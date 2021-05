LIVE: Wie grijpt een van de laatste sprintkansen in de Giro?

We verlaten Ravenna, niet na de obligate sight seeing, en zetten koers richting Ravenna voor een rit van net geen 200 kilometer.

De etappe van vandaag lijkt op niets anders dan een massasprint te kunnen uitdraaien. Toch moeten we in deze Giro een slag om de arm houden. Van de 12 ritten eindigde de helft op een overwinning van een (vroege) vluchter: Van der Hoorn, Dombrowski, Mäder, Lafay, Schmid en Vendrame konden het al afmaken. Krijgen we vandaag dan toch misschien een 7e naam op dit lijstje?

12:06

12 uur 06. Startplaats Ravenna. Ravenna is, zoals wel meer Italiaanse steden, een stad met een rijke cultuur en geschiedenis. In het begin van de 5e eeuw nam het zelfs even de rol van Rome over als hoofdstad van het West-Romeinse Rijk. In 2011 lag de finish van een rit in de Giro in Ravenna. Niemand minder dan Mark Cavendish was er de snelste, voor onder meer Petacchi en Ciolek. .