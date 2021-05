LIVE Giro: kansloze vlucht al gegrepen, straks nieuwe sprintkans Merlier

16:08 Tijdsverschil. In het peloton nemen ze een 2e plaspauze, waardoor Pellaud en Gabburo snel meer dan een minuut te pakken hebben. . 16 uur 08. Tijdsverschil In het peloton nemen ze een 2e plaspauze, waardoor Pellaud en Gabburo snel meer dan een minuut te pakken hebben.

16:06 Weer 2 vluchters, weer Androni en Bardiani. Op 68 kilometer van Cattolica krijgen we een 2e vlucht van de dag. De vlucht van de late namiddag, zeg maar. Wie maar half kijkt, zou denken dat het over dezelfde vlucht gaat, want het gaat opnieuw over een mannetje van Androni (Pellaud) en eentje van Bardiani (Gabburo).

16:03 Sprinters. We zijn op 70 kilometer van de finish. Een goed moment om nog eens het lijstje met de sprinters in deze Giro te overlopen. Tim Merlier en Caleb Ewan werden voor de rit door de meeste volgers naar voren geschoven als topfavorieten voor vandaag. Giacomo Nizzolo maakte in de eerste sprint ook een goeie indruk en misschien is Dylan Groenewegen al gerodeerd geraakt. Voor de rest is het uitkijken naar jongens als Elia Viviani, Peter Sagan, Fernando Gaviria, Davide Cimolai en Matteo Moschetti.



Tim Merlier en Caleb Ewan werden voor de rit door de meeste volgers naar voren geschoven als topfavorieten voor vandaag. Giacomo Nizzolo maakte in de eerste sprint ook een goeie indruk en misschien is Dylan Groenewegen al gerodeerd geraakt.



Voor de rest is het uitkijken naar jongens als Elia Viviani, Peter Sagan, Fernando Gaviria, Davide Cimolai en Matteo Moschetti.

15:59 Wind. Er was amper wind voorspeld vandaag, maar die zou nu toch af en toe fel de kop opsteken, zo verklapte Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix) aan de collega's van Eurosport. Het zou alvast de relatieve onrust in het peloton verklaren. Niemand wil zich laten verrassen door waaiers.

15:46 Het lijkt er steeds meer op dat we klassikaal naar het einde van deze rit trekken. De kopjes zijn wel gespannen. Iedereen is op zijn hoede voor een of andere uitval of een mogelijke valpartij.

15:38 Regen. Terwijl de eerste druppels uit de lucht vallen in Faenza, zien we hoe de solidariteit zijn werk doet in het peloton. Voortdurend zien we verschillende arm- en handbewegingen de hoogte ingaan, om zo de collega's te waarschuwen voor wegversmallingen of verkeerseilanden. Het werkt goed, want iedereen geraakt zonder kleerscheuren uit het pittoreske Faenza.

Het werkt goed, want iedereen geraakt zonder kleerscheuren uit het pittoreske Faenza.

15:34 Het peloton blijft breed uitwaaieren over de hele weg. Krijgen we nog een tweede vlucht van de dag? Of proberen ze nog waaiers te trekken? We laten ons graag verrassen.

15:26 We zien wel verschillende treintjes die gevormd worden in het peloton, maar het zijn eerder boemeltreinen dan TGV's. Trekken we in wandeltempo richting de finale?

15:18 Compact peloton. Tagliani en Marengo worden vlak na de sprint meteen gegrepen. We hebben weer een voltallig peloton, waar er wel niet langer gelanterfant wordt. Zouden ze schrik hebben voor waaiers misschien?

15:17 Sprint. Kort na Tagliani en Marengo komen ook de snelle jongens uit het peloton uit hun schulp. Paarse trui Merlier ging zich normaal gezien niet mengen in de strijd om de tussensprintpunten, maar hij slaagt er toch in op een zuinige manier te sprokkelen. Hij hoeft enkel Gaviria voor te laten, maar houdt onder meer Viviani en Sagan af.

15:16 Sprint. Er was helemaal geen afspraak tussen Tagliani en Marengo, want we kregen een prangend sprintje te zien. Tagliani haalt het toch en verzekert zich zo van de leiding in het tussensprintklassement.



15:15 Zullen de 2 Italiaanse vluchters de tussensprint in Imola nog halen? Dat moet nog net lukken. Er liggen in ieder geval 12 punten voor de eerste.

15:14 Peloton op hol geslagen. In het peloton hebben ze de tussensprint ook geroken en meteen is het tempo fors de hoogte ingejaagd. In geen tijd is de voorsprong van de 2 koplopers verschrompeld tot nog een minuutje.

15:05 Ik heb amper geslapen vannacht. We hebben eerst nog een mooi flesje wijn gedronken van onze sponsor, samen met de ploegmaats en de staf. Roze trui Alessandro De Marchi.

15:00 Tijdsverschil. Hoe zit het intussen nog met onze 2 Italiaanse vluchters? Marengo en Tagliani hebben iets minder dan 5 minuten voorsprong. Ze slaan nog even een praatje. Is dat om af te spreken wie straks als eerste over de streep mag rijden bij de tussensprint straks?

14:49 Witte trui Valter. De Hongaar Attila Valter rijdt na zijn ontsnapping van gisteren in de witte jongerentrui vandaag. "Ik zal mijn best doen om de trui zolang mogelijk te dragen, maar het zou geen schande zijn om hem te verliezen aan jongens als Evenepoel of Bernal." Het is in ieder geval een aangename kennismaking met Valter, die weliswaar vorig jaar de ronde van zijn eigen land won, maar die tot nu toe vooral bekend was door zijn enorme duik op het WK tijdrijden voor beloften.



Het is in ieder geval een aangename kennismaking met Valter, die weliswaar vorig jaar de ronde van zijn eigen land won, maar die tot nu toe vooral bekend was door zijn enorme duik op het WK tijdrijden voor beloften.