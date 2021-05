LIVE Giro: 4 Belgen in een ruime kopgroep mikken op de ritzege

15:55 15 uur 55. Yates. Wie elke dag een beetje meer boven water komt, is Simon Yates. De Brit durfde Egan Bernal te kietelen op de Zoncolan en staat nu 2e in de stand. Na de finish verklaarde Yates dat hij in het begin van deze Giro heeft afgezien door enkele kwaaltjes, maar precieze informatie wilde hij niet delen. Bernal is alleszins nog niet klaar met Yates, die geleerd heeft uit het verleden en nog fris wil zijn in de slotweek. . Yates Wie elke dag een beetje meer boven water komt, is Simon Yates. De Brit durfde Egan Bernal te kietelen op de Zoncolan en staat nu 2e in de stand. Na de finish verklaarde Yates dat hij in het begin van deze Giro heeft afgezien door enkele kwaaltjes, maar precieze informatie wilde hij niet delen. Bernal is alleszins nog niet klaar met Yates, die geleerd heeft uit het verleden en nog fris wil zijn in de slotweek.

15:54 15 uur 54. Een Italiaanse eindzege zal normaal gezien ook niet voor dit jaar zijn, al houdt Damiano Caruso netjes stand op de 3e plaats en ook Giulio Ciccone staat als 7e (na de opgave van Emanuel Buchmann 6e) zijn mannetje. De Italianen mogen alleszins niet mopperen over het aantal ritzeges. Filippo Ganna was meteen op de afspraak, de voorbije dagen was het 3 op een rij met Andrea Vendrame, Giacomo Nizzolo en Lorenzo Fortunato. . Een Italiaanse eindzege zal normaal gezien ook niet voor dit jaar zijn, al houdt Damiano Caruso netjes stand op de 3e plaats en ook Giulio Ciccone staat als 7e (na de opgave van Emanuel Buchmann 6e) zijn mannetje. De Italianen mogen alleszins niet mopperen over het aantal ritzeges. Filippo Ganna was meteen op de afspraak, de voorbije dagen was het 3 op een rij met Andrea Vendrame, Giacomo Nizzolo en Lorenzo Fortunato.

15:48 15 uur 48. Bij Lotto-Soudal zijn ze nog met z'n drieën in koers, maar Harm Vanhoucke en Stefano Oldani doen wel een gooi naar de ritzege. De afvallingsrace bij de Belgische ploeg heeft wel gevolgen. Ploegleider Mario Aerts geeft bij de collega's van Sportwereld aan dat al twee verzorgers en twee mecaniciens naar huis zijn gestuurd. "Iedereen heeft nu al een privésoigneur", zegt Aerts. . Bij Lotto-Soudal zijn ze nog met z'n drieën in koers, maar Harm Vanhoucke en Stefano Oldani doen wel een gooi naar de ritzege. De afvallingsrace bij de Belgische ploeg heeft wel gevolgen. Ploegleider Mario Aerts geeft bij de collega's van Sportwereld aan dat al twee verzorgers en twee mecaniciens naar huis zijn gestuurd. "Iedereen heeft nu al een privésoigneur", zegt Aerts.

15:44 15 uur 44. Het peloton wordt steeds kleiner, want vandaag hebben we al afscheid genomen van Nizzolo, Van Emden, Buchmann, Berhane en Guerreiro. Welke teams zijn nog au grand complet? Androni, Astana-Premier Tech, Bardiani, Groupama-FDJ, Intermarché-Wanty-Gobert, BikeExchange en Trek-Segafredo. . Het peloton wordt steeds kleiner, want vandaag hebben we al afscheid genomen van Nizzolo, Van Emden, Buchmann, Berhane en Guerreiro. Welke teams zijn nog au grand complet? Androni, Astana-Premier Tech, Bardiani, Groupama-FDJ, Intermarché-Wanty-Gobert, BikeExchange en Trek-Segafredo.

15:40 Vier Belgen maken kans op de ritzege. 15 uur 40. Vier Belgen maken kans op de ritzege

15:37 11'10". Voor wie nu pas inschakelt: de 15 vluchters hoeven geen seconde meer rekening te houden met het peloton. Daar kiest Ineos voor een zeer gezapig tempo. . 15 uur 37. 11'10" Voor wie nu pas inschakelt: de 15 vluchters hoeven geen seconde meer rekening te houden met het peloton. Daar kiest Ineos voor een zeer gezapig tempo.

15:32 15 uur 32. Oldani (en zijn teelbal). Wat Stefano Oldani betreft, kunnen we de kans nooit laten liggen om een krantenanekdote van Tim Wellens over de Italiaanse koploper te delen. Wellens: "Oldani is bijgelovig. We speelden met het zout dat op tafel stond. Voor een Italiaan is dat het ergste wat er is. Oldani reed achter de brommer van zijn pa. Ze zagen een zwarte kat en ze zijn beiden gestopt tot de kat de weg was overgestoken. Als er iets gebeurt, moet hij zijn linkerteelbal aanraken, anders brengt het ongeluk. Dat gelooft hij echt. Gebeurt er iets slecht, moet hij met twee vingers een stuk metaal aanraken." . Oldani (en zijn teelbal) Wat Stefano Oldani betreft, kunnen we de kans nooit laten liggen om een krantenanekdote van Tim Wellens over de Italiaanse koploper te delen.



15:29 15 uur 29. We zagen bij de eerste helling 3 gegadigden. Geoffrey Bouchard is leider in het bergklassement met 96 punten. Daarna volgen Egan Bernal (57) en Bauke Mollema (50). Ook Dries De Bondt (6e, 24) en Harm Vanhoucke (15e, 11) staan tussen de mensen en dat verklaart dus hun ijver. . We zagen bij de eerste helling 3 gegadigden. Geoffrey Bouchard is leider in het bergklassement met 96 punten. Daarna volgen Egan Bernal (57) en Bauke Mollema (50). Ook Dries De Bondt (6e, 24) en Harm Vanhoucke (15e, 11) staan tussen de mensen en dat verklaart dus hun ijver.

De 15 leiders spreken nog altijd dezelfde taal.

15:25 15 uur 25. Ik heb geen idee hoe het zit met de productie van de Sloveense mondmaskers, maar de beelden van deze wielerfans tonen dat het om een klein fabriekje gaat. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Ik heb geen idee hoe het zit met de productie van de Sloveense mondmaskers, maar de beelden van deze wielerfans tonen dat het om een klein fabriekje gaat. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

15:24 15 uur 24. Merlier. Tim Merlier stapte dinsdag tijdens de rustdag uit de Giro, maar zijn break is wel heel kort. Morgen neemt hij al deel aan de Ronde van Limburg, live te bekijken op de Sporza-kanalen. . Merlier Tim Merlier stapte dinsdag tijdens de rustdag uit de Giro, maar zijn break is wel heel kort. Morgen neemt hij al deel aan de Ronde van Limburg, live te bekijken op de Sporza-kanalen.

15:23 15 uur 23. Nog 75 kilometer: een van deze mannen wint de rit. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) Lars van den Berg (Groupama-FDJ) Dario Cataldo (Movistar) Albert Torres (Movistar) Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Stefano Oldani (Lotto-Soudal) Nikias Arndt (DSM) Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) Max Walscheid (Qhubeka-Assos) Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos) Juan Molano (UAE) Simone Consonni (Cofidis) . Nog 75 kilometer: een van deze mannen wint de rit Bauke Mollema (Trek-Segafredo) Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) Lars van den Berg (Groupama-FDJ) Dario Cataldo (Movistar) Albert Torres (Movistar) Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Stefano Oldani (Lotto-Soudal) Nikias Arndt (DSM) Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) Max Walscheid (Qhubeka-Assos) Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos) Juan Molano (UAE) Simone Consonni (Cofidis)



15:16 Gornja Cerovo (1/3). Slechts 3 punten krijgt de winnaar, maar het lijkt wel oorlog. Bauke Mollema denkt even dat hij dat geschenkje wel zal mogen uitpakken, maar Harm Vanhoucke denkt daar anders over. En Dries De Bondt moeit zich ook: de Belgische kampioen duwt zijn wiel nog voor dat van zijn landgenoot. . 15 uur 16. Gornja Cerovo (1/3) Slechts 3 punten krijgt de winnaar, maar het lijkt wel oorlog. Bauke Mollema denkt even dat hij dat geschenkje wel zal mogen uitpakken, maar Harm Vanhoucke denkt daar anders over. En Dries De Bondt moeit zich ook: de Belgische kampioen duwt zijn wiel nog voor dat van zijn landgenoot.

15:15 15 uur 15. Op het Sloveense bultje staan veel toeschouwers. En die zijn helaas hun mondkapjes vergeten. . Op het Sloveense bultje staan veel toeschouwers. En die zijn helaas hun mondkapjes vergeten.

15:08 15 uur 08. Slovenië. We steken de grens over. Dat betekent dus dat we begonnen zijn aan het lokale circuit van 30 kilometer. Dat zullen we 2,5 keer uitkleden. . Slovenië We steken de grens over. Dat betekent dus dat we begonnen zijn aan het lokale circuit van 30 kilometer. Dat zullen we 2,5 keer uitkleden.

De Giro is dan toch niet coronavrij.

15:04 15 uur 04. Hondenweer morgen? We beginnen nu al te watertanden als we denken aan de koninginnenrit van morgen. Met de Fedaia, de Pordoi en de Giau krijgen we 3 reuzen boven de 2.000 meter voor de wielen geschoven. De weergoden zullen ook een rol spelen, want er wordt veel regen en zelfs sneeuw voorspeld. . Hondenweer morgen? We beginnen nu al te watertanden als we denken aan de koninginnenrit van morgen. Met de Fedaia, de Pordoi en de Giau krijgen we 3 reuzen boven de 2.000 meter voor de wielen geschoven. De weergoden zullen ook een rol spelen, want er wordt veel regen en zelfs sneeuw voorspeld.

15:02 15 uur 02. Waarom wij gisteren zo hard gereden hebben? We wilden het patroon van winnende vluchters doorbreken. Deze Giro kan wat adrenaline gebruiken. Samuele Battistella (Astana). Waarom wij gisteren zo hard gereden hebben? We wilden het patroon van winnende vluchters doorbreken. Deze Giro kan wat adrenaline gebruiken. Samuele Battistella (Astana)