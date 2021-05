LIVE Giro: Nieuwe aankomst bergop, Evenepoel: "Fiets niet aangeraakt op rustdag"

12:06 12 uur 06. Op de eerste rij zit Dries De Bondt al klaar. Dit is niet meteen zijn terrein, maar hij voert het strijdlustklassement aan en kan bijvoorbeeld bij de tussensprints ook punten verzamelen. . Op de eerste rij zit Dries De Bondt al klaar. Dit is niet meteen zijn terrein, maar hij voert het strijdlustklassement aan en kan bijvoorbeeld bij de tussensprints ook punten verzamelen.

12:01 12 uur 01. We zijn begonnen aan de 17e etappe. De jasjes en andere regenkledij blijven in de volgwagens. Een stralend lentezonnetje begeleidt het peloton naar kilometerpaal 0. . We zijn begonnen aan de 17e etappe. De jasjes en andere regenkledij blijven in de volgwagens. Een stralend lentezonnetje begeleidt het peloton naar kilometerpaal 0.

12:00 12 uur match begonnen Start



11:52 11 uur 52. Mentaal gaat het goed. Ik heb gisteren niets gedaan. Ik heb gewoon in mijn bed gelegen en ik heb mijn fiets zelfs niet aangeraakt. Een opgave? Daar hebben we nooit over gesproken. Ik pik er mijn dagen uit en ik focus me op de tijdrit van zondag. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Mentaal gaat het goed. Ik heb gisteren niets gedaan. Ik heb gewoon in mijn bed gelegen en ik heb mijn fiets zelfs niet aangeraakt. Een opgave? Daar hebben we nooit over gesproken. Ik pik er mijn dagen uit en ik focus me op de tijdrit van zondag. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step)

11:29 11 uur 29. Yates: "Lastige klim". De Ronde van Trentino kennen we nu als de Tour of the Alps. Simon Yates was er dit jaar buiten categorie en daags na zijn eindzege, op 24 april, verkende hij deze etappe. De Brit was achteraf tevreden dat hij een kijkje was komen nemen: "Eerlijk: ik had niet verwacht dat de slotklim zo lastig zou zijn. Dit kan cruciaal zijn voor het klassement." . Yates: "Lastige klim" De Ronde van Trentino kennen we nu als de Tour of the Alps. Simon Yates was er dit jaar buiten categorie en daags na zijn eindzege, op 24 april, verkende hij deze etappe. De Brit was achteraf tevreden dat hij een kijkje was komen nemen: "Eerlijk: ik had niet verwacht dat de slotklim zo lastig zou zijn. Dit kan cruciaal zijn voor het klassement."

11:29 De klim naar Sega di Ala heeft geen geschiedenis in de Giro, Vincenzo Nibali won er in 2013 wel in de Ronde van Trentino. 11 uur 29. De klim naar Sega di Ala heeft geen geschiedenis in de Giro, Vincenzo Nibali won er in 2013 wel in de Ronde van Trentino

11:19 11 uur 19. Van Emden versus Vermeersch. Wie ook al thuis zit, is Jos van Emden. De Nederlander van Jumbo-Visma was een van de grootste slachtoffers van de massale valpartij zondag net na de start. Van Emden heeft onder meer 5 ribben gebroken en duidt in De Telegraaf Gianni Vermeersch aan als boosdoener. "Gianni Vermeersch reed me gewoon van de fiets. Hem had ik al een keer in de ronde aangesproken op zijn gevaarlijke rijgedrag. Mijn ploegmaat Paul Martens heeft het zien gebeuren. Vermeersch trok ineens naar links. Daarbij zal hij wel achter mijn achterwiel zijn blijven hangen, en daar vloog Jos", vertelt hij. Vermeersch moest zelf lange tijd verzorgd worden met de nodige blutsen en builen, maar heeft zich door de voorbije etappes kunnen worstelen. Intussen heeft onze landgenoot gebeld met de onfortuinlijke Nederlander, die dat gebaar wist te appreciëren. . Van Emden versus Vermeersch Wie ook al thuis zit, is Jos van Emden. De Nederlander van Jumbo-Visma was een van de grootste slachtoffers van de massale valpartij zondag net na de start. Van Emden heeft onder meer 5 ribben gebroken en duidt in De Telegraaf Gianni Vermeersch aan als boosdoener. "Gianni Vermeersch reed me gewoon van de fiets. Hem had ik al een keer in de ronde aangesproken op zijn gevaarlijke rijgedrag. Mijn ploegmaat Paul Martens heeft het zien gebeuren. Vermeersch trok ineens naar links. Daarbij zal hij wel achter mijn achterwiel zijn blijven hangen, en daar vloog Jos", vertelt hij.



Vermeersch moest zelf lange tijd verzorgd worden met de nodige blutsen en builen, maar heeft zich door de voorbije etappes kunnen worstelen. Intussen heeft onze landgenoot gebeld met de onfortuinlijke Nederlander, die dat gebaar wist te appreciëren.

Zien we dat goed? De zon schijnt.

10:49 10 uur 49. Giro Ritwinnaar Victor Campenaerts verlaat de Giro met een knieblessure

10:48 DNS Campenaerts. Victor Campenaerts verlaat de Ronde van Italië. Hij heeft te veel last aan zijn knie. Dat betekent dat we straks met 151 renners aan de start verschijnen, tenzij het lijstje met opgevers nog aangevuld wordt. . 10 uur 48. DNS Campenaerts Victor Campenaerts verlaat de Ronde van Italië. Hij heeft te veel last aan zijn knie. Dat betekent dat we straks met 151 renners aan de start verschijnen, tenzij het lijstje met opgevers nog aangevuld wordt.

09:27 09 uur 27. Giro De derde week van de Giro: 3 bergritten richting de slottijdrit in Milaan

09:27 09 uur 27. Ik heb 2'24" op Damiano Caruso. Ik ben geen tijdritspecialist, maar ik vermoed dat die marge zal volstaan voor de slotdag in Milaan. Egan Bernal (Ineos). Ik heb 2'24" op Damiano Caruso. Ik ben geen tijdritspecialist, maar ik vermoed dat die marge zal volstaan voor de slotdag in Milaan. Egan Bernal (Ineos)