LIVE: Giro houdt zich op de vlakte vandaag, nieuwe kans voor Merlier?

13:45 13 uur 45. Belgen controleren. Gisteren zagen we met Campenaerts en Hermans 2 Belgen lange tijd in de aanval in het peloton, nu voeren 2 Belgen het peloton aan. Thomas De Gendt en Dries De Bondt keuvelen op de eerste rij met elkaar. Ze moeten eigenlijk werken voor Ewan en Merlier, maar erg hoog ligt het tempo nog niet.

13:37 Tijdsverschil. Zoals verwacht loopt de voorsprong van de 2 leiders, Umberto Marengo en Filippo Tagliani, snel op: 2'30" hebben ze al. De twee zijn geen bedreiging voor het roze van De Marchi. Tagliani is de nummer 164 (op 37'04") en Marengo staat 173e (op 37'54").

13:29 13 uur 29. Hoogdag voor De Marchi. Aangezien er morgen een zware bergrit op het programma staat, zou het wel eens bij 1 dagje in het roze kunnen blijven voor Alessandro De Marchi. Maar de Italiaan wil er met volle teugen van genieten. Hij laat zich uitzakken in het peloton en krijgt her en der schouderklopjes.

13:24 13 uur 24. Het is al gebakken! Giro-directeur Vegni wapperde nog maar net met zijn vlag of Marengo en Tagliani sprongen al weg. We hadden er nog een mannetje van Eolo bij verwacht, maar die nemen vandaag een snipperdag. Het peloton vindt het geweldig. Twee renners, dit is makkelijk te controleren.

Het peloton vindt het geweldig. Twee renners, dit is makkelijk te controleren.

13:18 13 uur 18 match begonnen Officieuze start De renners zijn aan hun sightseeing doorheen het mooie centrum van Modena begonnen. Daarna zetten ze nagenoeg in een rechte lijn koers richting Cattolica.

13:16 Geen regen. De gezichten stonden gisteren op onweer bij de start, door het vooruitzicht van een hele dag regen én dan nog eens de eerste dag klimmen. Vandaag is dat helemaal anders: het zonnetje schijnt, het parcours is biljartvlak. Het zal bijna aanvoelen als een extra rustdag.

11:46 11 uur 46. Modena. We vertrekken vandaag in Modena, waar 2 jaar geleden Arnaud Démare nog zegevierde. Ook Patrick Sercu en Rik Van Looy wisten hier ooit een Giro-etappe te winnen. Toch is Modena misschien nog bekender van het volleybal. De mannelijke tak van de club won talloze prijzen in Italië en Europa (onder meer 4 keer de Champions League). Maar het allerbekendst is Modena wellicht dankzij 2 voormalige inwoners: tenor Luciano Pavarotti en Enzo Ferrari. De lokale autodroom was ook 9 keer het toneel van een race in de Formule 1, maar in 1991 werd het omgevormd tot een park, het Enzo Ferrari Park.

Maar het allerbekendst is Modena wellicht dankzij 2 voormalige inwoners: tenor Luciano Pavarotti en Enzo Ferrari. De lokale autodroom was ook 9 keer het toneel van een race in de Formule 1, maar in 1991 werd het omgevormd tot een park, het Enzo Ferrari Park.

