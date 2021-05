Giro LIVE: 8 koplopers, met de 18-jarige Ponomar, trotseren de regen

13:15 13 uur 15. Alpecin-Fenix werkt. Jimmy Janssens heeft zich op kop gezet van het peloton, in de achtervolging op de 8. Achter hem houdt zich een mannetje van Bora-Hansgrohe schuil, maar die werkt voorlopig niet mee. . Alpecin-Fenix werkt Jimmy Janssens heeft zich op kop gezet van het peloton, in de achtervolging op de 8. Achter hem houdt zich een mannetje van Bora-Hansgrohe schuil, maar die werkt voorlopig niet mee.

13:13 13 uur 13. Het doel is om weer mee te springen in de aanval, om zoveel mogelijk punten te veroveren voor het bergklassement. Bergkoning Vincenzo Albanese heeft woord gehouden. Het doel is om weer mee te springen in de aanval, om zoveel mogelijk punten te veroveren voor het bergklassement. Bergkoning Vincenzo Albanese heeft woord gehouden

13:11 Tijdsverschil. Als de 8 renners vooraan goed samenwerken, dan zullen de sprintersploegen er een vette kluif aan hebben vandaag. Het verschil is al 6'30". . 13 uur 11. Tijdsverschil Als de 8 renners vooraan goed samenwerken, dan zullen de sprintersploegen er een vette kluif aan hebben vandaag. Het verschil is al 6'30".

13:02 13 uur 02. Of dit vandaag een Nizzolo-rit is? Waarom niet? Het is wel heel lastig op het einde, dus ik moet nog afwachten wat de benen zeggen. De finale is bovendien erg technisch. Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Of dit vandaag een Nizzolo-rit is? Waarom niet? Het is wel heel lastig op het einde, dus ik moet nog afwachten wat de benen zeggen. De finale is bovendien erg technisch. Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo)

13:01 13 uur 01. Nizzolo: "Een Nizzolo-rit vandaag? Waarom niet?". Nizzolo: "Een Nizzolo-rit vandaag? Waarom niet?"

12:54 12 uur 54. Ponomar is erbij (met een uitbrander erbovenop). Simon Pellaud laat zich uitzakken om zijn ploegmaat Ponomar op te pikken. Dat lukt uiteindelijk wel, maar hij krijgt een uitbrander omdat hij zijn regenjasje nog aan had. Meteen een wijze les voor de voormalige Europees kampioen bij de junioren. . Ponomar is erbij (met een uitbrander erbovenop) Simon Pellaud laat zich uitzakken om zijn ploegmaat Ponomar op te pikken. Dat lukt uiteindelijk wel, maar hij krijgt een uitbrander omdat hij zijn regenjasje nog aan had. Meteen een wijze les voor de voormalige Europees kampioen bij de junioren.

12:53 12 uur 53. De regen kan het een stukje lastiger maken vandaag, maar wie weet droogt het in de finale wel op. Ik was blij met mijn 5e plek van gisteren. Het was toch meer een finish voor de pure sprinters. Ik was niet verrast dat Merlier won, hij had al veel gewonnen dit jaar. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). De regen kan het een stukje lastiger maken vandaag, maar wie weet droogt het in de finale wel op. Ik was blij met mijn 5e plek van gisteren. Het was toch meer een finish voor de pure sprinters. Ik was niet verrast dat Merlier won, hij had al veel gewonnen dit jaar. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

12:52 12 uur 52. Sagan: "Zege Merlier was geen verrassing". Sagan: "Zege Merlier was geen verrassing"

12:50 12 uur 50. Chasse patate voor de jonge Ponomar? In de achtergrond is de pas 18-jarige Andrii Ponomar aan het knokken om alsnog vooraan te geraken. Het lijkt een chasse patate te worden, maar vooraan hebben ze genade en houden ze schijnbaar in om de jongeling zijn plaatsje in de spits te gunnen. Ploegmaat Pellaud kijkt voortdurend achterom om te zien of het de Oekraïner lukt. . Chasse patate voor de jonge Ponomar? In de achtergrond is de pas 18-jarige Andrii Ponomar aan het knokken om alsnog vooraan te geraken. Het lijkt een chasse patate te worden, maar vooraan hebben ze genade en houden ze schijnbaar in om de jongeling zijn plaatsje in de spits te gunnen. Ploegmaat Pellaud kijkt voortdurend achterom om te zien of het de Oekraïner lukt.

12:42 12 uur 42. 7 koplopers. Het lijkt erop dat we met een groep van 7 de dag ingaan. Hierbij geen Belg, wel Taco van der Hoorn als vertegenwoordiger van Intermarché. Met Lars van den Berg is er zelfs een 2e Nederlander mee. Voor de rest is Vincenzo Albanese er voor de 2e dag op een rij bij. Gisteren viel hij door een lekke band weg uit de kopgroep. Met Samuele Rivi heeft hij deze keer een ploegmaat bij. De andere namen: Samuele Zoccarato, Simon Pellaud en Alexis Gougeard. . 7 koplopers Het lijkt erop dat we met een groep van 7 de dag ingaan. Hierbij geen Belg, wel Taco van der Hoorn als vertegenwoordiger van Intermarché. Met Lars van den Berg is er zelfs een 2e Nederlander mee.

Voor de rest is Vincenzo Albanese er voor de 2e dag op een rij bij. Gisteren viel hij door een lekke band weg uit de kopgroep. Met Samuele Rivi heeft hij deze keer een ploegmaat bij.

De andere namen: Samuele Zoccarato, Simon Pellaud en Alexis Gougeard.

12:37 12 uur 37. Een groepje van 6 renners scheurt zich van het peloton af, met nog enkele wanhopigen die de oversteek proberen te maken. In het peloton zelf doen ze niet al te moeilijk: ze nemen meteen de breedte van de weg in en gaan ostentatief vertragen. . Een groepje van 6 renners scheurt zich van het peloton af, met nog enkele wanhopigen die de oversteek proberen te maken. In het peloton zelf doen ze niet al te moeilijk: ze nemen meteen de breedte van de weg in en gaan ostentatief vertragen.

12:33 12 uur 33. De officiële start is gegeven en meteen tonen de renners van Intermarché-Wanty Gobert zich actief. Gisteren kregen de vluchters vanaf kilometer 0 een vrijgeleide, nu belooft de strijd iets langer te duren. . De officiële start is gegeven en meteen tonen de renners van Intermarché-Wanty Gobert zich actief. Gisteren kregen de vluchters vanaf kilometer 0 een vrijgeleide, nu belooft de strijd iets langer te duren.

Tim Merlier is vandaag goed te herkennen. 12 uur 27.

12:21 12 uur 21 match begonnen Start In de gietende regen zijn we vertrokken in Biella. In de smalle straatje, met kasseien, nemen de renners geen enkele risico. Als oude vrouwtjes gaan ze van start.

12:10 12 uur 10. 90 jaar roze trui. Er is een jarige in het peloton. Nee, geen renner, maar wel de roze trui. 90 jaar geleden mocht de legendarische Learco Guerra het eerste exemplaar aantrekken. De roze kleur heeft de trui te danken aan de kleur van La Gazzetta dello Sport, de organiserende krant. 16 Belgen hebben de roze trui mogen dragen, onder wie Eddy Merckx met 79 dagen als langste drager uit de geschiedenis. Voor de laatste Belgische rozetruidrager moeten we al terug naar 2001, met proloogwinnaar Rik Verbrugghe. Krijgen we 20 jaar later een opvolger? . 90 jaar roze trui Er is een jarige in het peloton. Nee, geen renner, maar wel de roze trui. 90 jaar geleden mocht de legendarische Learco Guerra het eerste exemplaar aantrekken. De roze kleur heeft de trui te danken aan de kleur van La Gazzetta dello Sport, de organiserende krant.

16 Belgen hebben de roze trui mogen dragen, onder wie Eddy Merckx met 79 dagen als langste drager uit de geschiedenis. Voor de laatste Belgische rozetruidrager moeten we al terug naar 2001, met proloogwinnaar Rik Verbrugghe. Krijgen we 20 jaar later een opvolger?

12:10 Rik Verbrugghe, de laatste Belgische rozetruidrager. 12 uur 10. Rik Verbrugghe, de laatste Belgische rozetruidrager

12:06 Regendagje. Italië staat voor veel Belgen gelijk aan de zon, maar in het noorden kan het in mei nog stevig regenen. De renners lijken vandaag zo'n dag vol regen tegemoet te gaan. Dat zal misschien ook een rol spelen? . 12 uur 06. Regendagje Italië staat voor veel Belgen gelijk aan de zon, maar in het noorden kan het in mei nog stevig regenen. De renners lijken vandaag zo'n dag vol regen tegemoet te gaan. Dat zal misschien ook een rol spelen?

12:06 12 uur 06.