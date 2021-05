LIVE Giro: Goossens in kleine kopgroep, Evenepoel: "Domme seconden verloren"

15:14 15 uur 14. Gesloten overweg. De vluchters worden even een halt toegeroepen door de Italiaanse spoorwegmaatschappij. Zij moeten noodgedwongen stoppen, maar de jury laat ook het peloton temporiseren en zo blijft het verschil intact. . Gesloten overweg De vluchters worden even een halt toegeroepen door de Italiaanse spoorwegmaatschappij. Zij moeten noodgedwongen stoppen, maar de jury laat ook het peloton temporiseren en zo blijft het verschil intact.

15:12 De voorsprong van de 5 leiders blijft zeer beperkt. 15 uur 12. De voorsprong van de 5 leiders blijft zeer beperkt

15:11 15 uur 11. In het peloton haalt Merlier zijn neus op voor de kruimels. Viviani peuzelt de restjes op voor Pasqualon en Sagan. . In het peloton haalt Merlier zijn neus op voor de kruimels. Viviani peuzelt de restjes op voor Pasqualon en Sagan.

15:08 Sprint. De kleine Italiaanse teams onderscheiden zich bij de eerste tussensprint voor dat nevenklassement. Rivi speelt geen rol van betekenis, maar troeft kemphanen Marengo en Pellaud af. . 15 uur 08. Sprint De kleine Italiaanse teams onderscheiden zich bij de eerste tussensprint voor dat nevenklassement. Rivi speelt geen rol van betekenis, maar troeft kemphanen Marengo en Pellaud af.

15:08 15 uur 08. 6,5. Simon Pellaud heeft een Zwitsers paspoort, maar de eeuwige aanvaller woont in Colombia. Hij beschouwt zich dan ook als een halve Colombiaan en heeft het over 6,5 Colombiaanse renners in deze Giro. "Ik was er ook in de Vuelta van 2016 toen Nairo Quintana won. Dat was geweldig", vertelde de Zwitser vanmiddag. "Ik zal dat nooit vergeten, maar dit kan nog specialer worden met Egan in zijn tweede thuisland." . 6,5 Simon Pellaud heeft een Zwitsers paspoort, maar de eeuwige aanvaller woont in Colombia. Hij beschouwt zich dan ook als een halve Colombiaan en heeft het over 6,5 Colombiaanse renners in deze Giro. "Ik was er ook in de Vuelta van 2016 toen Nairo Quintana won. Dat was geweldig", vertelde de Zwitser vanmiddag. "Ik zal dat nooit vergeten, maar dit kan nog specialer worden met Egan in zijn tweede thuisland."

15:05 15 uur 05. Dit is geen eenvoudige sprintersrit, want de ploeg van Sagan kan iets ondernemen op dat bergje. Maar wij hebben zaterdag met Victor (Lafay) gewonnen en dat heeft ons een boost gegeven. . Elia Viviani (Cofidis). Dit is geen eenvoudige sprintersrit, want de ploeg van Sagan kan iets ondernemen op dat bergje. Maar wij hebben zaterdag met Victor (Lafay) gewonnen en dat heeft ons een boost gegeven. Elia Viviani (Cofidis)

14:59 14 uur 59. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen? Taco van der Hoorn is duidelijk de motor voorin, maar het peloton heeft zijn lesje geleerd. Of daar ziet het toch naar uit. Meer dan 2 minuten krijgen de 5 leiders niet. . Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen? Taco van der Hoorn is duidelijk de motor voorin, maar het peloton heeft zijn lesje geleerd. Of daar ziet het toch naar uit. Meer dan 2 minuten krijgen de 5 leiders niet.

14:58 14 uur 58. Retro 2014: Nacer Bouhanni is de snelste in Foligno in de Giro. Retro 2014: Nacer Bouhanni is de snelste in Foligno in de Giro

14:55 14 uur 55. De komende dagen. Voor vandaag ligt het scenario nog even vast en dat geeft ons de kans om al eens vooruit te kijken. Morgen mag er eindelijk gerust worden, maar dan is het meteen weer bittere ernst. Woensdag krijgen we de rit over grindwegen, donderdag volgt een zware overgangsetappe, vrijdag zijn de sprinters nog eens aan zet, zaterdag wacht de Zoncolan, zondag flirten we met de Sloveense grens en maandag snijden we de laatste week aan met 3 reuzen in de Dolomieten. . De komende dagen Voor vandaag ligt het scenario nog even vast en dat geeft ons de kans om al eens vooruit te kijken. Morgen mag er eindelijk gerust worden, maar dan is het meteen weer bittere ernst. Woensdag krijgen we de rit over grindwegen, donderdag volgt een zware overgangsetappe, vrijdag zijn de sprinters nog eens aan zet, zaterdag wacht de Zoncolan, zondag flirten we met de Sloveense grens en maandag snijden we de laatste week aan met 3 reuzen in de Dolomieten.

14:47 14 uur 47. In se doet Ineos Grenadiers niets liever dan de eerste rij van het peloton te bevolken, maar vandaag hoeven ze niet te veel krachten te verspillen. De sprintersploegen nemen hun plaats zonder morren in. Al moeten alle kleppers straks nog bij de pinken zijn in de bochtige finale. . In se doet Ineos Grenadiers niets liever dan de eerste rij van het peloton te bevolken, maar vandaag hoeven ze niet te veel krachten te verspillen. De sprintersploegen nemen hun plaats zonder morren in. Al moeten alle kleppers straks nog bij de pinken zijn in de bochtige finale.

14:45 14 uur 45. Maglia ciclamino. Tim Merlier is de eigenaar van de puntentrui, maar is hij dat ook straks in Foligno nog? Hij voert de stand aan met 83 punten, daarna volgen Giacomo Nizzolo (76), Elia Viviani (69), Davide Cimolai (66) en Peter Sagan (57). . Maglia ciclamino Tim Merlier is de eigenaar van de puntentrui, maar is hij dat ook straks in Foligno nog? Hij voert de stand aan met 83 punten, daarna volgen Giacomo Nizzolo (76), Elia Viviani (69), Davide Cimolai (66) en Peter Sagan (57).

14:38 14 uur 38. Tim Merlier: "Het is winderig en het parcours is heuvelachtig: ik weet niet wat de andere ploegen van plan zijn". Tim Merlier: "Het is winderig en het parcours is heuvelachtig: ik weet niet wat de andere ploegen van plan zijn"

14:38 14 uur 38. Ik ben niet 100 procent zeker dat het een sprint wordt. Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Ik ben niet 100 procent zeker dat het een sprint wordt. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

14:36 2'00". Na 25 kilometer blijft de situatie al bij al somber voor de vluchters. De inbreng van Taco van der Hoorn doet ook enkele alarmbellen afgaan, want het peloton heeft zich een week geleden al misrekend. . 14 uur 36. 2'00" Na 25 kilometer blijft de situatie al bij al somber voor de vluchters. De inbreng van Taco van der Hoorn doet ook enkele alarmbellen afgaan, want het peloton heeft zich een week geleden al misrekend.

14:33 14 uur 33. Wie de Giro al een beetje heeft gevolgd, denkt misschien dat geen vlucht kan of mag vertrekken zonder de aanwezigheid van Simon Pellaud en Umberto Marengo. De aanvallers pur sang hebben nog niet te veel in het peloton gezeten. Het is dan ook geen verrassing dat zij alle nevenklassementen (zoals het aantal vluchtkilometers en het klassement van de tussensprints) onder elkaar uitvechten. . Wie de Giro al een beetje heeft gevolgd, denkt misschien dat geen vlucht kan of mag vertrekken zonder de aanwezigheid van Simon Pellaud en Umberto Marengo. De aanvallers pur sang hebben nog niet te veel in het peloton gezeten. Het is dan ook geen verrassing dat zij alle nevenklassementen (zoals het aantal vluchtkilometers en het klassement van de tussensprints) onder elkaar uitvechten.

14:30 14 uur 30. Nu we het toch over sprinters hebben: Deceuninck-Quick Step houdt Michael Morkov aan boord, "de beste lead-out ter wereld". De Deen verhuist dus niet mee met Sam Bennett, die zou terugkeren naar Bora-Hansgrohe. . Nu we het toch over sprinters hebben: Deceuninck-Quick Step houdt Michael Morkov aan boord, "de beste lead-out ter wereld". De Deen verhuist dus niet mee met Sam Bennett, die zou terugkeren naar Bora-Hansgrohe.

14:27 14 uur 27. Quid Sagan? De sleutel ligt nog maar eens bij Bora-Hansgrohe. Zij krijgen bij het aansnijden van het laatste wedstrijduur nog een ideale kans om enkele sprinters te dumpen op dat bergje van 4e categorie. Geven ze daar plankgas en elimineren ze mindere klimmers zoals Tim Merlier? . Quid Sagan? De sleutel ligt nog maar eens bij Bora-Hansgrohe. Zij krijgen bij het aansnijden van het laatste wedstrijduur nog een ideale kans om enkele sprinters te dumpen op dat bergje van 4e categorie. Geven ze daar plankgas en elimineren ze mindere klimmers zoals Tim Merlier?

14:25 14 uur 25. Nog 124 kilometer. Bij de rechtenhouder gaf Victor Campenaerts aan dat hij vandaag graag wilde meespringen, maar zijn team zet uiteraard alles op Giacomo Nizzolo. De opdracht van vandaag is duidelijk. . Nog 124 kilometer Bij de rechtenhouder gaf Victor Campenaerts aan dat hij vandaag graag wilde meespringen, maar zijn team zet uiteraard alles op Giacomo Nizzolo. De opdracht van vandaag is duidelijk.