Stof of modder? Renners in de Giro moeten vandaag over 35km onverharde wegen

07:29

07 uur 29. Stof of modder? Een cruciale factor wordt - hoe kan het ook anders? - het weer. Wordt het een stoffige Giroversie of wordt het een moddergevecht? Dat laatste scenario kregen we alvast in 2010 bij de laatste finish in Montalcino. Een besmeurde Cadel Evans won toen een magistrale grindslag (zie video hieronder). In de namiddag is er 50 procent kans op een regenbui in de buurt van aankomstplaats Montalcino. .