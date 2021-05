Rit 15 in de Giro: Opgave van Nizzolo, paarse loper voor Sagan in Slovenië?

11:09 Opgave Nizzolo. Een nieuwe dag, een nieuwe sprinter die de Giro voor bekeken houdt. Giacomo Nizzolo, vrijdag eindelijk ritwinnaar, stapt af. "Ik zie af in de bergen en dat eist zijn tol. We hebben beslist dat het beter is om te stoppen en te herstellen", vertelt de Italiaanse en Europese kampioen van Qhubeka-Assos. . 11 uur 09. Opgave Nizzolo Een nieuwe dag, een nieuwe sprinter die de Giro voor bekeken houdt. Giacomo Nizzolo, vrijdag eindelijk ritwinnaar, stapt af. "Ik zie af in de bergen en dat eist zijn tol. We hebben beslist dat het beter is om te stoppen en te herstellen", vertelt de Italiaanse en Europese kampioen van Qhubeka-Assos.

10:05 10 uur 05. Egan Bernal heeft zijn suprematie gisteren bevestigd. Mocht zijn ploeg Astana gesteund hebben, dan had hij ook de rit kunnen winnen. Hij rekende in het slot af met Simon Yates, die het wel geprobeerd heeft en dat is mooi. Ik denk dat we een duel krijgen tussen dat duo. Renaat Schotte. Egan Bernal heeft zijn suprematie gisteren bevestigd. Mocht zijn ploeg Astana gesteund hebben, dan had hij ook de rit kunnen winnen. Hij rekende in het slot af met Simon Yates, die het wel geprobeerd heeft en dat is mooi. Ik denk dat we een duel krijgen tussen dat duo. Renaat Schotte

10:02 10 uur 02. Bekijk nog eens het magazine van de Giro over de etappe naar de Zoncolan. Bekijk nog eens het magazine van de Giro over de etappe naar de Zoncolan

09:59 09 uur 59. Slotfase. Zowat alles draait vandaag om de Gornje Cerovo, een korte helling van zo'n 2 kilometer aan 8,5 procent. De kuitenbijter wordt 3 keer geserveerd, de laatste passage krijgen we op ruim 15 kilometer van de aankomst. Maar ook de slotfase heeft nog enkele lekkernijen in petto: een tussensprint, een knik net voor de boog van de laatste 3 kilometer, een duik naar de finish en keitjes in de slotkilometer. . Slotfase Zowat alles draait vandaag om de Gornje Cerovo, een korte helling van zo'n 2 kilometer aan 8,5 procent. De kuitenbijter wordt 3 keer geserveerd, de laatste passage krijgen we op ruim 15 kilometer van de aankomst. Maar ook de slotfase heeft nog enkele lekkernijen in petto: een tussensprint, een knik net voor de boog van de laatste 3 kilometer, een duik naar de finish en keitjes in de slotkilometer.

09:59 De opdracht op deze 3e zondag van de Giro. 09 uur 59. De opdracht op deze 3e zondag van de Giro