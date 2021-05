Rit 10 in de Giro: Daags voor de rustdag krijgen de sprinters nog een kans

Egan Bernal (24) heeft de Tour al gewonnen en was in 2019 ook de sterkste in Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland, maar gek genoeg boekte hij gisteren pas zijn eerste dagzege in een grote ronde.

11 uur 25. Primeur voor Egan Bernal. Egan Bernal (24) heeft de Tour al gewonnen en was in 2019 ook de sterkste in Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland, maar gek genoeg boekte hij gisteren pas zijn eerste dagzege in een grote ronde. De Colombiaan maakte evenwel geen zegegebaar. Om zo veel mogelijk seconden te sprokkelen? Neen, Bernal wist gewoon niet dat hij de laatste vluchters overspoeld had en hij dus ook gewonnen had op Campo Felice. .

09:27

09 uur 27. Rit 10 in de Ronde van Italië. De opdracht tussen L'Aquila en Foligno is de kortste rit in lijn in deze Ronde van Italië. De renners kunnen ook iets langer in hun bed blijven liggen of aan de ontbijttafel blijven plakken, want de start wordt pas om 13.40 u gegeven. Het parcours bevat wel wat golvingen, maar in principe zullen de ploegen van de sprinters de wedstrijd op slot willen houden. Op 40 kilometer van de finish bereiken we de top van de laatste hindernis, een knik van 4e categorie. Daarna gaat het in dalende lijn naar Foligno, waar de finale zeer technisch is met het nodige bochtenwerk. Pas op 500 meter van de aankomst kunnen de renners de finish spotten. .