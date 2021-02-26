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    Rit 10: L'Aquila-Foligno

    Giro d'Italia: Rit 10
    />wegwedstrijd
    VertrekL'Aquila - AankomstFoligno -
    Afstand139 km
    020406080100120139

        Giro d'Italia
        -
        ritdatumtype ritstart-finishtotaalwinnaarleider
        1Turijn - Turijn8.6 kmGannaGanna
        2/>Stupinigi - Novara179 kmMerlierGanna
        3/>Biella - Canale190 kmvan der HoornGanna
        4/>Piacenza - Sestola187 kmDombrowskiDe Marchi
        5/>Modena - Cattolica177 kmEwanDe Marchi
        6/>Grotte di Frasassi - San Giacomo162 kmMäderValter
        7/>Notaresco - Termoli181 kmEwanValter
        8/>Foggia - Guardia Sanframondi170 kmLafayValter
        9/>Castel di Sangro - Campo Felice158 kmBernalBernal
        10/>L'Aquila - Foligno139 km
        11/>Perugia - Montalcino162 km
        12/>Siena - Bagno di Romagna212 km
        13/>Ravenna - Verona198 km
        14/>Cittadella - Monte Zoncolan205 km
        15/>Grado - Gorizia147 km
        16/>Sacile - Cortina d'Ampezzo212 km
        17/>Canazei - Sega di Ala193 km
        18/>Rovereto - Stradella231 km
        19/>Abbiategrasso - Alpe di Mera178 km
        20/>Verbania - Alpe Motta164 km
        21Senago - Milaan30.3 km