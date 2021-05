Giro-sprinters stomen zich klaar voor 1e krachtmeting, Ganna blinkt in roze trui

Pechvogel Neilands: "Mijn ploeg is in staat om grootste dingen te presteren in deze Giro"

Pechvogel Neilands: "Mijn ploeg is in staat om grootste dingen te presteren in deze Giro". 11 uur 36.

11:31

11 uur 31. Israel Start-Up Nation met pion minder aan de start. Met 183 renners zijn ze nog na de openingstijdrit. Pechvogel van gisteren Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) is de eerste naam die al geschrapt is op de deelnemerslijst. De onfortuinlijke Let kwam na de tijdrit ten val, toen hij terugfietste naar het hotel. Neilands brak daarbij zijn sleutelbeen. Een operatie is onvermijdelijk. .