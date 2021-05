LIVE Giro: De Bondt keert nog eens terug, nieuwe winst voor vluchter in de maak

16:28 16 uur 28. Onder meer Bouchard en Ulissi zitten wel nog altijd in de gevarenzone. Vooral de Italiaanse springveer was een van onze favorieten. Krijgt hij nog een levenslijn toegeworpen? . Onder meer Bouchard en Ulissi zitten wel nog altijd in de gevarenzone. Vooral de Italiaanse springveer was een van onze favorieten. Krijgt hij nog een levenslijn toegeworpen?

16:26 16 uur 26. Ze blijven in deze fase met 8 over en daarbij zien we geen De Bondt, maar wel Bennett, Brambilla, Hamilton, Vendrame, Honoré, Albanese, Ravanelli en Visconti. Maar de inkt is nog niet opgedroogd of daar zijn De Bondt en Edet al. Met 10 dus. . Ze blijven in deze fase met 8 over en daarbij zien we geen De Bondt, maar wel Bennett, Brambilla, Hamilton, Vendrame, Honoré, Albanese, Ravanelli en Visconti. Maar de inkt is nog niet opgedroogd of daar zijn De Bondt en Edet al. Met 10 dus.

16:24 16 uur 24. Er is wel wat verbrokkeling in de kopgroep, maar de breuken zijn nog lang niet onoverkomelijk. Maar het schaakspel is wel begonnen! . Er is wel wat verbrokkeling in de kopgroep, maar de breuken zijn nog lang niet onoverkomelijk. Maar het schaakspel is wel begonnen!

16:21 16 uur 21. De Ronde van Italië is 12 dagen oud en al 5 keer won een vluchter. Wie wordt de volgende naam in het lijstje van Van der Hoorn, Dombrowski, Mäder, Lafay en Schmid? . De Ronde van Italië is 12 dagen oud en al 5 keer won een vluchter. Wie wordt de volgende naam in het lijstje van Van der Hoorn, Dombrowski, Mäder, Lafay en Schmid?

16:18 16 uur 18. Nog 40 kilometer. Het zijn vooral Visconti en Honoré die de anderen belagen. Het peloton trekt intussen braafjes over de top: ze opteren ginds voor een dagje gewapende vrede. . Nog 40 kilometer Het zijn vooral Visconti en Honoré die de anderen belagen. Het peloton trekt intussen braafjes over de top: ze opteren ginds voor een dagje gewapende vrede.

16:14 16 uur 14. Campenaerts ingerekend. Victor Campenaerts is intussen teruggewaaid tot in het peloton. Dit terrein was te lastig voor de werelduurrecordhouder. . Campenaerts ingerekend Victor Campenaerts is intussen teruggewaaid tot in het peloton. Dit terrein was te lastig voor de werelduurrecordhouder.

16:14 16 uur 14. De geoliede machine begint weer te kraken en te piepen, want zoals verwacht ontstaan er al snel scheuren. Wie doet de snelheidspalen flitsen in de afdaling? . De geoliede machine begint weer te kraken en te piepen, want zoals verwacht ontstaan er al snel scheuren. Wie doet de snelheidspalen flitsen in de afdaling?

16:11 16 uur 11. Up next: een lange afdaling van 25 kilometer tot in Santa Sofia. In de vorige afzink was er verbrokkeling troef. Krijgen we een herhaling van dat scenario? . Up next: een lange afdaling van 25 kilometer tot in Santa Sofia. In de vorige afzink was er verbrokkeling troef. Krijgen we een herhaling van dat scenario?

16:07 Passo della Calla. De gulzige Bouchard mag nog eens 18 punten toevoegen aan zijn bergtotaal. Zijn dag is al zeer geslaagd. Hij komt op 96 punten. De passage werd overigens gekleurd door een grapje: De Bondt leek hem de punten af te snoepen, maar hield zich nog net op tijd in. . 16 uur 07. Passo della Calla De gulzige Bouchard mag nog eens 18 punten toevoegen aan zijn bergtotaal. Zijn dag is al zeer geslaagd. Hij komt op 96 punten.

De passage werd overigens gekleurd door een grapje: De Bondt leek hem de punten af te snoepen, maar hield zich nog net op tijd in.

16:06 16 uur 06. In het peloton haken onder meer Dylan Groenewegen en Matteo Moschetti af. De tijdslimiet mag in principe geen probleem meer vormen en zij kunnen nu al lonken naar de biljartvlakke sprintersopdracht van morgen. . In het peloton haken onder meer Dylan Groenewegen en Matteo Moschetti af. De tijdslimiet mag in principe geen probleem meer vormen en zij kunnen nu al lonken naar de biljartvlakke sprintersopdracht van morgen.

16:01 12'13". Het peloton geniet meer en meer van een halve rustdag, al is dat na de beginfase en op dit terrein relatief. De leiders krijgen 12'05" en op deze manier kan ook George Bennett zijn klassement toch wat opsmukken. Niet meteen met veel plaatsengewin, maar je weet maar nooit wat deze Giro nog in petto heeft. De vormcurve van de Nieuw-Zeelander lijkt in stijgende lijn te gaan. . 16 uur 01. 12'13" Het peloton geniet meer en meer van een halve rustdag, al is dat na de beginfase en op dit terrein relatief. De leiders krijgen 12'05" en op deze manier kan ook George Bennett zijn klassement toch wat opsmukken. Niet meteen met veel plaatsengewin, maar je weet maar nooit wat deze Giro nog in petto heeft. De vormcurve van de Nieuw-Zeelander lijkt in stijgende lijn te gaan.

15:58 15 uur 58. 15! Van Dries De Bondt ben je nooit af. De Belgische kampioen vindt zijn tweede adem en sluit op 51 kilometer van de finish toch weer aan. Knap van de karakterkop. . 15! Van Dries De Bondt ben je nooit af. De Belgische kampioen vindt zijn tweede adem en sluit op 51 kilometer van de finish toch weer aan. Knap van de karakterkop.

15:57 15 uur 57. Na het welles-nietesspelletje zijn dit de 14 resterende leiders. George Bennett (Jumbo-Visma) Diego Ulissi (UAE) Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) Chris Hamilton (DSM) Andrea Vendrame (AG2R-Citroen) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen) Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step) Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) Guy Niv (Israel Start-Up Nation) Vincenzo Albanese (Eolo) Simone Ravanelli (Androni) Natnael Tesfazion (Androni) Giovanni Visconti (Bardiani) Nicolas Edet (Cofidis) . Na het welles-nietesspelletje zijn dit de 14 resterende leiders George Bennett (Jumbo-Visma) Diego Ulissi (UAE) Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) Chris Hamilton (DSM) Andrea Vendrame (AG2R-Citroen) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen) Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step) Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) Guy Niv (Israel Start-Up Nation) Vincenzo Albanese (Eolo) Simone Ravanelli (Androni) Natnael Tesfazion (Androni) Giovanni Visconti (Bardiani) Nicolas Edet (Cofidis)

15:54 15 uur 54. Opvallend Van Aert rijdt dag na Strade-spektakel in de Giro zijn eigen gravelrit

15:52 15 uur 52. Wat staat de renners nog te wachten? Nog 5 kilometer klimmen en dan mogen we weer een poosje afdalen. In de finale vormt een knik van 3e categorie de scherprechter. De top ligt op 9 kilometer van de aankomst. De laatste kilometers lopen lichtjes op. . Wat staat de renners nog te wachten? Nog 5 kilometer klimmen en dan mogen we weer een poosje afdalen. In de finale vormt een knik van 3e categorie de scherprechter. De top ligt op 9 kilometer van de aankomst. De laatste kilometers lopen lichtjes op.

15:50 Een handblessure noopt Kobe Goossens tot een opgave. 15 uur 50. Een handblessure noopt Kobe Goossens tot een opgave. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1395376193579454465

15:48 15 uur 48. Geen Belgen meer. Jammer, maar het ziet er naar uit dat enkel de Belgen de beproeving in de afdaling niet goed hebben verteerd. De Bondt en Campenaerts zwemmen in niemandsland. . Geen Belgen meer Jammer, maar het ziet er naar uit dat enkel de Belgen de beproeving in de afdaling niet goed hebben verteerd. De Bondt en Campenaerts zwemmen in niemandsland.

15:42 Volgwagen. Mikkel Honoré wil zijn regenjasje inleveren. De Deen doet dat bij Maarten Wynants, ploegleider bij Jumbo-Visma. Dit is zijn vuurdoop aan het stuur nadat hij het na de Ronde voor Vlaanderen voor bekeken hield als profrenner. . 15 uur 42. Volgwagen Mikkel Honoré wil zijn regenjasje inleveren. De Deen doet dat bij Maarten Wynants, ploegleider bij Jumbo-Visma. Dit is zijn vuurdoop aan het stuur nadat hij het na de Ronde voor Vlaanderen voor bekeken hield als profrenner.

15:40 15 uur 40. Het feestje gaat nog niet door, want met onder meer Bouchard, Edet, Visconti en Tesfazion sluiten aan. Onze landgenoten zijn (nog) niet terug. . Het feestje gaat nog niet door, want met onder meer Bouchard, Edet, Visconti en Tesfazion sluiten aan. Onze landgenoten zijn (nog) niet terug.