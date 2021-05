LIVE Giro: Monstervoorsprong voor 3 Belgen, eerste grindstrook na 90 kilometer

14:17 14 uur 17. Het ziet er dus naar uit dat we ons mogen opmaken voor een strijd op 2 fronten. Francesco Gavazzi is de eerste belager van Egan Bernal, maar de Italiaan - zaterdag nog 2e - staat al op 33'09". Vanuit Belgisch standpunt mag vooral Harm Vanhoucke aan een gloriemoment denken. . Het ziet er dus naar uit dat we ons mogen opmaken voor een strijd op 2 fronten. Francesco Gavazzi is de eerste belager van Egan Bernal, maar de Italiaan - zaterdag nog 2e - staat al op 33'09". Vanuit Belgisch standpunt mag vooral Harm Vanhoucke aan een gloriemoment denken.

14:12 Gemiddelde snelheid. De kopgroep ruikt zijn kans en blijft niet bij de pakken zitten. De windrichting lijkt ook gunstig, want het gemiddelde na één uur bedraagt 48,5 km/u.

14:12 14 uur 12. Nog 112 kilometer. Het is stilte voor de storm, maar de stilte is nu wel oorverdovend. Op 40 kilometer van de eerste grindpaden geeft de chrono nu al liefst 12'19" aan.

14:07 14 uur 07. Ik verwacht sowieso een offensieve rit, want je kunt hier vandaag echt wel een tik uitdelen aan je concurrenten. . Romain Bardet (DSM).

14:03 10'30". Moeten er nog minuten zijn? De 11 leiders kunnen stilaan luidop dagdromen. In het peloton kijkt iedereen de andere kant op. Ineos wordt aan zijn lot overgelaten en zij dringen voorlopig niet aan.

13:54 13 uur 54. Lotto-Soudal heeft met Harm Vanhoucke en Roger Kluge een koppel voorin. Kluge rijdt na de exit van Caleb Ewan dus niet meteen verloren, want hij kan vandaag zijn tank leegrijden voor zijn klimmende kopman. Wat het aanvalswerk betreft, blijft Thomas De Gendt nog altijd in zijn schuilkelder. De ontsnappingskoning klaagt over hinder aan zijn knie en hoopt vooral in de derde week toe te slaan. . Lotto-Soudal heeft met Harm Vanhoucke en Roger Kluge een koppel voorin. Kluge rijdt na de exit van Caleb Ewan dus niet meteen verloren, want hij kan vandaag zijn tank leegrijden voor zijn klimmende kopman. Wat het aanvalswerk betreft, blijft Thomas De Gendt nog altijd in zijn schuilkelder. De ontsnappingskoning klaagt over hinder aan zijn knie en hoopt vooral in de derde week toe te slaan.

13:49 8'14". We zullen de houding van het peloton niet bestempelen als dolce far niente, maar de kansen van de vluchters groeien zienderogen. Het peloton staat al meer dan 8 minuten in het krijt. En in deze Giro kwam de dagwinnaar al 4 keer uit de ontsnapping.

13:47 13 uur 47. Pieter Serry: "Hopelijk blijft iedereen gespaard van pech en wordt het een faire koers".

13:46 13 uur 46. Of Remco Evenepoel stiekem droomt van ritwinst? Een kampioen als Remco denkt daar altijd aan. Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step).

13:44 13 uur 44. Onze Michel Wuyts heeft er al voor gewaarschuwd: verlies de mannen in de schaduw van Remco Evenepoel en Egan Bernal niet uit het oog. Denk maar aan Daniel Martin, die 8e is op 52 seconden. De spichtige Ier was er in 2010 ook bij en verloor liefst 24'27". Hij heeft dus nog een eitje te pellen met dit terrein.

13:38 13 uur 38. 2010: Nibali en Basso. In 2010 begon Vincenzo Nibali in de roze trui aan de rit naar Montalcino, maar de Haai kwam ten val en verloor 2'00". Hij eindigde nog net voor zijn kopman Ivan Basso (2'05"), maar de kopman van Liquigas-Doimo won dat jaar uiteindelijk nog de Ronde van Italië. Een verloren veldslag vandaag hoeft dus nog niet het einde van de Giro te betekenen.

13:34 5'25". Het peloton gooit met minuten naar de 11 leiders, maar om van de ritzege te mogen dromen, hebben ze toch nog meer ruimte nodig. Straks gaat er hoe dan ook een flink stuk van die voorsprong wegsmelten door de massasprint die het peloton zal inzetten richting de eerste strook. Dan wordt het afwachten hoe gretig er gekoerst zal worden.

13:29 13 uur 29. 3 landgenoten. Wie zijn de 3 Belgische vlaggetjes in de kopgroep? Belgisch kampioen Dries De Bondt vertelde voor de start nog dat zijn gevoel de jongste dagen "zowaar" beter en beter werd. Maandag eindigde hij nog 6e in de sprintersrit die werd gewonnen door Peter Sagan. Lawrence Naesen debuteert in een grote ronde en sprintte op de openingsdag naar de 8e plaats. Harm Vanhoucke manifesteerde zich vorig jaar dan weer met een 3e plaats op de Etna. Dit jaar heeft hij het klassement al snel laten schieten, maar aast hij op ritsucces.

13:28 13 uur 28. Een plaspauze en een afwachtende houding in de grote groep heeft gevolgen voor de voorsprong van de 11 leiders. Die klimt nu al boven de 4 minuten.

13:27 13 uur 27. Misschien kan ik dankzij mijn verleden als mountainbiker wel tijd terugpakken op enkele concurrenten. Attila Valter (Groupama-FDJ).

13:26 Vanmiddag bij de start in Perugia. 13 uur 26.

13:21 13 uur 21. 3 Belgen in de kopgroep. Lawrence Naesen (AG2R-Citroen) Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Roger Kluge (Lotto-Soudal) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Alessandro Covi (UAE) Bert-Jan Lindeman (Qhubeka-Assos) Mauro Schmid (Qhubeka-Assos) Enrico Battaglin (Bardiani) Simon Guglielmi (Groupama-FDJ) Francesco Gavazzi (Eolo)