bauke Mollema een zeer gevaarlijke concurrent kan worden. De Nederlander en zijn Franse gezel rijden het gat niet zomaar dicht. . Het zestal beseft dat vooral Bauke Mollema een zeer gevaarlijke concurrent kan worden. De Nederlander en zijn Franse gezel rijden het gat niet zomaar dicht.

13:36 13 uur 36. Het peloton bezet nu de breedte van de weg. Is het gevecht na goed 30 kilometer voorbij? Daar ziet het meer en meer naar uit. We zijn op weg naar 8 vluchters. . Het peloton bezet nu de breedte van de weg. Is het gevecht na goed 30 kilometer voorbij? Daar ziet het meer en meer naar uit. We zijn op weg naar 8 vluchters.

13:33 20". Het doek is nog altijd niet gevallen. Voorin zijn ze na de komst van Simone Ravanelli (Androni) nu met z'n zessen. Ook Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) willen nog mee. . 13 uur 33. 20" Het doek is nog altijd niet gevallen. Voorin zijn ze na de komst van Simone Ravanelli (Androni) nu met z'n zessen. Ook Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) willen nog mee.

13:32 13 uur 32. Thomas De Gendt: "Raadzaam om obstakels weg te halen in de laatste 5 kilometer". Thomas De Gendt: "Raadzaam om obstakels weg te halen in de laatste 5 kilometer"

13:31 13 uur 31. Of dit een kans is voor mij? Ik moet denken aan morgen. Dan moet ik weer op kop rijden. Ik moet dus krachten sparen om dat te kunnen blijven doen. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Of dit een kans is voor mij? Ik moet denken aan morgen. Dan moet ik weer op kop rijden. Ik moet dus krachten sparen om dat te kunnen blijven doen. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

13:29 13 uur 29. Jimmy Janssens glipt mee. Groterondedebutant Jimmy Janssens steekt zijn neus aan het venster. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix vormt een ketting met Matej Mohoric (Bahrein-Victorious), Gino Mäder (Bahrein-Victorious), Dario Cataldo (Movistar) en Simon Guglielmi (Groupama-FDJ). . Jimmy Janssens glipt mee Groterondedebutant Jimmy Janssens steekt zijn neus aan het venster. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix vormt een ketting met Matej Mohoric (Bahrein-Victorious), Gino Mäder (Bahrein-Victorious), Dario Cataldo (Movistar) en Simon Guglielmi (Groupama-FDJ).

13:27 13 uur 27. Bahrein-Victorious blijft alleszins niet bij de pakken zitten na de klap van gisteren en zonder Mikel Landa kiezen ze resoluut voor de aanval. Mohoric en Mäder doen er alles aan om het peloton in de steek te laten. . Bahrein-Victorious blijft alleszins niet bij de pakken zitten na de klap van gisteren en zonder Mikel Landa kiezen ze resoluut voor de aanval. Mohoric en Mäder doen er alles aan om het peloton in de steek te laten.

13:24 13 uur 24. Nog 140 kilometer. Ook de laatste koppigaards worden nu ingerekend door het peloton, of toch de voorwacht van de grote groep. Sagan talmt niet en trekt de boel weer op gang, roze trui De Marchi schuift op zijn Van Avermaets mee. . Nog 140 kilometer Ook de laatste koppigaards worden nu ingerekend door het peloton, of toch de voorwacht van de grote groep. Sagan talmt niet en trekt de boel weer op gang, roze trui De Marchi schuift op zijn Van Avermaets mee.

13:23 13 uur 23. Het valt geen seconde stil. Ook in het peloton ontstaan er scheurtjes, maar de accordeon plooit stilaan dicht. . Het valt geen seconde stil. Ook in het peloton ontstaan er scheurtjes, maar de accordeon plooit stilaan dicht.

13:22 Blijft de roze trui om de schouders van deze Italiaan hangen? 13 uur 22. Blijft de roze trui om de schouders van deze Italiaan hangen?

13:19 13 uur 19. Het gaat voortdurend op en af. Logisch ook, aangezien we 3.400 hoogtemeters voor de wielen geschoven krijgen. Terwijl voorin Guerreiro en Rubio doortrekken, zien we in de staart van het peloton de krampachtige tred bij sprinters en hun knechten. Zij zitten te bidden dat het tempo snel zakt. . Het gaat voortdurend op en af. Logisch ook, aangezien we 3.400 hoogtemeters voor de wielen geschoven krijgen. Terwijl voorin Guerreiro en Rubio doortrekken, zien we in de staart van het peloton de krampachtige tred bij sprinters en hun knechten. Zij zitten te bidden dat het tempo snel zakt.

13:18 13 uur 18. De slotklim is niet superzwaar, maar in deze Giro hebben we al vreemde dingen gezien. . Hugh Carthy (EF). De slotklim is niet superzwaar, maar in deze Giro hebben we al vreemde dingen gezien. Hugh Carthy (EF)

13:16 22". Het peloton is van plan om het gat dicht te buffelen. Bettiol, die dinsdag verbluffend sterk was, is een kaper op de kust voor de roze trui. Het parcours is overigens niet van de poes, hoewel er van officiële bergjes nog lang geen sprake is. . 13 uur 16. 22" Het peloton is van plan om het gat dicht te buffelen. Bettiol, die dinsdag verbluffend sterk was, is een kaper op de kust voor de roze trui. Het parcours is overigens niet van de poes, hoewel er van officiële bergjes nog lang geen sprake is.

13:14 13 uur 14. De volledige samenstelling van de "testa della corsa" hebben we nog niet, maar we spotten wel het postuur van Bettiol, Guerreiro, Mäder, Molard, Hirt, Rubio, Mollema, Reichenbach, Cepeda, Narvaez, Ganna, Sagan, Sanchez en Vanhoucke. . De volledige samenstelling van de "testa della corsa" hebben we nog niet, maar we spotten wel het postuur van Bettiol, Guerreiro, Mäder, Molard, Hirt, Rubio, Mollema, Reichenbach, Cepeda, Narvaez, Ganna, Sagan, Sanchez en Vanhoucke.

13:12 13 uur 12. Bettiol staat 8e in de stand op 1'37" van de leider. We zijn benieuwd hoe de ploegmakkers van De Marchi reageren. De definitieve goedkeuring blijft alleszins uit. . Bettiol staat 8e in de stand op 1'37" van de leider. We zijn benieuwd hoe de ploegmakkers van De Marchi reageren. De definitieve goedkeuring blijft alleszins uit.

13:10 13 uur 10. Als de verschillende groepjes samensmelten, zullen we een zeer omvangrijk pakket krijgen. Ook Caicedo, Bettiol, Sanchez, Ganna en Rubio tonen belangstelling. . Als de verschillende groepjes samensmelten, zullen we een zeer omvangrijk pakket krijgen. Ook Caicedo, Bettiol, Sanchez, Ganna en Rubio tonen belangstelling.