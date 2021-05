LIVE Giro: Hermans, Serry en De Bondt zitten in een ruime kopgroep

14:46 Sprint. Ook de tweede sprint is een kolfje naar de hand van De Bondt. Hij komt zo aan de leiding in het tussensprintklassement, een extra bonus. Zijn dag is al meer dan geslaagd. . 14 uur 46. Sprint Ook de tweede sprint is een kolfje naar de hand van De Bondt. Hij komt zo aan de leiding in het tussensprintklassement, een extra bonus. Zijn dag is al meer dan geslaagd.

14:46 Voorin rust veel druk op de schouders van Intermarché-Wanty-Gobert. Hermans en Pasqualon willen klimmer Hirt zoveel mogelijk minuten schenken als we aan de cols beginnen.

14:40 Gianni Moscon kent deze regio door en door, maar niet iedereen uit Trento is er in geslaagd om mee te glippen. Daniel Oss heeft de kans gemist om uit te blinken in zijn thuisbasis.

14:40 14 uur 40. Gianni Moscon kent deze regio door en door, maar niet iedereen uit Trento is er in geslaagd om mee te glippen. Daniel Oss heeft de kans gemist om uit te blinken in zijn thuisbasis. . Gianni Moscon kent deze regio door en door, maar niet iedereen uit Trento is er in geslaagd om mee te glippen. Daniel Oss heeft de kans gemist om uit te blinken in zijn thuisbasis.

14:37 Cofidis verliest nog een mannetje. Niet iedereen verteert de rustdag even goed. Rémy Rochas (Cofidis) zoekt zijn volgwagen op.

14:34 Door het labeur van BikeExchange slinken de kansen van de vluchters, maar ze schieten zichzelf ook in de voet. We zien om de 5 minuten wel een nieuwe discussie.

14:29 Zoals we bij het begin van deze dag al schreven: na de Tour of the Alps heeft Simon Yates deze finale verkend. "Zeer zwaar", was zijn oordeel, maar de Brit gelooft blijkbaar in zijn kansen met dank aan zijn parcourskennis. Het is de verklaring voor de arbeid van BikeExchange in het peloton: 4'10".

14:27 Op de Passo Giau draaide mijn jasje in mijn wiel. Ik ben ontgoocheld over het tijdsverlies, maar ik voel me goed en ik geef me nog niet gewonnen. Aleksandr Vlasov (Astana)

14:22 Nog 87 kilometer. Terwijl Hugh Carthy weer in het peloton komt postvatten na wat mechanisch geprul, blijft het radarwerk in de kopgroep af en toe verstoord. Er zijn te veel slepers aan boord.

14:21 Prachtig beeld: Geoffrey Bouchard beseft net op tijd dat hij zijn polsen niet meer op zijn stuur mag leggen.

14:17 4'53". Er is nog voldoende tijd, maar het werk van BikeExchange werpt zijn vruchten nog niet meteen af. Het verschil schommelt al een tijdje rond de 5 minuten. Na 2 uur blijft het gemiddelde stevig: 48,9 km/u.

14:12 De verstandhouding in de kopgroep is niet altijd even optimaal. Even voorbij halfkoers zit er wat zand in de motor, maar de 19 beseffen dat ze maar beter nog een tijdje kunnen samenblijven.

14:09 De 19 leiders. Dan Martin (Israel Start-Up Nation) Antonio Pedrero en Matteo Jorgenson (Movistar) Gianni Moscon (Ineos) Alessandro Covi en Valerio Conti (UAE) Jan Hirt, Andrea Pasqualon en Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) Luis Leon Sanchez (Astana) Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) Giovanni Carboni (Bardiani) Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) Matteo Badilatti (Groupama-FDJ) Pieter Serry en James Knox (Deceuninck-Quick Step) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) Simone Ravanelli (Androni) Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

14:07 Hoe ziet onze trektocht er de komende uren uit? We blijven nog even rustig in het dal plakken. Op ruim 50 kilometer van de finish kan de finale losbarsten met de twee kanjers van 1e categorie.

14:04 Sprint. Dries De Bondt laat niets van zijn bord stelen in zijn gevecht voor de strijdlustprijs. Ook de tussensprint komt op zijn conto.

14:01 Maandag was niet de dag waar ik op gehoopt had. De eindzege is nog wat verder weg, maar het podium ligt nog binnen handbereik. Simon Yates (BikeExchange).

13:58 Het leven zoals het is in de Giro: Lotto-Soudal is tegenwoordig een tweemansploeg.

13:55 5'18". Toch een interessante omwenteling: Ineos past weer het gesmaakte recept toe, met nog meer overtuiging nu Gianni Moscon mee is, maar vandaag is het BikeExchange dat er zich nog niet bij neerlegt. Na Astana en EF de voorbije dagen is het nu de ploeg van Simon Yates die de kansen van het peloton in leven wil houden.

13:50 Ook Intermarché-Wanty-Gobert verdient weer een kus van de juf. Ze hebben vandaag zelfs 3 man meegestuurd: Jan Hirt, Andrea Pasqualon en Quinten Hermans. De Tsjech kreeg carte blanche voor een klassement, maar dat draaide in de soep. Met een ritzege kan hij van deze al zeer geslaagde Giro een grand cru voor de Belgische WT-ploeg maken.