LIVE Giro: Mollema en Bennett in kopgroep, Astana ment het peloton

14:53 14 uur 53. Remco Evenepoel is een magneet voor de Italiaanse camera's, maar pas nu wordt hij voor het eerst in beeld genomen. Zijn zonnebril heeft hij op zijn helm gezet. Wat leren zijn benen ons bij zijn toelatingsexamen voor de klimmersuniversiteit? . Remco Evenepoel is een magneet voor de Italiaanse camera's, maar pas nu wordt hij voor het eerst in beeld genomen. Zijn zonnebril heeft hij op zijn helm gezet. Wat leren zijn benen ons bij zijn toelatingsexamen voor de klimmersuniversiteit?

14:52 14 uur 52. Deze klim van 2e categorie is geen rotding, maar er wordt nu al gewaarschuwd voor de afdaling. Aangezien er nog een flink stuk vallei richting de Zoncolan aankomt, verwachten we in de afzink geen coup, maar iedereen zal toch alert moeten zijn. . Deze klim van 2e categorie is geen rotding, maar er wordt nu al gewaarschuwd voor de afdaling. Aangezien er nog een flink stuk vallei richting de Zoncolan aankomt, verwachten we in de afzink geen coup, maar iedereen zal toch alert moeten zijn.

14:50 14 uur 50. Op hun kousenvoeten komen ook de ploegmaats van Carthy op de proppen. Ook BikeExchange komt de benzinegeur van de tv-motard opsnuiven. Gaat het tempo nu eindelijk de hoogte in? . Op hun kousenvoeten komen ook de ploegmaats van Carthy op de proppen. Ook BikeExchange komt de benzinegeur van de tv-motard opsnuiven. Gaat het tempo nu eindelijk de hoogte in?

14:47 Nog 67 kilometer: 8'30". Astana ontvangt nog altijd geen helpende handen, maar hun achtervolging straalt ook weinig overtuiging uit. Het ziet er nog altijd zeer rooskleurig uit voor de kopgroep. . 14 uur 47. Nog 67 kilometer: 8'30" Astana ontvangt nog altijd geen helpende handen, maar hun achtervolging straalt ook weinig overtuiging uit. Het ziet er nog altijd zeer rooskleurig uit voor de kopgroep.

14:45 14 uur 45. Gekissebis. In het peloton krijgen Pasqualon en Guerreiro het aan de stok met elkaar. De Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert en de Portugees van EF bewijzen even dat ze twee driftkikkers zijn. . Gekissebis In het peloton krijgen Pasqualon en Guerreiro het aan de stok met elkaar. De Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert en de Portugees van EF bewijzen even dat ze twee driftkikkers zijn.

Grande motore, tanta benzina.

14:38 14 uur 38. De kopgroep heeft de berg van 2e categorie in het vizier en dat is het sein voor Bauke Mollema om een nieuwe fiets aan te nemen. Heeft hij zijn tweewieler aangenomen die meer geschikt is voor het klauterwerk? . De kopgroep heeft de berg van 2e categorie in het vizier en dat is het sein voor Bauke Mollema om een nieuwe fiets aan te nemen. Heeft hij zijn tweewieler aangenomen die meer geschikt is voor het klauterwerk?

14:37 14 uur 37. We zijn terug! Onze servers waren even ingedommeld, maar we staan weer tot uw dienst. In de koers is er niets veranderd: Astana voert het peloton aan, maar ze geven nog een extra minuutje: 8'26". . We zijn terug! Onze servers waren even ingedommeld, maar we staan weer tot uw dienst. In de koers is er niets veranderd: Astana voert het peloton aan, maar ze geven nog een extra minuutje: 8'26".

14:36 14 uur 36. Harm Vanhoucke: "4 renners meer in koers? Veel plaats in de bus!". Harm Vanhoucke: "4 renners meer in koers? Veel plaats in de bus!"

14:18 14 uur 18. Ineos controleert superraar in deze Giro. Ze laten alles rijden. Het is net alsof ritzeges hen niet kunnen schelen. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal). Ineos controleert superraar in deze Giro. Ze laten alles rijden. Het is net alsof ritzeges hen niet kunnen schelen. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal)

14:17 14 uur 17. Ganna en schoonbroer. De werkmieren van Astana worden even gecontroleerd door Filippo Ganna. Hij komt poolshoogte nemen bij Matteo Sobrero, tevens zijn schoonbroer. Een familiaal onderonsje of ging het toch over de koers? . Ganna en schoonbroer De werkmieren van Astana worden even gecontroleerd door Filippo Ganna. Hij komt poolshoogte nemen bij Matteo Sobrero, tevens zijn schoonbroer. Een familiaal onderonsje of ging het toch over de koers?

14:10 14 uur 10. Een valpartij heeft Nicolas Edet een tijdje geleden dus uit koers gehaald. De Fransman is de 24e opgever in deze Giro. . Een valpartij heeft Nicolas Edet een tijdje geleden dus uit koers gehaald. De Fransman is de 24e opgever in deze Giro.

14:08 14 uur 08. Buchmann. We zijn benieuwd naar wat de benen van Emanuel Buchmann straks vertellen. De Duitser was woensdag verrassend sterk in de gravelrit naar Montalcino en is opgerukt naar de 6e plaats in de stand. Zijn 4e plaats van de Tour in 2019 heeft hij nog niet echt kunnen bevestigen, maar misschien lukt het hem in deze Giro wel. . Buchmann We zijn benieuwd naar wat de benen van Emanuel Buchmann straks vertellen. De Duitser was woensdag verrassend sterk in de gravelrit naar Montalcino en is opgerukt naar de 6e plaats in de stand. Zijn 4e plaats van de Tour in 2019 heeft hij nog niet echt kunnen bevestigen, maar misschien lukt het hem in deze Giro wel.

14:01 14 uur 01. Nog 100 kilometer. Voor wie de weekendkranten eerst heeft uitgelezen en zich nu pas komt vergewissen van de gebeurtenissen in Italië: een kopgroep van 11 is bezig met de lange studieronde naar de Monte Zoncolan. Ze zijn al bij al snel weggereden en Bauke Mollema en George Bennett zijn de grootste namen. In het peloton wil Astana straks een gooi naar de ritzege doen, maar dan moeten ze toch nog stevig knabbelen. De achterstand bedraagt nog altijd 7'42". . Nog 100 kilometer Voor wie de weekendkranten eerst heeft uitgelezen en zich nu pas komt vergewissen van de gebeurtenissen in Italië: een kopgroep van 11 is bezig met de lange studieronde naar de Monte Zoncolan. Ze zijn al bij al snel weggereden en Bauke Mollema en George Bennett zijn de grootste namen. In het peloton wil Astana straks een gooi naar de ritzege doen, maar dan moeten ze toch nog stevig knabbelen. De achterstand bedraagt nog altijd 7'42".

Voor de ranke klimmers zal het wellicht aanvoelen als een diepvriezer.

13:53 13 uur 53. Dit is eigenlijk nog maar de eerste echte col van deze Giro. Vanavond zullen we duidelijk zien wie voor het klassement kan gaan. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation). Dit is eigenlijk nog maar de eerste echte col van deze Giro. Vanavond zullen we duidelijk zien wie voor het klassement kan gaan. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)

13:51 7'39". George Bennett heeft de virtuele top 10 van het klassement in het vizier, maar uiteraard beseft de Nieuw-Zeelander ook dat hij nog wel tijd zal verliezen aan het einde van dit verhaal. Ritwinst moet zijn hoofddoel zijn. Bennett deed donderdag al een gooi naar de dagzege, maar in de tactische finale liet hij zich ringeloren met Gianluca Brambilla. De Italiaan is na de ontknoping in Bagno di Romagna alleszins geen boezemvriend meer van de Nieuw-Zeelander. Brambilla legde de schuld van de gemiste kans bij de houding van Bennett. . 13 uur 51. 7'39" George Bennett heeft de virtuele top 10 van het klassement in het vizier, maar uiteraard beseft de Nieuw-Zeelander ook dat hij nog wel tijd zal verliezen aan het einde van dit verhaal. Ritwinst moet zijn hoofddoel zijn. Bennett deed donderdag al een gooi naar de dagzege, maar in de tactische finale liet hij zich ringeloren met Gianluca Brambilla. De Italiaan is na de ontknoping in Bagno di Romagna alleszins geen boezemvriend meer van de Nieuw-Zeelander. Brambilla legde de schuld van de gemiste kans bij de houding van Bennett.

13:47 13 uur 47. Voorin is het een geoliede machine. Het elftal moet geen seconde inleveren tegenover het duo van Astana in het peloton. . Voorin is het een geoliede machine. Het elftal moet geen seconde inleveren tegenover het duo van Astana in het peloton.