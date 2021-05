LIVE Giro: Eerste vijfsterrenetappe met aankomst op de Monte Zoncolan

Misschien storten ook de snelle mannen zich in het aanvalsgeweld. De tussensprint ligt na 120 kilometer, maar vooral het terrein is niet onoverkomelijk. Peter Sagan voert het puntenklassement nog altijd aan, maar zijn voorsprong is geslonken tot 9 punten op Giacomo Nizzolo.

11:47

11 uur 47. Castelfranco Veneto. We zijn nu toch goed en wel vertrokken en Victor Campenaerts heeft de smaak te pakken na de tweede ritzege van Qhubeka-Assos. Hij valt als eerste aan. Wie we straks ook nog wel zullen zien, is Samuele Battistella. Na 9 kilometer passeren we zijn thuisbasis Castelfranco Veneto. Het is een plek met veel Italiaanse wielerlinken, want het is ook de geboorteplaats van onder meer Alessandro Ballan en Matteo Tosatto. .