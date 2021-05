LIVE Giro: Rotweer in ingekorte koninginnenrit, Vanhoucke en Vervaeke in de aanval

12:51 12 uur 51. Voor de boekhouders onder ons is het vandaag geen feestdag. Hun rekenmachine geeft aan dat bergkoning Geoffrey Bouchard nu 114 punten achter zijn naam heeft. Egan Bernal is 2e met de helft van dat totaal. . Voor de boekhouders onder ons is het vandaag geen feestdag. Hun rekenmachine geeft aan dat bergkoning Geoffrey Bouchard nu 114 punten achter zijn naam heeft. Egan Bernal is 2e met de helft van dat totaal.

12:49 Yates betrokken bij val? In het peloton, dat op 2 minuten volgt, wordt er een "caduta" gemeld met veel pionnen van BikeExchange. Is hun kopman Simon Yates een van de slachtoffers? . 12 uur 49. Yates betrokken bij val? In het peloton, dat op 2 minuten volgt, wordt er een "caduta" gemeld met veel pionnen van BikeExchange. Is hun kopman Simon Yates een van de slachtoffers?

12:46 12 uur 46. Free Almeida. In een recent wielerverleden was er "Free Mikel Landa", een symbolische actie om de Spanjaard in het shirt van Sky de nodige vrijheid te gunnen. Landa zat altijd gevangen door de ploegtactiek. De Portugezen hopen al enkele dagen op ruimte voor Joao Almeida en ze krijgen hun zin. Ploegmakker Remco Evenepoel had hem al vogelvrij verklaard en Almeida heeft zijn stekje in de kopgroep afgedwongen. . Free Almeida In een recent wielerverleden was er "Free Mikel Landa", een symbolische actie om de Spanjaard in het shirt van Sky de nodige vrijheid te gunnen. Landa zat altijd gevangen door de ploegtactiek. De Portugezen hopen al enkele dagen op ruimte voor Joao Almeida en ze krijgen hun zin. Ploegmakker Remco Evenepoel had hem al vogelvrij verklaard en Almeida heeft zijn stekje in de kopgroep afgedwongen.

12:40 12 uur 40. Nog 120 kilometer. Als de Italianen ons niet voor de gek houden, dan vormen deze mannen de eerste groep: Martin, Almeida, Formolo, Bouwman, Kangert, Vervaeke, Fortunato, Pedrero, Izagirre, Rubio, Hirt, Fabbro, Ulissi, Brambilla, Grossschartner, Villella, Roche, Bouchard, Ghebreigzabhier, Vanhoucke, Tratnik, Visconti en Zoccarato. . Nog 120 kilometer Als de Italianen ons niet voor de gek houden, dan vormen deze mannen de eerste groep: Martin, Almeida, Formolo, Bouwman, Kangert, Vervaeke, Fortunato, Pedrero, Izagirre, Rubio, Hirt, Fabbro, Ulissi, Brambilla, Grossschartner, Villella, Roche, Bouchard, Ghebreigzabhier, Vanhoucke, Tratnik, Visconti en Zoccarato.

12:40 12 uur 40.

12:39 12 uur 39. Over de samenstelling van de kopgroep is nog geen duidelijkheid. De renners zweven nu een tijdje op een plateau, maar het peloton heeft zich alleszins rechtgezet. Hun achterstand zou al 2'53" bedragen. . Over de samenstelling van de kopgroep is nog geen duidelijkheid. De renners zweven nu een tijdje op een plateau, maar het peloton heeft zich alleszins rechtgezet. Hun achterstand zou al 2'53" bedragen.

12:37 La Crosetta. We zijn boven en de blauwe trui is in zijn nopjes! Bouchard schrijft 40 punten bij. In zijn spoor volgen Nibali, Fortunato, Martin, Almeida en Villella. . 12 uur 37. La Crosetta We zijn boven en de blauwe trui is in zijn nopjes! Bouchard schrijft 40 punten bij. In zijn spoor volgen Nibali, Fortunato, Martin, Almeida en Villella.

12:32 12 uur 32. Ja, ik zie af door fysieke ongemakken, maar ik heb een hekel aan opgeven. Ik wil de Giro tot het einde eren. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Ja, ik zie af door fysieke ongemakken, maar ik heb een hekel aan opgeven. Ik wil de Giro tot het einde eren. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

12:29 12 uur 29. De kopgroep is aan het versplinteren: voor sommigen gaat het te snel, anderen proberen nog naar de spits van de koers te jumpen. . De kopgroep is aan het versplinteren: voor sommigen gaat het te snel, anderen proberen nog naar de spits van de koers te jumpen.

12:26 12 uur 26. De kopgroep heeft de top van La Crosetta stilaan in het vizier. Helaas kampen de Italianen met verbindingsproblemen, waardoor er geen beelden beschikbaar zijn en ook de wedstrijdinformatie zeer moeizaam doorsijpelt. . De kopgroep heeft de top van La Crosetta stilaan in het vizier. Helaas kampen de Italianen met verbindingsproblemen, waardoor er geen beelden beschikbaar zijn en ook de wedstrijdinformatie zeer moeizaam doorsijpelt.

12:24 De Giro stond bij de start stil bij de slachtoffers van het kabelbaandrama en bij een trainingsongeluk van een jonge prof. 12 uur 24. De Giro stond bij de start stil bij de slachtoffers van het kabelbaandrama en bij een trainingsongeluk van een jonge prof. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396773059898576899

12:22 12 uur 22. Voor de flinterdunne Egan Bernal wordt dit hondenweer ook wel een uitdaging. De Colombiaan draagt normaal geen handschoenen, maar kondigde gisteren al aan dat hij zich zo goed mogelijk zou verpakken tegen de koude. Bernal oogde ook wat vermoeid. De podiumceremonie, de interviews en nog meer extraatjes: eisen die verplichtingen stilaan hun tol? . Voor de flinterdunne Egan Bernal wordt dit hondenweer ook wel een uitdaging. De Colombiaan draagt normaal geen handschoenen, maar kondigde gisteren al aan dat hij zich zo goed mogelijk zou verpakken tegen de koude. Bernal oogde ook wat vermoeid. De podiumceremonie, de interviews en nog meer extraatjes: eisen die verplichtingen stilaan hun tol?

12:18 10". De speelruimte is en blijft zeer beperkt. Met Harm Vanhoucke en Louis Vervaeke tonen twee landgenoten karakter, maar het is nog niet duidelijk of hun inspanning ook iets zal opleveren. . 12 uur 18. 10" De speelruimte is en blijft zeer beperkt. Met Harm Vanhoucke en Louis Vervaeke tonen twee landgenoten karakter, maar het is nog niet duidelijk of hun inspanning ook iets zal opleveren.

12:15 12 uur 15. De kopgroep bestaat uit 22 klanten, maar Dan Martin (7'50"), Joao Almeida (8'32") en Davide Formolo (9'52") staan nog behoorlijk dicht. Geeft Ineos dan wel zijn goedkeuring? . De kopgroep bestaat uit 22 klanten, maar Dan Martin (7'50"), Joao Almeida (8'32") en Davide Formolo (9'52") staan nog behoorlijk dicht. Geeft Ineos dan wel zijn goedkeuring?

12:12 12 uur 12. Ook al is de rit een stuk korter, dit kan nog altijd een spectaculaire dag worden. Damiano Caruso (Bahrein-Victorious). Ook al is de rit een stuk korter, dit kan nog altijd een spectaculaire dag worden. Damiano Caruso (Bahrein-Victorious)

12:10 12 uur 10. Terwijl Evenepoel na zijn pechmoment weer aanpikt, rijdt een zeer ruime kopgroep beetje bij beetje weg. De koersradio ziet onder meer Martin, Almeida, Formolo, Nibali, Bouwman, Kangert, Vervaeke, Izagirre, Fabbro, Brambilla, Grossschartner, Roche, Bouchard en Vanhoucke. . Terwijl Evenepoel na zijn pechmoment weer aanpikt, rijdt een zeer ruime kopgroep beetje bij beetje weg. De koersradio ziet onder meer Martin, Almeida, Formolo, Nibali, Bouwman, Kangert, Vervaeke, Izagirre, Fabbro, Brambilla, Grossschartner, Roche, Bouchard en Vanhoucke.

12:08 12 uur 08. Broedt Trek-Segafredo overigens op een plan? Ook Vincenzo Nibali mengt zich in het debat. De Siciliaan heeft nochtans nieuwe lichamelijke klachten na een akkefietje gisteren. Nibali kwam volgens zijn team niet echt ten val, maar moest een manoeuvre uitvoeren door een crash en liep daarbij een letsel op. . Broedt Trek-Segafredo overigens op een plan? Ook Vincenzo Nibali mengt zich in het debat. De Siciliaan heeft nochtans nieuwe lichamelijke klachten na een akkefietje gisteren. Nibali kwam volgens zijn team niet echt ten val, maar moest een manoeuvre uitvoeren door een crash en liep daarbij een letsel op.

12:07 12 uur 07. Je kon er gif op innemen dat we een tijdje zoet zouden zijn met deze aanvalsgolven. Bauke Mollema beschikt over een vat zonder bodem en valt weer aan. Ook Gianluca Brambilla en Joao Almeida worden in zijn buurt geïdentificeerd. . Je kon er gif op innemen dat we een tijdje zoet zouden zijn met deze aanvalsgolven. Bauke Mollema beschikt over een vat zonder bodem en valt weer aan. Ook Gianluca Brambilla en Joao Almeida worden in zijn buurt geïdentificeerd.

12:05 12 uur 05.