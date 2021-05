LIVE: Eerste sprintersbal in de Giro, "Merlier is de snelste van allemaal"

13:45 13 uur 45. Evenepoel: "Ideale dag om weer te wennen aan een peloton". Evenepoel: "Ideale dag om weer te wennen aan een peloton"

13:41 13 uur 41. Vriendjes Evenepoel en Almeida. Remco Evenepoel schuift op het in het peloton en komt postvatten naast kopman João Almeida. De Portugees geeft Evenepoel een bemoedigend klopje op zijn rug. Dat zullen ze graag zien in de ploegauto van Deceuninck-Quick Step. . Vriendjes Evenepoel en Almeida Remco Evenepoel schuift op het in het peloton en komt postvatten naast kopman João Almeida. De Portugees geeft Evenepoel een bemoedigend klopje op zijn rug. Dat zullen ze graag zien in de ploegauto van Deceuninck-Quick Step.

13:38 Nog 150 km. Albanese, Marengo en Tagliani nemen wat meer afstand. Ze kunnen al zwaaien met een bonus van 4 minuten. Op animo zal het wachten zijn tot halfweg de etappe. Dan mogen de 3 vluchters strijden voor de 1e bergtrui in deze Giro. . 13 uur 38. Nog 150 km Albanese, Marengo en Tagliani nemen wat meer afstand. Ze kunnen al zwaaien met een bonus van 4 minuten.



Op animo zal het wachten zijn tot halfweg de etappe. Dan mogen de 3 vluchters strijden voor de 1e bergtrui in deze Giro.

13:36 13 uur 36. Dekker: "Vond het jammer dat ik geen sprintkopman ben". Enkele maanden geleden kondigde Jumbo-Visma aan dat David Dekker in deze Giro voor eigen rekening mocht sprinten. Maar toen kwam het nieuws dat Dylan Groenewegen in Italië zijn comeback zal maken in Italië. "Op het eerste moment was dat jammer, want ik keek er al enkele weken wel naar uit", zegt Dekker, die in februari 2 keer naar een 2e plek sprintte in de UAE Tour. "Maar na 2 dagen had ik er niet zoveel moeite meer mee. Dylan heeft al zoveel bereikt in zijn carrière, het is logisch dat hij dat kopmanschap afgedwongen heeft." . Dekker: "Vond het jammer dat ik geen sprintkopman ben" Enkele maanden geleden kondigde Jumbo-Visma aan dat David Dekker in deze Giro voor eigen rekening mocht sprinten. Maar toen kwam het nieuws dat Dylan Groenewegen in Italië zijn comeback zal maken in Italië.



"Op het eerste moment was dat jammer, want ik keek er al enkele weken wel naar uit", zegt Dekker, die in februari 2 keer naar een 2e plek sprintte in de UAE Tour. "Maar na 2 dagen had ik er niet zoveel moeite meer mee. Dylan heeft al zoveel bereikt in zijn carrière, het is logisch dat hij dat kopmanschap afgedwongen heeft."

13:33 13 uur 33. David Dekker: "Ik ben de laatste man voor Dylan". David Dekker: "Ik ben de laatste man voor Dylan"

13:30 13 uur 30. Ganna geeft truitjes weg. Filippo Ganna was gisteren de grote slokop. Door zijn ritzege veroverde hij niet alleen de roze trui, maar ook de jongerentrui en de puntentrui. Drie truitjes over elkaar dragen bij een temperatuur van 19°C is van het goede te veel. Affini (gisteren 2e) rijdt vandaag met de puntentrui om de schouders. Foss (gisteren) draagt de witte trui van beste jongere. . Ganna geeft truitjes weg Filippo Ganna was gisteren de grote slokop. Door zijn ritzege veroverde hij niet alleen de roze trui, maar ook de jongerentrui en de puntentrui.



Drie truitjes over elkaar dragen bij een temperatuur van 19°C is van het goede te veel. Affini (gisteren 2e) rijdt vandaag met de puntentrui om de schouders. Foss (gisteren) draagt de witte trui van beste jongere.

13:26 13 uur 26. poll POLL: u verwacht dat Caleb Ewan de sprintkoning wordt in deze Giro

13:17 13 uur 17. Een sprinter in de kopgroep. Dat Eolo-Kometa een gezant naar de vuurlinie zou sturen vandaag, is geen verrassing. De ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso beleeft zijn vuurdoop in een grote ronde en wil de organisator dubbel en dik bedanken. Dat Vincenzo Albanese de uitverkorene was om mee te gaan in de vlucht, is wel een verrassing. De Italiaan beschikt over een koppel sprintersbenen. Normaal moet hij de sprint aantrekken voor Manuel Belletti, maar die gaf enkele dagen voor de Giro-start aan dat hij zich niet 100 procent voelt. . Een sprinter in de kopgroep Dat Eolo-Kometa een gezant naar de vuurlinie zou sturen vandaag, is geen verrassing. De ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso beleeft zijn vuurdoop in een grote ronde en wil de organisator dubbel en dik bedanken.



Dat Vincenzo Albanese de uitverkorene was om mee te gaan in de vlucht, is wel een verrassing. De Italiaan beschikt over een koppel sprintersbenen. Normaal moet hij de sprint aantrekken voor Manuel Belletti, maar die gaf enkele dagen voor de Giro-start aan dat hij zich niet 100 procent voelt.

13:14 13 uur 14. In het grote pak neemt Ineos-Grenadiers zijn verantwoordelijkheid. De formatie van roze trui Filippo Ganna ment rustig, het trio wordt een eenvoudige speelbal in de loop van de etappe. . In het grote pak neemt Ineos-Grenadiers zijn verantwoordelijkheid. De formatie van roze trui Filippo Ganna ment rustig, het trio wordt een eenvoudige speelbal in de loop van de etappe.

13:08 Italiaans trio krijgt 2 minuten. Na 7 kilometer krijgen de 3 Italiaanse avonturiers al 2 minuten voorsprong in de schoot geworpen. De namen van de koplopers: Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Umberto Marengo (Bardiani) en Filippo Tagliani (Androni). . 13 uur 08. Italiaans trio krijgt 2 minuten Na 7 kilometer krijgen de 3 Italiaanse avonturiers al 2 minuten voorsprong in de schoot geworpen.



De namen van de koplopers: Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Umberto Marengo (Bardiani) en Filippo Tagliani (Androni).



13:06 13 uur 06. De Giro hield voor de start 1 minuut stilte voor Wouter Weylandt. De Giro hield voor de start 1 minuut stilte voor Wouter Weylandt

13:04 13 uur 04. De Italianen voelen hun benen jeuken in de beginfase. Umberto Marengo (Bardiani) en Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) reageren op de uitval van hun landgenoot Tagliani (Androni). . De Italianen voelen hun benen jeuken in de beginfase. Umberto Marengo (Bardiani) en Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) reageren op de uitval van hun landgenoot Tagliani (Androni).

13:02 13 uur 02. Aanvallen geblazen. Filippo Tagliani (Androni) trekt de lijn van gisteren door. Toen rolde de Italiaan als 1e van het startpodium, nu slaat hij als 1e op de vlucht. . Aanvallen geblazen Filippo Tagliani (Androni) trekt de lijn van gisteren door. Toen rolde de Italiaan als 1e van het startpodium, nu slaat hij als 1e op de vlucht.

12:59 12 uur 59. De etappe begon met een minuut stilte voor Wouter Weylandt. Exact 10 jaar geleden liet hij leven bij een noodlottige val in de Giro. . De etappe begon met een minuut stilte voor Wouter Weylandt. Exact 10 jaar geleden liet hij leven bij een noodlottige val in de Giro.

12:55 12 uur 55 match begonnen Partenza! 183 renners klikken in hun pedalen. In stoet verlaten ze startplek Stupinigi. Wie krijgt een ticket te pakken voor de 1e lange vlucht in deze Giro?

12:49 12 uur 49. Gianni Vermeersch: "Tim is hier de snelste". Voor de start kreeg Renaat Schotte Gianni Vermeersch nog te pakken. Zijn team Alpecin-Fenix legt vandaag alle boontjes te week op Tim Merlier. "Tim is gewoon de beste sprinter in deze Giro. Als hij de weg vrij heeft, dan heb ik er veel vertrouwen in", zegt Vermeersch. Zelf zal veldrijder-wegrenner Vermeersch achter Merlier plaatsnemen in de sprinttrein. "Om te vermijden dat een andere sprinter in zijn wiel kruipt. Als Tim eventueel ingesloten geraakt, kan ik ook nog iets rechtzetten met mijn behendigheid." . Gianni Vermeersch: "Tim is hier de snelste" Voor de start kreeg Renaat Schotte Gianni Vermeersch nog te pakken. Zijn team Alpecin-Fenix legt vandaag alle boontjes te week op Tim Merlier.



"Tim is gewoon de beste sprinter in deze Giro. Als hij de weg vrij heeft, dan heb ik er veel vertrouwen in", zegt Vermeersch.



Zelf zal veldrijder-wegrenner Vermeersch achter Merlier plaatsnemen in de sprinttrein. "Om te vermijden dat een andere sprinter in zijn wiel kruipt. Als Tim eventueel ingesloten geraakt, kan ik ook nog iets rechtzetten met mijn behendigheid."

12:49 12 uur 49. Vermeersch: "Ik heb veel vertrouwen in Tim Merlier". Vermeersch: "Ik heb veel vertrouwen in Tim Merlier"