Grindwegen in de Giro: kans op regen, meer geluk voor Evenepoel dan in 2019?

11:18 11 uur 18. Veel tijd nemen op je rivalen wordt vandaag moeilijk, veel tijd verliezen wordt helaas een stuk makkelijker. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Veel tijd nemen op je rivalen wordt vandaag moeilijk, veel tijd verliezen wordt helaas een stuk makkelijker. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step)

11:15 Ploegmakker Alvaro Hodeg en Remco Evenepoel in 2019. 11 uur 15. Ploegmakker Alvaro Hodeg en Remco Evenepoel in 2019

11:12 11 uur 12. Terug naar 2019. Weetjesdier Jonas Creteur (Sport/Voetbalmagazine) heeft nog eens zitten graven in de prille profcarrière van Remco Evenepoel. In 2019 maakte de youngster al eens kennis met de Italiaanse grindpaden in de Adriatica Ionica Race, een Italiaanse rittenkoers. Evenepoel won in die editie een etappe, maar zijn kennismaking met de settori sterrati was door onder meer een valpartij niet altijd even hartelijk. . Terug naar 2019 Weetjesdier Jonas Creteur (Sport/Voetbalmagazine) heeft nog eens zitten graven in de prille profcarrière van Remco Evenepoel. In 2019 maakte de youngster al eens kennis met de Italiaanse grindpaden in de Adriatica Ionica Race, een Italiaanse rittenkoers. Evenepoel won in die editie een etappe, maar zijn kennismaking met de settori sterrati was door onder meer een valpartij niet altijd even hartelijk.

11:11 11 uur 11. Wordt het weer zo'n stofslag voor Remco Evenepoel en co?

10:51 10 uur 51. 4 grindstroken. Om 12.55 u verlaat het peloton startplaats Perugia. Na een aftelklok van 90 kilometer duikt de eerste grindsector (9,1 kilometer) op. Die verloopt hoofdzakelijk in dalende lijn en dat zal bijdragen tot een zeer nerveuze aanloop en een eerste veelal technische krachtmeting. De tweede settore is de langste van het pakket: 13,5 kilometer. Het wegdek loopt fors op en het eindpunt is de Passo del Lume Spento, een knik van 3e categorie die later nog eens op het parcours ligt. Na een afdaling betekent de tussensprint het startschot van de derde en voorlaatste portie , goed voor 7,6 kilometer klimmen op kiezelstenen. Na een korte afzink bereiken we de vierde en laatste sector (5 kilometer), die naar het einde toe afvlakt. Op 9 kilometer van de aankomst zit de grindslag erop, maar ook de afsluiter is pittig. De Passo del Lume Spento wordt nogmaals verkend, weliswaar via een andere kant en in asfalt. De top ligt op 3 kilometer van de finish, waar we een duikvlucht nemen naar Montalcino. In het centrum ligt de aankomst na een ultieme korte knik met een stijgingspercentage tot 12 procent. . 4 grindstroken Om 12.55 u verlaat het peloton startplaats Perugia. Na een aftelklok van 90 kilometer duikt de eerste grindsector (9,1 kilometer) op. Die verloopt hoofdzakelijk in dalende lijn en dat zal bijdragen tot een zeer nerveuze aanloop en een eerste veelal technische krachtmeting. De tweede settore is de langste van het pakket: 13,5 kilometer. Het wegdek loopt fors op en het eindpunt is de Passo del Lume Spento, een knik van 3e categorie die later nog eens op het parcours ligt. Na een afdaling betekent de tussensprint het startschot van de derde en voorlaatste portie, goed voor 7,6 kilometer klimmen op kiezelstenen. Na een korte afzink bereiken we de vierde en laatste sector (5 kilometer), die naar het einde toe afvlakt. Op 9 kilometer van de aankomst zit de grindslag erop, maar ook de afsluiter is pittig. De Passo del Lume Spento wordt nogmaals verkend, weliswaar via een andere kant en in asfalt. De top ligt op 3 kilometer van de finish, waar we een duikvlucht nemen naar Montalcino. In het centrum ligt de aankomst na een ultieme korte knik met een stijgingspercentage tot 12 procent.

07:29 07 uur 29. Stof of modder? Een cruciale factor wordt - hoe kan het ook anders? - het weer. Wordt het een stoffige Giroversie of wordt het een moddergevecht? Dat laatste scenario kregen we alvast in 2010 bij de laatste finish in Montalcino. Een besmeurde Cadel Evans won toen een magistrale grindslag (zie video hieronder). In de namiddag is er 50 procent kans op een regenbui in de buurt van aankomstplaats Montalcino. . Stof of modder? Een cruciale factor wordt - hoe kan het ook anders? - het weer. Wordt het een stoffige Giroversie of wordt het een moddergevecht? Dat laatste scenario kregen we alvast in 2010 bij de laatste finish in Montalcino. Een besmeurde Cadel Evans won toen een magistrale grindslag (zie video hieronder). In de namiddag is er 50 procent kans op een regenbui in de buurt van aankomstplaats Montalcino.



07:27 07 uur 27. Het profiel van de 11e rit.

07:27 07 uur 27. 35 kilometer onverhard. De etappe is niet al te lang, maar op 70 kilometer van de aankomst verandert het decor. De deelnemers van deze Giro moeten hun stofmasker opzetten voor 4 settori sterrati, de typische Toscaanse grindwegen. De stroken (35 kilometer in totaal) zijn niet allemaal even zwaar, maar de kiezelsteentjes, de grillen van Dame Fortuna en de stijgingspercentages (2.500 hoogtemeters) zullen hoe dan ook een zenuwslopend dagje veroorzaken. Op 9 kilometer van de finish nemen we afscheid van de grindhapjes, maar een toetje van 3e categorie maakt de finale nog wat complexer. . 35 kilometer onverhard De etappe is niet al te lang, maar op 70 kilometer van de aankomst verandert het decor. De deelnemers van deze Giro moeten hun stofmasker opzetten voor 4 settori sterrati, de typische Toscaanse grindwegen. De stroken (35 kilometer in totaal) zijn niet allemaal even zwaar, maar de kiezelsteentjes, de grillen van Dame Fortuna en de stijgingspercentages (2.500 hoogtemeters) zullen hoe dan ook een zenuwslopend dagje veroorzaken. Op 9 kilometer van de finish nemen we afscheid van de grindhapjes, maar een toetje van 3e categorie maakt de finale nog wat complexer.

