LIVE Giro: De Bondt en Vervaeke in kopgroep, Yates wil toeslaan in zware bergrit

13:50 13 uur 50. De etappe vandaag is lastiger dan die van gisteren. Ik zal zien wat ik kan doen. Simon Yates (Team BikeExchange). De etappe vandaag is lastiger dan die van gisteren. Ik zal zien wat ik kan doen. Simon Yates (Team BikeExchange)

13:47 13 uur 47. Yates zet zijn ploegmakkers op kop. Het lanterfanten is voorbij in het peloton. Team BikeExchange geeft de maat aan in het peloton, ook Deceuninck-Quick Step nestelt zich in de voorhoede. . Yates zet zijn ploegmakkers op kop Het lanterfanten is voorbij in het peloton. Team BikeExchange geeft de maat aan in het peloton, ook Deceuninck-Quick Step nestelt zich in de voorhoede.

13:44 Matteo Jorgenson zit in de kopgroep nadat hij eerder in de Giro ziek was geworden. 13 uur 44. Matteo Jorgenson zit in de kopgroep nadat hij eerder in de Giro ziek was geworden

13:40 13 uur 40. Vervaeke droomt van triomf. De best geplaatste in de kopgroep is onze landgenoot Louis Vervaeke. In het klassement mag hij nog dromen van een plek in de top 20. Maar een ritzege is zo veel meer waard. Dries De Bondt wil zich in de kopgroep helemaal lazarus rijden om Vervaeke en co zoveel mogelijk marge te geven op het favorietenpeloton. Het verschil rondt nu de kaap van de 5 minuten. . Vervaeke droomt van triomf De best geplaatste in de kopgroep is onze landgenoot Louis Vervaeke. In het klassement mag hij nog dromen van een plek in de top 20. Maar een ritzege is zo veel meer waard.



13:36 51,8 km/u. Het ging er bliksemsnel aan toe in het openingsuur. De koplopers hebben al 51,8 kilometer op hun teller prijken. . 13 uur 36. 51,8 km/u Het ging er bliksemsnel aan toe in het openingsuur. De koplopers hebben al 51,8 kilometer op hun teller prijken.

13:34 13 uur 34. Bergklassement. Opvallend vandaag is dat bergkoning Bouchard zich gedeisd heeft gehouden tijdens het aanvalsgewoel. Hij had er nochtans alle baat bij om mee te zijn en zo zijn bergtrui veilig te stellen. In het bergklassement telt de Fransman 59 punten voorsprong op Bernal. Als het vroeg losbarst in de groep der favorieten en Bernal sprokkelt op de beklimmingen, dan wordt het nog nagelbijten voor Bouchard. . Bergklassement Opvallend vandaag is dat bergkoning Bouchard zich gedeisd heeft gehouden tijdens het aanvalsgewoel. Hij had er nochtans alle baat bij om mee te zijn en zo zijn bergtrui veilig te stellen.



13:33 13 uur 33. Senne Leysen: "Top 20 in tijdrit zou mooi zijn morgen". Senne Leysen: "Top 20 in tijdrit zou mooi zijn morgen"

13:29 Kopgroep met 2 Belgen krijgt vrijgeleide. Terwijl ze in het peloton een sanitaire stop inlassen, geven de 9 vluchters van jetje. Ze kunnen al zwaaien met een bonus van 2'30". Nog eens de samenstelling van de kopgroep: Louis Vervaeke en Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) Matteo Jorgenson (Movistar) Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) Nico Denz (DSM) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Giovanni Visconti (Bardiani) Simon Pellaud (Androni) Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) . 13 uur 29. Kopgroep met 2 Belgen krijgt vrijgeleide Terwijl ze in het peloton een sanitaire stop inlassen, geven de 9 vluchters van jetje. Ze kunnen al zwaaien met een bonus van 2'30".



13:26 13 uur 26. Ik ben klaar om mijn eigen zegekansen in de tijdrit op te offeren voor de eindzege van Bernal. Ik wil hem vandaag helpen aan een geweldig resultaat. Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna is altruïstisch. Ik ben klaar om mijn eigen zegekansen in de tijdrit op te offeren voor de eindzege van Bernal. Ik wil hem vandaag helpen aan een geweldig resultaat. Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna is altruïstisch

13:24 13 uur 24. Staakt-het-vuren in het peloton. Sagan komt op de 1e rij postvatten en slaat een praatje met Nibali. De boel wordt nu helemaal lam gelegd in het peloton. . Staakt-het-vuren in het peloton Sagan komt op de 1e rij postvatten en slaat een praatje met Nibali. De boel wordt nu helemaal lam gelegd in het peloton.

13:23 13 uur 23. Wanneer het stilvalt in het peloton, steekt Trek-Segafredo de boel weer in brand. Het is Nibali zelf die de aanstoker is van dat brandje. Ook Trek heeft nog geen ritzege te pakken in deze Giro. . Wanneer het stilvalt in het peloton, steekt Trek-Segafredo de boel weer in brand. Het is Nibali zelf die de aanstoker is van dat brandje. Ook Trek heeft nog geen ritzege te pakken in deze Giro.

13:21 13 uur 21. Almeida: "Geen gekke dingen doen, maar wel alles geven". Almeida: "Geen gekke dingen doen, maar wel alles geven"

13:19 13 uur 19. Deceuninck-Quick Step jaagt nog op ritzege. Het harde labeur van Keisse heeft zo zijn redenen. 9 teams zitten in deze Giro nog op droog zaad zonder ritzege, Deceuninck-Quick Step is 1 van die teams. Vandaag kan Almeida de 0 misschien wegvegen, morgen krijgt Cavagna een kans in de afsluitende tijdrit. . Deceuninck-Quick Step jaagt nog op ritzege Het harde labeur van Keisse heeft zo zijn redenen. 9 teams zitten in deze Giro nog op droog zaad zonder ritzege, Deceuninck-Quick Step is 1 van die teams.



13:18 13 uur 18. Achter de 9 ruggen van de koplopers is alles weer samengesmolten. De fut lijkt er wat uit in het peloton, totdat Keisse er weer een ruk aan geeft. . Achter de 9 ruggen van de koplopers is alles weer samengesmolten. De fut lijkt er wat uit in het peloton, totdat Keisse er weer een ruk aan geeft.

13:15 13 uur 15. Keisse probeert. De tegenaanvallers luisteren naar de namen Warbasse, Petilli en Formolo. Ook Iljo Keisse is ervanonder gemuisd. . Keisse probeert De tegenaanvallers luisteren naar de namen Warbasse, Petilli en Formolo. Ook Iljo Keisse is ervanonder gemuisd.

13:13 Halve minuut voor De Bondt, Vervaeke en co. Is de goede vlucht vertrokken? De chrono geeft een halve minuut aan. Het signaal voor enkele renners om nog de sprong te wagen naar voren. . 13 uur 13. Halve minuut voor De Bondt, Vervaeke en co Is de goede vlucht vertrokken? De chrono geeft een halve minuut aan. Het signaal voor enkele renners om nog de sprong te wagen naar voren.

13:10 13 uur 10. De Bondt: "We willen Vervaeke in goeie positie laten beginnen aan de bergen vandaag". De Bondt: "We willen Vervaeke in goeie positie laten beginnen aan de bergen vandaag"

13:06 13 uur 06. 9 koplopers. Louis Vervaeke en Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) Matteo Jorgenson (Movistar) Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) Nico Denz (DSM) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Giovanni Visconti (Bardiani) Simon Pellaud (Androni) Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) . 9 koplopers Louis Vervaeke en Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

13:05 13 uur 05. 3 vluchters zijn er nu 7. En er is nog volk op komst. Dries De Bondt is de grote motor voorin. . 3 vluchters zijn er nu 7. En er is nog volk op komst. Dries De Bondt is de grote motor voorin.