LIVE Giro: De Bondt en Campenaerts in de vlucht, opgaves van Soler en Mäder

13:19 13 uur 19. 16 leiders. We voegen ook Nicolas Edet (Cofidis) nog toe, maar nu is het wel genoeg geweest. Met de leiders - hun voorsprong groeit tot 5'05" - beginnen we aan de Monte Morello, een col van 3e categorie. De gegevens: 7,6 kilometer aan 6,6 procent. . 16 leiders We voegen ook Nicolas Edet (Cofidis) nog toe, maar nu is het wel genoeg geweest. Met de leiders - hun voorsprong groeit tot 5'05" - beginnen we aan de Monte Morello, een col van 3e categorie. De gegevens: 7,6 kilometer aan 6,6 procent.

13:16 13 uur 16. Samenvatting. Voor wie tijdens zijn middagpauze even komt piepen: we hebben 65 kilometer moeten wachten op een kopgroep. Dries De Bondt en Victor Campenaerts verdedigen onze kleuren bij de 15 leiders. Intussen is het peloton een stukje kleiner geworden. Soler, De Marchi, Mäder, Dowsett en Masnada zijn niet meer in koers door valpartijen en andere kwaaltjes. . Samenvatting Voor wie tijdens zijn middagpauze even komt piepen: we hebben 65 kilometer moeten wachten op een kopgroep. Dries De Bondt en Victor Campenaerts verdedigen onze kleuren bij de 15 leiders. Intussen is het peloton een stukje kleiner geworden. Soler, De Marchi, Mäder, Dowsett en Masnada zijn niet meer in koers door valpartijen en andere kwaaltjes.

13:14 13 uur 14. Ik was naar deze Giro gekomen als knecht voor Mikel Landa, maar ik sta nu 3e. Dat is onverhoopt, ja, en ik ben zeer gelukkig. Ik wil vooral gezond blijven. Damiano Caruso (Bahrein-Victorious). Ik was naar deze Giro gekomen als knecht voor Mikel Landa, maar ik sta nu 3e. Dat is onverhoopt, ja, en ik ben zeer gelukkig. Ik wil vooral gezond blijven. Damiano Caruso (Bahrein-Victorious)

13:12 13 uur 12. 15 leiders. Geen chasse patate voor Visconti, die nog de sprong kan maken. We hebben dus 15 gelukszoekers. . 15 leiders Geen chasse patate voor Visconti, die nog de sprong kan maken. We hebben dus 15 gelukszoekers.

13:11 13 uur 11. Victor Campenaerts had zichzelf opgeschreven voor zondag, maar zit vandaag dus mee. Victor Campenaerts had zichzelf opgeschreven voor zondag, maar zit vandaag dus mee

13:10 13 uur 10. Ook Masnada moeten we schrappen. Het lijstje met opgevers dikt met de minuut aan: ook Fausto Masnada is volgens de regie niet meer in koers. De Italiaan zag gisteren al flink af. Deceuninck-Quick Step verliest dus een belangrijke klimmer. . Ook Masnada moeten we schrappen Het lijstje met opgevers dikt met de minuut aan: ook Fausto Masnada is volgens de regie niet meer in koers. De Italiaan zag gisteren al flink af. Deceuninck-Quick Step verliest dus een belangrijke klimmer.

13:08 3'23". Bennett is de beste man in de stand, maar zijn achterstand bedraagt al 21'24". Het peloton begint te wandelen. Met Edet (Cofidis) en Visconti (Bardiani) zijn er overigens nog twee tegenaanvallers die vrij laat zijn wakker geworden. . 13 uur 08. 3'23" Bennett is de beste man in de stand, maar zijn achterstand bedraagt al 21'24". Het peloton begint te wandelen. Met Edet (Cofidis) en Visconti (Bardiani) zijn er overigens nog twee tegenaanvallers die vrij laat zijn wakker geworden.

13:05 13 uur 05. 14 leiders. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) George Bennett (Jumbo-Visma) Diego Ulissi (UAE) Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) Chris Hamilton (DSM) Andrea Vendrame (AG2R-Citroen) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen) Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step) Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) Guy Niv (Israel Start-Up Nation) Vincenzo Albanese (Eolo) Simone Ravanelli (Androni) Natnael Tesfazion (Androni) . 14 leiders Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) George Bennett (Jumbo-Visma) Diego Ulissi (UAE) Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) Chris Hamilton (DSM) Andrea Vendrame (AG2R-Citroen) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen) Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step) Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) Guy Niv (Israel Start-Up Nation) Vincenzo Albanese (Eolo) Simone Ravanelli (Androni) Natnael Tesfazion (Androni)

13:01 13 uur 01. Nog meer opgaves. Het regent opgaves: na Marc Soler en Alessandro De Marchi nemen we ook afscheid van Alex Dowsett (maagproblemen) en Gino Mäder (gisteren gevallen). En dat in de etappe die een eerbetoon vormt aan Gino Bartali. . Nog meer opgaves Het regent opgaves: na Marc Soler en Alessandro De Marchi nemen we ook afscheid van Alex Dowsett (maagproblemen) en Gino Mäder (gisteren gevallen). En dat in de etappe die een eerbetoon vormt aan Gino Bartali.

12:59 48". Na 65 kilometer heeft het peloton er genoeg van. We hebben een kopgroep van ruwweg 15 renners. Zo meteen geven we de volledige samenstelling. . 12 uur 59. 48" Na 65 kilometer heeft het peloton er genoeg van. We hebben een kopgroep van ruwweg 15 renners. Zo meteen geven we de volledige samenstelling.

12:58 12 uur 58. Er komt nog meer schoon volk aansluiten. We identificeren ook Brambilla, Hamilton, Campenaerts, Vendrame, Petilli, Bouchard, Bennett, Niv, Tesfazion. . Er komt nog meer schoon volk aansluiten. We identificeren ook Brambilla, Hamilton, Campenaerts, Vendrame, Petilli, Bouchard, Bennett, Niv, Tesfazion.

12:54 12 uur 54. Kwintet bij het binnenrijden van Firenze. Terwijl Sagan niet tot rust komt, hebben we nu toch een vijftal op kop. De namen: De Bondt, Ulissi, Albanese, Honoré en Ravanelli. . Kwintet bij het binnenrijden van Firenze Terwijl Sagan niet tot rust komt, hebben we nu toch een vijftal op kop. De namen: De Bondt, Ulissi, Albanese, Honoré en Ravanelli.

Movistar bevestigt: opgave Marc Soler, de 11e in de stand. 12 uur 50.

12:48 12 uur 48. Naast Marc Soler (Movistar) zijn er nog enkele renners aan het vechten tegen zichzelf. Ook Bahrein-Victorious dreigt pionnen te verliezen. Rafael Valls was betrokken bij de val van de Spanjaard, Gino Mäder is nog niet hersteld van zijn schuiver gisteren. Ook voor hen hangt een opgave in de lucht, zeker met dit helse tempo. . Naast Marc Soler (Movistar) zijn er nog enkele renners aan het vechten tegen zichzelf. Ook Bahrein-Victorious dreigt pionnen te verliezen. Rafael Valls was betrokken bij de val van de Spanjaard, Gino Mäder is nog niet hersteld van zijn schuiver gisteren. Ook voor hen hangt een opgave in de lucht, zeker met dit helse tempo.

12:47 12 uur 47. Dries De Bondt baalde gisteren, maar voor "een nieuweling" doet hij het toch niet onaardig. De Belgische kampioen blijft zich mengen, maar niemand geraakt weg. . Dries De Bondt baalde gisteren, maar voor "een nieuweling" doet hij het toch niet onaardig. De Belgische kampioen blijft zich mengen, maar niemand geraakt weg.

12:44 Gemiddelde snelheid. 45,1 kilometer: dat staat op de teller na het eerste uur. Het is weer een gekkenhuis. . 12 uur 44. Gemiddelde snelheid 45,1 kilometer: dat staat op de teller na het eerste uur. Het is weer een gekkenhuis.

12:40 12 uur 40. Nog zo'n 25 kilometer tot de eerste volwaardige klim van de dag, maar moeten we echt zo lang wachten op een vruchtbare vlucht? . Nog zo'n 25 kilometer tot de eerste volwaardige klim van de dag, maar moeten we echt zo lang wachten op een vruchtbare vlucht?

12:38 12 uur 38. Thomas De Gendt lacht met zeurende knie: "Nog nooit zo fris geweest in dit stadium, maar ik zal niet zomaar opgeven". Thomas De Gendt lacht met zeurende knie: "Nog nooit zo fris geweest in dit stadium, maar ik zal niet zomaar opgeven"