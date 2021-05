LIVE: Wie verovert de roze trui in de openingstijdrit van de Giro?

14:43 14 uur 43. Campenaerts: "Ik had goede benen vandaag". Campenaerts: "Ik had goede benen vandaag"

14:42 14 uur 42. 2e tijd voor Oliveira. Het is net "niet" geworden voor Nelson Oliveira. Aan de streep strandt de Portugese hardrijder op 2 seconden van Castroviejo. . 2e tijd voor Oliveira Het is net "niet" geworden voor Nelson Oliveira. Aan de streep strandt de Portugese hardrijder op 2 seconden van Castroviejo.

14:40 14 uur 40. Ik voelde me goed, maar ik was een beetje bang op de tijdritfiets. Het was in het begin moeilijk om in een aerodynamische positie over het slechte wegdek te rijden. Victor Campenaerts staat voorlopig 3e. Ik voelde me goed, maar ik was een beetje bang op de tijdritfiets. Het was in het begin moeilijk om in een aerodynamische positie over het slechte wegdek te rijden Victor Campenaerts staat voorlopig 3e

14:38 14 uur 38. Rode lantaarn Sanchez. De lekke band en de fietswissel waren nefast voor het moreel van Luis Leon Sanchez. De 37-jarige Spanjaard druppelt ruim een minuut na Castroviejo binnen. De slechtste tijd op de tabellen. . Rode lantaarn Sanchez De lekke band en de fietswissel waren nefast voor het moreel van Luis Leon Sanchez. De 37-jarige Spanjaard druppelt ruim een minuut na Castroviejo binnen. De slechtste tijd op de tabellen.

14:37 14 uur 37. Met Nelson Oliveira is een interessante pion onderweg in de tijdrit. Over een uurtje komt Rémi Cavagna aan de beurt. . Met Nelson Oliveira is een interessante pion onderweg in de tijdrit. Over een uurtje komt Rémi Cavagna aan de beurt.

14:34 14 uur 34. De 1e opdracht van "comeback kid" Groenewegen zit erop. Een rustige binnenkomer was het voor de Nederlandse sprinter. Groenewegen reed 45 seconden langzamer dan leider Castroviejo. . De 1e opdracht van "comeback kid" Groenewegen zit erop. Een rustige binnenkomer was het voor de Nederlandse sprinter. Groenewegen reed 45 seconden langzamer dan leider Castroviejo.

14:33 14 uur 33. Pechvogel Sanchez beperkt de schade aan het tussenpunt. Hij komt daar door op 29 tellen van David Dekker (die daar nog de toptijd heeft). . Pechvogel Sanchez beperkt de schade aan het tussenpunt. Hij komt daar door op 29 tellen van David Dekker (die daar nog de toptijd heeft).

14:31 14 uur 31. Vandaag is het gewoon 9 kilometer vol gas. Ik zal gewoon zo snel mogelijk rijden, dan kan ik mezelf niets verwijten. Remco Evenepoel. Vandaag is het gewoon 9 kilometer vol gas. Ik zal gewoon zo snel mogelijk rijden, dan kan ik mezelf niets verwijten. Remco Evenepoel

14:29 Lekke band Luis Leon. Brute pech voor Luis Leon Sanchez. De ervaren rot van Astana gaat breed uit in een bocht en we weten al snel waarom: Sanchez staat achteraan lek. Hij krijgt snel een nieuwe tweewieler onder zijn zitvlak geschoven. . 14 uur 29. Lekke band Luis Leon Brute pech voor Luis Leon Sanchez. De ervaren rot van Astana gaat breed uit in een bocht en we weten al snel waarom: Sanchez staat achteraan lek. Hij krijgt snel een nieuwe tweewieler onder zijn zitvlak geschoven.

14:26 Iljo Keisse kwam binnen op 30 seconden van Castroviejo. 14 uur 26. Iljo Keisse kwam binnen op 30 seconden van Castroviejo

14:24 14 uur 24. Start van Groenewegen. Voor het eerst sinds dat zware incident in de Ronde van Polen treedt Dylan Groenewegen weer in competitie. Benieuwd of de topsprinter van weleer zich morgen al met de snelste mannen meet. . Start van Groenewegen Voor het eerst sinds dat zware incident in de Ronde van Polen treedt Dylan Groenewegen weer in competitie. Benieuwd of de topsprinter van weleer zich morgen al met de snelste mannen meet.

14:21 14 uur 21. Castroviejo zet nieuwe toptijd neer. Het gaat sneller en sneller in Turijn. De 1e renner van Ineos-Grenadiers geeft meteen de toon aan: Castroviejo doet 3 seconden beter dan Kluge. . Castroviejo zet nieuwe toptijd neer Het gaat sneller en sneller in Turijn. De 1e renner van Ineos-Grenadiers geeft meteen de toon aan: Castroviejo doet 3 seconden beter dan Kluge.

14:19 David Dekker deed het uitstekend tegen de klok. 14 uur 19. David Dekker deed het uitstekend tegen de klok

14:17 14 uur 17. Kluge duwt Campenaerts weg. Lotto-Soudal prijkt plots helemaal bovenaan met een pion. Oud-pistier Roger Kluge peutert bijna 2 seconden af van de toptijd van Campenaerts. Een verrassende leider! . Kluge duwt Campenaerts weg Lotto-Soudal prijkt plots helemaal bovenaan met een pion. Oud-pistier Roger Kluge peutert bijna 2 seconden af van de toptijd van Campenaerts. Een verrassende leider!

14:15 14 uur 15. Geen toptijd voor Mollema. Hij smeerde Campenaerts nog 2 seconden aan na 3,8 kilometer. Aan de streep moet Mollema 9 tellen toegeven op onze landgenoot. . Geen toptijd voor Mollema. Hij smeerde Campenaerts nog 2 seconden aan na 3,8 kilometer. Aan de streep moet Mollema 9 tellen toegeven op onze landgenoot.

14:13 14 uur 13. Campenaerts zal normaal gezien wel een tijdje de tussenstand toppen, want het is nog even wachten op andere grote tijdritkanonnen. Tenzij Mollema zijn goede start vasthoudt. . Campenaerts zal normaal gezien wel een tijdje de tussenstand toppen, want het is nog even wachten op andere grote tijdritkanonnen. Tenzij Mollema zijn goede start vasthoudt.

14:12 14 uur 12. Campenaerts nipt op 1. 73 honderdste seconde blijft Campenaerts onder de tijd van David Dekker. De werelduurrecordhouder heeft zijn chronorace goed ingedeeld en zit voorlopig op de leiderstroon. . Campenaerts nipt op 1 73 honderdste seconde blijft Campenaerts onder de tijd van David Dekker. De werelduurrecordhouder heeft zijn chronorace goed ingedeeld en zit voorlopig op de leiderstroon.