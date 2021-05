LIVE Giro: Slechte weersomstandigheden nekken de koninginnenrit

10:48 Het startschot zou nu rond 11.20 u gegeven worden. 10 uur 48. Het startschot zou nu rond 11.20 u gegeven worden. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396749440417943555

10:46 10 uur 46. We hoopten op een verbetering van het weer, maar de omstandigheden worden alleen maar slechter. Dit is de beste oplossing. Je kunt op zo'n hoogte ook geen voorspellingen doen. Rennersvakbond CPA. We hoopten op een verbetering van het weer, maar de omstandigheden worden alleen maar slechter. Dit is de beste oplossing. Je kunt op zo'n hoogte ook geen voorspellingen doen. Rennersvakbond CPA

10:38 10 uur 38. De discussie barst nu natuurlijk in alle hevigheid los. De omstandigheden zijn zwaar, maar zouden niet onoverkomelijk mogen zijn. Volgens de Italiaanse instanties wil men vooral een scenario zoals in Milaan-Sanremo 2013 vermijden waarbij er tijdens de koers nog ingegrepen moet worden. De korte pijn dan maar? . De discussie barst nu natuurlijk in alle hevigheid los. De omstandigheden zijn zwaar, maar zouden niet onoverkomelijk mogen zijn. Volgens de Italiaanse instanties wil men vooral een scenario zoals in Milaan-Sanremo 2013 vermijden waarbij er tijdens de koers nog ingegrepen moet worden. De korte pijn dan maar?

10:35 10 uur 35. Geen Fedaia en Pordoi. Intussen is er bevestiging: de Passo Fedaia en de Passo Pordoi sneuvelen. Over de rest is er nog geen volledige duidelijkheid. . Geen Fedaia en Pordoi Intussen is er bevestiging: de Passo Fedaia en de Passo Pordoi sneuvelen. Over de rest is er nog geen volledige duidelijkheid.

10:28 10 uur 28. 155 kilometer? De Italiaanse tv-zender RAI is zeker: de Fedaia en de Pordoi worden geschrapt, enkel de Giau blijft over. De rit wordt ingekort tot 155 kilometer. . 155 kilometer? De Italiaanse tv-zender RAI is zeker: de Fedaia en de Pordoi worden geschrapt, enkel de Giau blijft over. De rit wordt ingekort tot 155 kilometer.

10:25 De renners zijn stevig ingeduffeld en we zien toch vooral bezorgde blikken. 10 uur 25. De renners zijn stevig ingeduffeld en we zien toch vooral bezorgde blikken.

10:24 10 uur 24. In principe wordt het peloton over 20 minuten losgelaten, maar het regent scenario's en denkpistes over wat deze dag uiteindelijk zal brengen. We moeten nog even geduld uitoefenen. . In principe wordt het peloton over 20 minuten losgelaten, maar het regent scenario's en denkpistes over wat deze dag uiteindelijk zal brengen. We moeten nog even geduld uitoefenen.

10:21 Wordt het een anticlimax met enkel de Giau? Het zou zomaar eens kunnen.... 10 uur 21. Wordt het een anticlimax met enkel de Giau? Het zou zomaar eens kunnen....

10:19 10 uur 19. Het gekissebis doet ons terugdenken aan de Giro van vorig jaar, toen er op het einde ook nog een marathonetappe in barre weersomstandigheden moest worden gereden. De renners wilden de rit inkorten, tot grote woede van de organisatie en Mauro Vegni. Uiteindelijk stapten de renners weer in de bussen en werd de etappe gedecimeerd. . Het gekissebis doet ons terugdenken aan de Giro van vorig jaar, toen er op het einde ook nog een marathonetappe in barre weersomstandigheden moest worden gereden. De renners wilden de rit inkorten, tot grote woede van de organisatie en Mauro Vegni. Uiteindelijk stapten de renners weer in de bussen en werd de etappe gedecimeerd.

10:02 10 uur 02. Er bestaat natuurlijk zoiets als een extreme weather protocol, al wordt dat reglement geregeld genegeerd. Houdt de organisatie het been stijf? . Er bestaat natuurlijk zoiets als een extreme weather protocol, al wordt dat reglement geregeld genegeerd. Houdt de organisatie het been stijf?

09:57 09 uur 57. Grijpt de organisatie in? Op minder dan een uur voor de start wordt er overlegd tussen de organisatie en andere hoofdrolspelers. Zo zou het eerste deel van deze etappe geneutraliseerd kunnen worden en overweegt men om de renners "af te klokken" op de top van de Passo Giau, de laatste col van de dag. . Grijpt de organisatie in? Op minder dan een uur voor de start wordt er overlegd tussen de organisatie en andere hoofdrolspelers. Zo zou het eerste deel van deze etappe geneutraliseerd kunnen worden en overweegt men om de renners "af te klokken" op de top van de Passo Giau, de laatste col van de dag.

09:51 De ploeg van de tweede week? Zonder twijfel Qhubeka-Assos. 09 uur 51. De ploeg van de tweede week? Zonder twijfel Qhubeka-Assos.

09:45 09 uur 45. Als Egan Bernal nog een showtje wil opvoeren, dan zijn er aankomsten waar hij dat makkelijker en beter kan dan vandaag. Niet ziek worden is voor hem belangrijk, want dat gevaar hangt wel in de lucht. Thijs Zonneveld (wieleranalist AD). Als Egan Bernal nog een showtje wil opvoeren, dan zijn er aankomsten waar hij dat makkelijker en beter kan dan vandaag. Niet ziek worden is voor hem belangrijk, want dat gevaar hangt wel in de lucht. Thijs Zonneveld (wieleranalist AD)

09:42 09 uur 42. Sportweekend sprak met wieleranalist Thijs Zonneveld over de zwaarte van deze Giro en Remco Evenepoel. Sportweekend sprak met wieleranalist Thijs Zonneveld over de zwaarte van deze Giro en Remco Evenepoel

09:41 09 uur 41. Klimmen én dalen. We hebben natuurlijk de mond vol van al die klimkilometers, maar ook de afdalingen zijn een scherprechter. De top van de Passo Giau bereiken we op 17 kilometer van de aankomst, waarna we zullen glijden richting Cortina d'Ampezzo, het decor van de Winterspelen in 2026. De witte kalklijn is er getrokken na een hellende strook op keitjes. . Klimmen én dalen We hebben natuurlijk de mond vol van al die klimkilometers, maar ook de afdalingen zijn een scherprechter. De top van de Passo Giau bereiken we op 17 kilometer van de aankomst, waarna we zullen glijden richting Cortina d'Ampezzo, het decor van de Winterspelen in 2026. De witte kalklijn is er getrokken na een hellende strook op keitjes.

09:20 De Passo Giau, waar het vanochtend aan het sneeuwen is. 09 uur 20. De Passo Giau, waar het vanochtend aan het sneeuwen is.

09:18 Regen, sneeuw en koude. De weergoden hebben de renners nog niet gespaard in deze Giro en vandaag trekken ze alle registers open. De thermometer zal flirten met het vriespunt, het regent en er hangt sneeuw in de lucht. Op de Giau, de laatste col van de dag, is het momenteel zelfs al aan het sneeuwen. Het is dus nog maar de vraag of we het volledige traject zullen kunnen afhaspelen. . 09 uur 18. Regen, sneeuw en koude De weergoden hebben de renners nog niet gespaard in deze Giro en vandaag trekken ze alle registers open. De thermometer zal flirten met het vriespunt, het regent en er hangt sneeuw in de lucht. Op de Giau, de laatste col van de dag, is het momenteel zelfs al aan het sneeuwen. Het is dus nog maar de vraag of we het volledige traject zullen kunnen afhaspelen.

09:17 09 uur 17. Dit wordt een rit om van te smullen! Renaat Schotte. Dit wordt een rit om van te smullen! Renaat Schotte