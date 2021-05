LIVE: Duovlucht met Campenaerts en Hermans, pakt Evenepoel straks roze?

12:50 12 uur 50. De onrust in het peloton zorgt ervoor dat de voorsprong van Hermans en Campenaerts is gehalveerd, tot 10 seconden. . De onrust in het peloton zorgt ervoor dat de voorsprong van Hermans en Campenaerts is gehalveerd, tot 10 seconden.

12:49 Regen. Voor wie zich afvroeg hoe slecht het weer is in het noorden van Italië: zó slecht dat ze momenteel geen beelden kunnen doorsturen van de renners.

12:39 Tijdsverschil. De verstandhouding tussen Campenaerts en Hermans is goed (misschien was dit wel voor de start bedisseld?), maar het blijft onrustig in het peloton, waardoor de 2 Belgen nog altijd maar een twintigtal seconden voorliggen.

12:39 12 uur 39. Evenepoel: "Ga niet expres lossen om het roze niet te pakken".

12:31 Tijdsverschil. Campenaerts en Hermans hebben een 20-tal seconden voorsprong. Het zijn vooral de procontinentale ploegen die ervoor zorgen dat het gat niet groter wordt. Zij leggen zich nog niet neer bij de situatie.

12:27 12 uur 27. Belgische tandem. Het is zowaar een Belgisch duo dat 150 meter voorsprong neemt op het peloton, want Campenaerts is op pad met Quinten Hermans.

12:26 12 uur 26. Kilometer 0: aanval Campenaerts! Het officiële startsein is gegeven en meteen trekt Victor Campenaerts in de aanval. Hij krijgt een renner van Intermarché-Wanty Gobert mee.

11:43 11 uur 43 match begonnen Start Het is toch weer beginnen te regenen in Piacenza, waar de renners zich op gang trekken. We krijgen ook beelden van finishplaats Sestola te zien, waar het ook regent. Het wordt dus een regendagje.

11:42 Wat met het weer? Het is nu dan wel min of meer droog, maar er wordt wel slecht weer voorspeld vandaag, met regen en misschien zelfs smeltende sneeuw in de bergen.

11:33 11 uur 33. Piacenza. We starten vandaag in Piacenza, waar Jolien D'hoore in 2018 een rit won in de Giro Rosa. Voetballers zullen Piacenza misschien linken aan Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel maakte er zijn profdebuut, waarna hij via Cagliari onder meer bij Roma en Inter belandde.

11:32 Nainggolan in actie voor Piacenza. 11 uur 32.

11:26 Eerder regende het, maar nu lijkt het er toch op dat de renners droog zullen starten in Piacenza. 11 uur 26.

07:45 07 uur 45. Doe mee aan onze poll. U kunt nog even deelnemen aan onze poll van de dag. De vraag is simpel: "Verovert Remco Evenepoel vandaag de roze trui?". Dinsdagochtend om 7.30 uur hadden al bijna 19.000 mensen hun stem uitgebracht. 43% daarvan antwoordde "ja". 39% hield het op "nee". 18% zei "net niet".



Dinsdagochtend om 7.30 uur hadden al bijna 19.000 mensen hun stem uitgebracht. 43% daarvan antwoordde "ja". 39% hield het op "nee". 18% zei "net niet".