LIVE Giro: Hermans schuift nog eens mee, ploeg van Yates en Almeida werken

15:25 15 uur 25. De Passo della Colma mogen we zeker niet onderschatten, ook al draagt de col slechts het label van 3e categorie. Maar de voorbije weken hebben we al geleerd dat de Italianen niet altijd even consequent zijn met het uitdelen van die stempels. . De Passo della Colma mogen we zeker niet onderschatten, ook al draagt de col slechts het label van 3e categorie. Maar de voorbije weken hebben we al geleerd dat de Italianen niet altijd even consequent zijn met het uitdelen van die stempels.

15:21 Weer val met slachtoffer van Trek-Segafredo. Het zit Trek-Segafredo de jongste dagen echt niet mee. Deze keer ligt Gianluca Brambilla tegen de grond. De Italiaan ziet er niet gelukkig uit. Als je in de hoek zit waar de klappen vallen... . 15 uur 21. Weer val met slachtoffer van Trek-Segafredo Het zit Trek-Segafredo de jongste dagen echt niet mee. Deze keer ligt Gianluca Brambilla tegen de grond. De Italiaan ziet er niet gelukkig uit. Als je in de hoek zit waar de klappen vallen...

15:21 De Passo della Colma staat voor de deur. 15 uur 21. De Passo della Colma staat voor de deur

15:16 15 uur 16. Voorin doen vooral Hermans en Pasqualon meer dan hun best om zo lang mogelijk voor het peloton uit te rijden. In het peloton manifesteert ook de ploeg van Romain Bardet zich. . Voorin doen vooral Hermans en Pasqualon meer dan hun best om zo lang mogelijk voor het peloton uit te rijden. In het peloton manifesteert ook de ploeg van Romain Bardet zich.

15:12 15 uur 12. Nog 54 kilometer. Ze hebben stevig met hun spierballen gerold, maar nu gaat de vaart er toch even uit in het peloton. BikeExchange liet Deceuninck-Quick Step wat aan zijn lot over en de blauwe brigade wil nog krachten sparen voor de finale. . Nog 54 kilometer Ze hebben stevig met hun spierballen gerold, maar nu gaat de vaart er toch even uit in het peloton. BikeExchange liet Deceuninck-Quick Step wat aan zijn lot over en de blauwe brigade wil nog krachten sparen voor de finale.

15:10 15 uur 10. Ik koers vaak met mijn hart, maar in deze fase van de Giro moet ik meer mijn verstand gebruiken. Egan Bernal (Ineos). Ik koers vaak met mijn hart, maar in deze fase van de Giro moet ik meer mijn verstand gebruiken. Egan Bernal (Ineos)

15:06 2'02". Martinez schuift na zijn misser meteen op tot bij Bernal. Daar biedt hij wellicht zijn excuses aan. Het zal iedereen op scherp gesteld hebben. Leuk was dit intermezzo alleszins. Deceuninck-Quick Step neemt deze etappe resoluut in handen. . 15 uur 06. 2'02" Martinez schuift na zijn misser meteen op tot bij Bernal. Daar biedt hij wellicht zijn excuses aan. Het zal iedereen op scherp gesteld hebben. Leuk was dit intermezzo alleszins. Deceuninck-Quick Step neemt deze etappe resoluut in handen.

15:04 15 uur 04. Martinez is back in business. Martinez rekent ook op landgenoot Molano, onder contract bij UAE. Dankzij die vriendendienst is de scheve situatie rechtgezet. . Martinez is back in business Martinez rekent ook op landgenoot Molano, onder contract bij UAE. Dankzij die vriendendienst is de scheve situatie rechtgezet.

15:03 15 uur 03. We krijgen al een voorsmaakje op de tijdrit van zondag: Rémi Cavagna op kop van het peloton, Filippo Ganna in de achtervolgende groep. . We krijgen al een voorsmaakje op de tijdrit van zondag: Rémi Cavagna op kop van het peloton, Filippo Ganna in de achtervolgende groep.

15:02 15 uur 02. Martinez roept de hulp in van Ganna. Dan toch eentje die zat te slapen: Daniel Martinez (Ineos), de 7e in het klassement. Filippo Ganna laat zich uitzakken en probeert de brokken te lijmen. . Martinez roept de hulp in van Ganna Dan toch eentje die zat te slapen: Daniel Martinez (Ineos), de 7e in het klassement. Filippo Ganna laat zich uitzakken en probeert de brokken te lijmen.

14:59 14 uur 59. Nog 63 kilometer. We zien nog geen voltallig peloton, maar nagenoeg alle toppers volgen het spoor van Keisse en co. De bergkoning is niet mee, maar hij is natuurlijk geen hoofdrolspeler in het klassement. . Nog 63 kilometer We zien nog geen voltallig peloton, maar nagenoeg alle toppers volgen het spoor van Keisse en co. De bergkoning is niet mee, maar hij is natuurlijk geen hoofdrolspeler in het klassement.

Joao Almeida en zijn makkers zijn begonnen aan een ploegentijdrit. . 14 uur 58. Joao Almeida en zijn makkers zijn begonnen aan een ploegentijdrit.

14:55 14 uur 55. Davide Cimolai is niet van gisteren. De Italiaan ziet dat Peter Sagan niet op de eerste rij zit en sprokkelt nog wat overgebleven punten bij de tussensprint. Het is wellicht maar een voetnoot, maar toch een duimpje voor zijn alertheid. . Davide Cimolai is niet van gisteren. De Italiaan ziet dat Peter Sagan niet op de eerste rij zit en sprokkelt nog wat overgebleven punten bij de tussensprint. Het is wellicht maar een voetnoot, maar toch een duimpje voor zijn alertheid.

14:53 14 uur 53. Regulator Keisse. Het peloton breekt na een korte en technische afdaling in stukken dankzij de inspanningen van Keisse en Honoré. Heeft er iemand zich laten verrassen? . Regulator Keisse Het peloton breekt na een korte en technische afdaling in stukken dankzij de inspanningen van Keisse en Honoré. Heeft er iemand zich laten verrassen?

14:51 14 uur 51. Het is Deceuninck-Quick Step menens. Ze willen de vluchters niet zomaar inhalen, ze willen er een slopende koers van maken. Keisse legt er de pees op en mat de rest af. . Het is Deceuninck-Quick Step menens. Ze willen de vluchters niet zomaar inhalen, ze willen er een slopende koers van maken. Keisse legt er de pees op en mat de rest af.

14:44 14 uur 44. Nog 77 kilometer. Het is niet te lang bij positioneren gebleven: Iljo Keisse doet waar hij goed in is en bepaalt het tempo in het peloton. 4'00", dat blijft de voorgift van het zestal. . Nog 77 kilometer Het is niet te lang bij positioneren gebleven: Iljo Keisse doet waar hij goed in is en bepaalt het tempo in het peloton. 4'00", dat blijft de voorgift van het zestal.

14:40 Heuvel. Mark Christian neemt het bergje van 4e categorie voor zijn rekening. Vandaag bedraagt de totale oogst 52 punten, waarvan 40 punten aan de finish, morgen zijn er 120 blauwe punten. Geoffrey Bouchard heeft een voorsprong van 71 punten op Egan Bernal in het bergklassement. . 14 uur 40. Heuvel Mark Christian neemt het bergje van 4e categorie voor zijn rekening. Vandaag bedraagt de totale oogst 52 punten, waarvan 40 punten aan de finish, morgen zijn er 120 blauwe punten. Geoffrey Bouchard heeft een voorsprong van 71 punten op Egan Bernal in het bergklassement.

14:32 14 uur 32. Pieter Serry: "De slotklim is een moordenaar: het wordt kruipen voor mij". Pieter Serry: "De slotklim is een moordenaar: het wordt kruipen voor mij"