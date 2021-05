LIVE Giro: Caruso (2e in de stand) zet Bernal en Yates onder druk in bergrit

16:36 16 uur 36. Nog 10 km. Castroviejo daalt te hard, waardoor er een gaatje onstaat achter de rug van Bernal. Dat is niet de bedoeling, want zo is superknecht Martinez niet meer mee. . Nog 10 km Castroviejo daalt te hard, waardoor er een gaatje onstaat achter de rug van Bernal. Dat is niet de bedoeling, want zo is superknecht Martinez niet meer mee.

16:34 De top in Alpe Motta. 16 uur 34. De top in Alpe Motta

16:34 16 uur 34. Terwijl er voortdurend brokjes gelijmd worden in de favorietengroep, blijft het leiderskwartet 40 seconden voorsprong vasthouden. . Terwijl er voortdurend brokjes gelijmd worden in de favorietengroep, blijft het leiderskwartet 40 seconden voorsprong vasthouden.

16:32 16 uur 32. Wat moet je allemaal weten over de slotklim? De slotklim naar Alpe Motta is 7,3 km lang en stijgt gemiddeld 7,6 procent. Het wordt een heftige aanzet, want in de eerste 3 kilometer zakt de stijging niet tot onder de 8 procent. 3 kilometer voor de streep volgt een vlakke kilometer. Het venijn zit hem in de staart: de laatste 2 kilometer stijgen gemiddeld 9,8 procent. . Wat moet je allemaal weten over de slotklim? De slotklim naar Alpe Motta is 7,3 km lang en stijgt gemiddeld 7,6 procent. Het wordt een heftige aanzet, want in de eerste 3 kilometer zakt de stijging niet tot onder de 8 procent.



3 kilometer voor de streep volgt een vlakke kilometer. Het venijn zit hem in de staart: de laatste 2 kilometer stijgen gemiddeld 9,8 procent.

16:27 De Giro-winnaar van 2004 beseft dat Caruso nog niet genoeg marge heeft om een gooi te doen naar ritwinst. 16 uur 27. De Giro-winnaar van 2004 beseft dat Caruso nog niet genoeg marge heeft om een gooi te doen naar ritwinst

16:25 16 uur 25. Nog 20 km. 38 seconden is de achterstand van de groep Bernal-Yates op het leiderskwartet (Bardet, Bilbao, Caruso en Storer). Over 12 kilometer wacht de laatste beklimming uit deze Giro. . Nog 20 km 38 seconden is de achterstand van de groep Bernal-Yates op het leiderskwartet (Bardet, Bilbao, Caruso en Storer). Over 12 kilometer wacht de laatste beklimming uit deze Giro.

16:21 16 uur 21. Bernals luitenant Martinez keert terug. De groep der favorieten grijpt Vlasov weer bij zijn nekvel. In die groep was trouwens een scheurtje ontstaan tijdens de afdaling. Maar Martinez en de andere achterblijvers keren terug. . Bernals luitenant Martinez keert terug De groep der favorieten grijpt Vlasov weer bij zijn nekvel. In die groep was trouwens een scheurtje ontstaan tijdens de afdaling. Maar Martinez en de andere achterblijvers keren terug.

16:19 16 uur 19. Vlasov heeft enkele meters gepakt op de groep Bernal-Yates. Hij komt tot op een halve minuut van Bardet, Caruso, Bilbao en Storer. . Vlasov heeft enkele meters gepakt op de groep Bernal-Yates. Hij komt tot op een halve minuut van Bardet, Caruso, Bilbao en Storer.

16:19 Een mensenzee op de slotklim naar Alpe Motta. 16 uur 19. Een mensenzee op de slotklim naar Alpe Motta

16:16 16 uur 16. In de afdaling zet meester-daler Bilbao zich meteen op kop. Tussen de sneeuw probeert hij samen met Caruso, Bardet en Storer nog wat extra secondes uit te lopen op de favorietengroep. . In de afdaling zet meester-daler Bilbao zich meteen op kop. Tussen de sneeuw probeert hij samen met Caruso, Bardet en Storer nog wat extra secondes uit te lopen op de favorietengroep.

16:15 Bouchard is zeker van bergtrui. Storer plant als 1e zijn vlag neer op de top van de Splugenpas. Dat betekent dat de Fransman Geoffrey Bouchard nu mathematisch zeker is van de bergtrui. . 16 uur 15. Bouchard is zeker van bergtrui Storer plant als 1e zijn vlag neer op de top van de Splugenpas. Dat betekent dat de Fransman Geoffrey Bouchard nu mathematisch zeker is van de bergtrui.

16:13 16 uur 13. Het kopje van Bernal oogt nog goed, Simon Yates houdt zich wat uit de schijnwerpers. Ook in de favorietengroep begint Carthy al wat schever te hangen. . Het kopje van Bernal oogt nog goed, Simon Yates houdt zich wat uit de schijnwerpers. Ook in de favorietengroep begint Carthy al wat schever te hangen.

16:12 In dit fraaie decor leveren de Giro-renners vandaag strijd. 16 uur 12. In dit fraaie decor leveren de Giro-renners vandaag strijd

16:09 45 seconden. Nog 30 kilometer in deze verduiveld zware bergtocht. Caruso, Bilbao, Bardet en Storer nemen afscheid van Grossschartner. Het verschil stabiliseert rond de 40 seconden. . 16 uur 09. 45 seconden Nog 30 kilometer in deze verduiveld zware bergtocht. Caruso, Bilbao, Bardet en Storer nemen afscheid van Grossschartner. Het verschil stabiliseert rond de 40 seconden.

16:08 16 uur 08. Ineos offert Castroviejo op. Bernal heeft naast de Spanjaard enkel nog Daniel Felipe Martinez ter beschikking. Zullen de kopmannen snel geïsoleerd geraken op de slotklim? . Ineos offert Castroviejo op. Bernal heeft naast de Spanjaard enkel nog Daniel Felipe Martinez ter beschikking. Zullen de kopmannen snel geïsoleerd geraken op de slotklim?

16:04 16 uur 04. Vervaeke ingerekend door favorietenpeloton. Storer en Bilbao gaan in de kopgroep even in de clinch met elkaar. Voor Caruso en Bardet is het van groot belang dat hun knechten de vrede bewaren. Ondertussen wordt Louis Vervaeke na een onderneming van ruim 100 kilometer gegrepen door de groep der favorieten. . Vervaeke ingerekend door favorietenpeloton Storer en Bilbao gaan in de kopgroep even in de clinch met elkaar. Voor Caruso en Bardet is het van groot belang dat hun knechten de vrede bewaren.



Ondertussen wordt Louis Vervaeke na een onderneming van ruim 100 kilometer gegrepen door de groep der favorieten.

15:59 40 seconden. De rekening loopt seconde per seconde op voor Yates en Bernal. Caruso smeert hen nu al 40 seconden aan. Maar dat is nog altijd geen reden tot paniek in het favorietenleger. . 15 uur 59. 40 seconden De rekening loopt seconde per seconde op voor Yates en Bernal. Caruso smeert hen nu al 40 seconden aan. Maar dat is nog altijd geen reden tot paniek in het favorietenleger.

15:58 15 uur 58. Dappere Vervaeke. Louis Vervaeke houdt goed stand in de kopgroep. Niet vergeten dat hij samen met Grosschartner al het langst in de vuurlinie rijdt vandaag. . Dappere Vervaeke Louis Vervaeke houdt goed stand in de kopgroep. Niet vergeten dat hij samen met Grosschartner al het langst in de vuurlinie rijdt vandaag.