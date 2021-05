LIVE Giro: EF jaagt op een kopgroep met Joao Almeida en Vincenzo Nibali

14:43 14 uur 43. Evenepoel gelost? Het peloton geeft nu stevig van jetje en de grote groep wordt fors uitgedund. Volgens de RAI is Remco Evenepoel niet meer aan boord in het eerste pakket. . Evenepoel gelost? Het peloton geeft nu stevig van jetje en de grote groep wordt fors uitgedund. Volgens de RAI is Remco Evenepoel niet meer aan boord in het eerste pakket.

14:41 Gemiddelde snelheid. We zitten intussen 3 uur in het zadel. Het gemiddelde bedraagt 37,3 km/u. Het is overigens (even?) gestopt met regenen. . 14 uur 41. Gemiddelde snelheid We zitten intussen 3 uur in het zadel. Het gemiddelde bedraagt 37,3 km/u. Het is overigens (even?) gestopt met regenen.

14:39 14 uur 39. Ik had me voorbereid op een rit van 212 kilometer en ik wilde de volledige etappe doen, maar ik beslis hier uiteraard niet alleen over. Hugh Carthy (EF). Ik had me voorbereid op een rit van 212 kilometer en ik wilde de volledige etappe doen, maar ik beslis hier uiteraard niet alleen over. Hugh Carthy (EF)

14:37 14 uur 37. Zaterdag waren ze nog alomtegenwoordig op weg naar de Zoncolan, maar Astana verstopt zich vandaag. Kopman Aleksandr Vlasov kreeg een tik in de Karnische Alpen, maar ze kunnen zich natuurlijk ook verschuilen achter Gorka Izagirre in de kopgroep. Slecht weer, dat mag hem als Bask niet hinderen. . Zaterdag waren ze nog alomtegenwoordig op weg naar de Zoncolan, maar Astana verstopt zich vandaag. Kopman Aleksandr Vlasov kreeg een tik in de Karnische Alpen, maar ze kunnen zich natuurlijk ook verschuilen achter Gorka Izagirre in de kopgroep. Slecht weer, dat mag hem als Bask niet hinderen.

14:34 14 uur 34. Bij EF maakten ze zich zonet overigens even boos, want Ineos was niet geneigd om hun snelheidsverhoging te beantwoorden. EF mikt meer dan waarschijnlijk op de ritzege, Ineos haalt er nog maar eens zijn neus voor op. Hun houding is en blijft opmerkelijk. . Bij EF maakten ze zich zonet overigens even boos, want Ineos was niet geneigd om hun snelheidsverhoging te beantwoorden. EF mikt meer dan waarschijnlijk op de ritzege, Ineos haalt er nog maar eens zijn neus voor op. Hun houding is en blijft opmerkelijk.

14:31 14 uur 31. EF met Ineos. Ineos verwelkomt vers bloed op kop van het peloton: EF manifesteert zich. Kopman Hugh Carthy heeft honger. Op 45 kilometer van de aankomst bedraagt het verschil 4'42". . EF met Ineos Ineos verwelkomt vers bloed op kop van het peloton: EF manifesteert zich. Kopman Hugh Carthy heeft honger. Op 45 kilometer van de aankomst bedraagt het verschil 4'42".

14:21 14 uur 21. Nog 50 kilometer. Over 20 kilometer beginnen we aan de Passo Giau, het beest van 1e categorie met de top op 2.233 meter boven zeeniveau. Het is een col van 10 kilometer met een gemiddelde van 9,3 procent. . Nog 50 kilometer Over 20 kilometer beginnen we aan de Passo Giau, het beest van 1e categorie met de top op 2.233 meter boven zeeniveau. Het is een col van 10 kilometer met een gemiddelde van 9,3 procent.

14:14 14 uur 14. In de kopgroep is niet alleen Almeida een man met een missie, ook Nibali en Formolo willen iets rechtzetten. Nibali krijgt veel kritiek in eigen land, maar wil bewijzen dat hij nog niet versleten is. En Formolo had een week geleden uitstekende papieren op zak, maar in de grindrit kreeg hij een draai om de oren. Dat was toch verrassend, want vorig jaar werd hij nog 2e in de Strade Bianche. . In de kopgroep is niet alleen Almeida een man met een missie, ook Nibali en Formolo willen iets rechtzetten. Nibali krijgt veel kritiek in eigen land, maar wil bewijzen dat hij nog niet versleten is. En Formolo had een week geleden uitstekende papieren op zak, maar in de grindrit kreeg hij een draai om de oren. Dat was toch verrassend, want vorig jaar werd hij nog 2e in de Strade Bianche.

14:13 14 uur 13. De achtervolgers hebben begrepen dat er niets meer te rapen valt voor hen in deze onderneming. Het peloton, dat duidelijk versnelt, peuzelt hen op: 4'17". . De achtervolgers hebben begrepen dat er niets meer te rapen valt voor hen in deze onderneming. Het peloton, dat duidelijk versnelt, peuzelt hen op: 4'17".

14:07 Iets minder hevige buien. We zullen zeker niet zeggen dat na regen zonneschijn komt, maar af en toe kunnen de renners toch een paar minuutjes genieten van iets minder zware omstandigheden. Tot de volgende regenvlaag natuurlijk voor de deur staat... . 14 uur 07. Iets minder hevige buien We zullen zeker niet zeggen dat na regen zonneschijn komt, maar af en toe kunnen de renners toch een paar minuutjes genieten van iets minder zware omstandigheden. Tot de volgende regenvlaag natuurlijk voor de deur staat...

14:02 14 uur 02. Het wordt belangrijk om zo lang mogelijk goed omringd te zijn. In deze etappes wil je niet geïsoleerd geraken. Egan Bernal (Ineos). Het wordt belangrijk om zo lang mogelijk goed omringd te zijn. In deze etappes wil je niet geïsoleerd geraken. Egan Bernal (Ineos)

13:59 13 uur 59. Nog 65 kilometer. Het wegdek loopt gestaag bergop, maar de voet van de Passo Giau bereiken we pas op 28 kilometer van de aankomst. De verschillen blijven nagenoeg status quo: de 6 leiders hebben 3'24" op de verloren achtervolgers en 5'30" op het peloton. . Nog 65 kilometer Het wegdek loopt gestaag bergop, maar de voet van de Passo Giau bereiken we pas op 28 kilometer van de aankomst. De verschillen blijven nagenoeg status quo: de 6 leiders hebben 3'24" op de verloren achtervolgers en 5'30" op het peloton.

13:51 13 uur 51. Bernal mag dan wel de leider zijn, ploegmakkers Ganna en Puccio hebben misschien al de helft van deze Giro het peloton gemend. Ook vandaag moeten beide Italianen meer dan een jasje uitdoen, al is dat in dit rotweer geen goeie tip. . Bernal mag dan wel de leider zijn, ploegmakkers Ganna en Puccio hebben misschien al de helft van deze Giro het peloton gemend. Ook vandaag moeten beide Italianen meer dan een jasje uitdoen, al is dat in dit rotweer geen goeie tip.

13:45 13 uur 45. De dag in een notendop. Voor wie "slaap maar eens uit" ter harte heeft genomen, vatten we deze dag graag samen. Na 2 uur koers rijden 6 renners voorop, met Almeida, Nibali en Formolo als belangrijkste namen. Hun 18 ex-metgezellen lijken uitgepraat, het peloton zwemt in de gietende regen op net geen 6 minuten. We trekken nu zoetjesaan naar de Passo Giau, het dak van deze Giro nadat de Passo Pordoi met de Passo Fedaia op de valreep uit het parcours werd gehaald door het slechte weer. . De dag in een notendop Voor wie "slaap maar eens uit" ter harte heeft genomen, vatten we deze dag graag samen. Na 2 uur koers rijden 6 renners voorop, met Almeida, Nibali en Formolo als belangrijkste namen. Hun 18 ex-metgezellen lijken uitgepraat, het peloton zwemt in de gietende regen op net geen 6 minuten. We trekken nu zoetjesaan naar de Passo Giau, het dak van deze Giro nadat de Passo Pordoi met de Passo Fedaia op de valreep uit het parcours werd gehaald door het slechte weer.

13:40 13 uur 40. Intussen is ook duidelijk dat Mikel Nieve de gevallen renner van BikeExchange was en niet Simon Yates. De Spanjaard zit weer in het peloton. . Intussen is ook duidelijk dat Mikel Nieve de gevallen renner van BikeExchange was en niet Simon Yates. De Spanjaard zit weer in het peloton.

13:36 13 uur 36. Joao Almeida zal maar wat blij zijn met de aanwezigheid van Amanuel Ghebreigzabhier. De ploegmaat van Vincenzo Nibali zet zijn beste beentje voor om de kloof te bestendigen en daar kan de Portugees van profiteren. . Joao Almeida zal maar wat blij zijn met de aanwezigheid van Amanuel Ghebreigzabhier. De ploegmaat van Vincenzo Nibali zet zijn beste beentje voor om de kloof te bestendigen en daar kan de Portugees van profiteren.