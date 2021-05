Giro: overleeft Merlier de verraderlijke finale op weg naar een nieuwe zege?

10:44

10 uur 44. Verraderlijke finale. Gisteren was het parcours een cadeautje voor de sprinters, maar vandaag is het niet zeker dat alle snelle mannen de uitdagende finale zullen overleven. Na een rustige aanloop liggen in de laatste 70 kilometer 3 gecatalogeerde beklimmingen en een niet-getacalogeerde klim op 15 kilometer van het einde. De "tussensprint" naar Guarene levert niet alleen bonificatieseconden op voor de klassementsmannen, maar zal mogelijk een paar sprinters de kop kosten. Bijna 3 kilometer tegen gemiddeld 7,1% (met stukken tot 15%), dat is niet om te lachen. .