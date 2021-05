LIVE Giro: Evenepoel gaat een klap incasseren op de grindwegen

Met Evenepoel zit een Belg in de problemen, maar voorin ziet het er wel rooskleurig uit. De Bondt trekt er nog eens op uit met Covi.

Bernal en co worden op 5'51" gemeld, Evenepoel en Almeida op 6'47". Intussen begint het ook zachtjes te druppelen.

Over naar het front, waar De Bondt nog een jasje uitdoet. Schmid en Vanhoucke geven niet af, ook Gavazzi en Guglielmi willen mee.

16 uur 47. Het is een janboeltje bij Deceuninck-Quick Step, maar het lijkt vooral op pap in de benen bij Evenepoel. Al mag hij het hoofd niet laten hangen. Wie de schade weet te beperken, kan nog altijd terugslaan in het vervolg. .