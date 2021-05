Rit 18 in de Giro: De langste Italiaanse opdracht, met z'n allen in de aanval?

150 renners bereikten gisteren de aankomst in Sega di Ala, maar over ruim een uur is het peloton weer een beetje kleiner bij de start Rovereto. Remco Evenepoel moeten we schrappen, net als Nick Schultz. De rechterhand van Simon Yates bij BikeExchange heeft een handblessure opgelopen.

Geen Evenepoel en Schultz meer. 150 renners bereikten gisteren de aankomst in Sega di Ala, maar over ruim een uur is het peloton weer een beetje kleiner bij de start Rovereto. Remco Evenepoel moeten we schrappen, net als Nick Schultz. De rechterhand van Simon Yates bij BikeExchange heeft een handblessure opgelopen. Bij Trek-Segafredo kwamen met Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali en Amanuel Ghebreigzabhier liefst 3 renners ten val. Ze hebben allemaal last van kneuzingen, maar het licht staat toch op groen om straks weer op de fiets te springen. . 10 uur 21.

09:30

09 uur 30. Rit 18 in de Giro. Vrijdag en zaterdag staan er zware bergetappes op het menu, zondag sluiten we af met een tijdrit in Milaan. Als voorgerecht op dat laatste luik werkt het peloton vandaag de langste etappe in deze Giro af. Tussen Rovereto en Stradella is een traject van liefst 231 kilometer uitgestippeld met amper 600 hoogtemeters. De route is (biljart)vlak, maar in de laatste 35 kilometer zijn toch enkele heuveltjes gedropt. Als geen enkele sprintersploeg nog fris genoeg is om de controle te handhaven, dan mogen de aanvallers zich in hun handen wrijven. .