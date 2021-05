LIVE Giro: Kopgroep van 23 in langste etappe, Vermeersch glipt mee

14:00 14 uur . Giro De derde week van de Giro: 3 bergritten richting de slottijdrit in Milaan

13:58 13 uur 58. Yates en co krijgen vrijdag en zaterdag nog twee bergkansen om Bernal van zijn roze troon te stoten. Morgen blijft het klimspektakel nog min of meer beperkt tot de slotklim naar Alpe di Mera, zaterdag wordt nog een pakje zwaarder met de San Bernardino en de Splügenpass richting Alpe Motta.

13:53 13 uur 53. Ik heb in deze Giro al mindere dagen gehad en dat gebeurde steeds toen het regende. Hopelijk blijft de zon de komende dagen schijnen. . Simon Yates (BikeExchange).

13:52 Gemiddelde snelheid. We zitten in de staart van deze Giro, maar de snelheidsmeter hapert geenszins. 46,2 km/u na twee uur, petje af! . 13 uur 52.

13:47 13 uur 47. In het peloton knappen Salvatore Puccio en Filippo Ganna voor de zoveelste dag het vuile werk op. Ganna is natuurlijk ook een pistier en wil schitteren op de Spelen. Mocht hij plannen voor het EK (over een maand) hebben, dan weet hij sinds enkele minuten dat Wit-Rusland gezien de politieke spanningen niet de gastheer wordt. De Europese bond bestudeert de uitwijkmogelijkheden zoals Kopenhagen. . In het peloton knappen Salvatore Puccio en Filippo Ganna voor de zoveelste dag het vuile werk op. Ganna is natuurlijk ook een pistier en wil schitteren op de Spelen. Mocht hij plannen voor het EK (over een maand) hebben, dan weet hij sinds enkele minuten dat Wit-Rusland gezien de politieke spanningen niet de gastheer wordt. De Europese bond bestudeert de uitwijkmogelijkheden zoals Kopenhagen.

13:42 13 uur 42. Mooi intermezzo bij de rechtenhouder van deze Giro, waar ze Stefano Oldani en Harm Vanhoucke voor een dubbelgesprek konden strikken. "Of ik Nederlands ken? Ja, woorden zoals "mannekes"", lacht de Italiaan. Vanhoucke geeft dan weer aan dat de woordenschat van zijn enige overgebleven ploegmakker West-Vlaamse getint zal zijn. . Mooi intermezzo bij de rechtenhouder van deze Giro, waar ze Stefano Oldani en Harm Vanhoucke voor een dubbelgesprek konden strikken. "Of ik Nederlands ken? Ja, woorden zoals "mannekes"", lacht de Italiaan. Vanhoucke geeft dan weer aan dat de woordenschat van zijn enige overgebleven ploegmakker West-Vlaamse getint zal zijn.

13:40 13 uur 40. Nog 141 kilometer. We zijn bijna twee uur aan het koersen en het scenario ligt nog voor een poosje honkvast. De 23 renners hebben nog voldoende tijd om hun tactiek voor de finale uit te dokteren. . Nog 141 kilometer We zijn bijna twee uur aan het koersen en het scenario ligt nog voor een poosje honkvast. De 23 renners hebben nog voldoende tijd om hun tactiek voor de finale uit te dokteren.

13:37 13 uur 37. Remco Evenepoel is vanmiddag niet meer van start gegaan. Remco Evenepoel is vanmiddag niet meer van start gegaan

13:30 13 uur 30. We hebben het al tig keer geschreven, maar deze Giro is een garantie op ritzeges voor vluchters. Na Van der Hoorn, Dombrowski, Mäder, Lafay, Schmid, Vendrame, Fortunato, Campenaerts en Martin komt er dus een 10e dagwinnaar uit de ontsnapping. . We hebben het al tig keer geschreven, maar deze Giro is een garantie op ritzeges voor vluchters. Na Van der Hoorn, Dombrowski, Mäder, Lafay, Schmid, Vendrame, Fortunato, Campenaerts en Martin komt er dus een 10e dagwinnaar uit de ontsnapping.

13:28 13 uur 28. De 23 leiders. Andrea Vendrame (AG2R-Citroen) Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) Simon Pellaud, Andrii Ponomar en Natnael Tesfazion (Androni) Samuele Battistella en Gorka Izagirre (Astana) Filippo Zana (Bardiani) Simone Consonni (Cofidis) Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) Alberto Bettiol (EF) Francesco Gavazzi en Samuele Rivi (Eolo) Wesley Kreder (Intermarché-Wanty-Gobert) Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) Stefano Oldani (Lotto-Soudal) Dario Cataldo (Movistar) Nico Denz, Nicolas Roche en Nikias Arndt (DSM) Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) Max Richeze en Diego Ulissi (UAE) . De 23 leiders Andrea Vendrame (AG2R-Citroen) Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) Simon Pellaud, Andrii Ponomar en Natnael Tesfazion (Androni) Samuele Battistella en Gorka Izagirre (Astana) Filippo Zana (Bardiani) Simone Consonni (Cofidis) Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) Alberto Bettiol (EF) Francesco Gavazzi en Samuele Rivi (Eolo) Wesley Kreder (Intermarché-Wanty-Gobert) Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) Stefano Oldani (Lotto-Soudal) Dario Cataldo (Movistar) Nico Denz, Nicolas Roche en Nikias Arndt (DSM) Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) Max Richeze en Diego Ulissi (UAE)

13:25 13 uur 25. Ik wil vandaag nog eens alles geven. Daarna richt ik me 100 procent op de tijdrit van zondag. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Ik wil vandaag nog eens alles geven. Daarna richt ik me 100 procent op de tijdrit van zondag. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step)

13:22 5'50". Uiteraard moet Ineos het peloton aanvoeren, maar zij willen zoveel mogelijk energie sparen voor de bergritten van vrijdag en zaterdag. De kopgroep heeft gewonnen spel. . 13 uur 22.

13:18 13 uur 18. Flashback naar het begin van deze Giro: Pellaud en Ponomar zaten toen ook samen in een vlucht (en de Zwitser gaf zijn leerling een uitbrander). Flashback naar het begin van deze Giro: Pellaud en Ponomar zaten toen ook samen in een vlucht (en de Zwitser gaf zijn leerling een uitbrander)

13:17 13 uur 17. Simon Pellaud - al 695 kilometer in de aanval - is overigens niet de enige renner van Androni in de kopgroep. Ook de 18-jarige Andrii Ponomar overleeft wonderwel en heeft aan het einde van deze zware Giro nog jus in de benen om mee aan te vallen. . Simon Pellaud - al 695 kilometer in de aanval - is overigens niet de enige renner van Androni in de kopgroep. Ook de 18-jarige Andrii Ponomar overleeft wonderwel en heeft aan het einde van deze zware Giro nog jus in de benen om mee aan te vallen.

13:13 13 uur 13. De Bondt versus Pellaud. Wie toch een beetje zal balen, is Dries De Bondt. De Belgische kampioen voert het strijdlustklassement aan met 49 punten, maar Simon Pellaud (33) kan een inhaalmanoeuvre maken. Egan Bernal (34) zit tussen de rasaanvallers geperst. . De Bondt versus Pellaud Wie toch een beetje zal balen, is Dries De Bondt. De Belgische kampioen voert het strijdlustklassement aan met 49 punten, maar Simon Pellaud (33) kan een inhaalmanoeuvre maken. Egan Bernal (34) zit tussen de rasaanvallers geperst.

13:09 13 uur 09. We beginnen nu al te likkebaarden als we aan de finale denken. Het glooiende parcours moet veel vluchters prikkelen. Izagirre, Ulissi, Bettiol, Gavazzi, Bevin, Vendrame, Roche, Arndt, Vermeersch, Oldani, Consonni: het zijn allemaal jongens die ongetwijfeld in hun kansen geloven. . We beginnen nu al te likkebaarden als we aan de finale denken. Het glooiende parcours moet veel vluchters prikkelen. Izagirre, Ulissi, Bettiol, Gavazzi, Bevin, Vendrame, Roche, Arndt, Vermeersch, Oldani, Consonni: het zijn allemaal jongens die ongetwijfeld in hun kansen geloven.

13:04 13 uur 04. Peter Sagan heeft ons de voorbije jaren al veel verwend in zijn gevecht om een puntentrui, maar vandaag was de tactische aanpak bijzonder defensief. Bora-Hansgrohe heeft alleszins waar het om gevraagd heeft: alle punten zijn weg, Sagan staat weer een flinke stap dichter bij een paarse intrede in Milaan. . Peter Sagan heeft ons de voorbije jaren al veel verwend in zijn gevecht om een puntentrui, maar vandaag was de tactische aanpak bijzonder defensief. Bora-Hansgrohe heeft alleszins waar het om gevraagd heeft: alle punten zijn weg, Sagan staat weer een flinke stap dichter bij een paarse intrede in Milaan.

13:00 13 uur . Voor welke ploegen wordt het een anoniem dagje? Ineos, Bahrein-Victorious, Bora-Hansgrohe, Groupama-FDJ, Jumbo-Visma, BikeExchange en Qhubeka-Assos: zij zitten met hun resterende renners in het peloton. . Voor welke ploegen wordt het een anoniem dagje? Ineos, Bahrein-Victorious, Bora-Hansgrohe, Groupama-FDJ, Jumbo-Visma, BikeExchange en Qhubeka-Assos: zij zitten met hun resterende renners in het peloton.

12:57 12 uur 57. Het pakket Belgen is na de opgave van Remco Evenepoel weer wat kleiner geworden, maar met Gianni Vermeersch is er toch weer een patriot mee. En deze finale - met de nodige bultjes in de laatste 35 kilometer - is op zijn lijf geschreven. . Het pakket Belgen is na de opgave van Remco Evenepoel weer wat kleiner geworden, maar met Gianni Vermeersch is er toch weer een patriot mee. En deze finale - met de nodige bultjes in de laatste 35 kilometer - is op zijn lijf geschreven.