Rit 19 in de Giro: Voorlaatste bergetappe, alle ogen gericht op Egan Bernal

09 uur 30. Ik ken deze regio en ik ken deze beklimmingen. Dat was woensdag met de Sega di Ala niet het geval. Deze slotklim is ook constanter en minder steil. Egan Bernal (Ineos).

09 uur 27. Rit 19 in de Giro. Nog 3 etappes en dan weten we wie op het eindpodium in Milaan met de roze trui mag blinken. Het slotakkoord van deze Giro wordt gebouwd door twee bergritten en een afsluitende tijdrit. De klautertocht van morgen is op papier een stuk zwaarder dan die van vandaag, maar ook op de slotklim naar Alpe di Mera kan er vandaag al gerammeld worden. Egan Bernal is nog comfortabel leider, maar na zijn dip van afgelopen woensdag zijn er toch enkele vraagtekens. Wat zeggen de benen van de Colombiaan rond 17 u? Ontdek het op deze pagina. .