LIVE Giro: Zorgen klassementsrenners voor vuurwerk in pittige bergrit?

14:46 14 uur 46. Voorsprong slinkt. De Bosco di Sant'Antonio, een col van tweede categorie, is de volgende beproeving voor de renners. De kopgroep ziet zijn voorsprong intussen flink slinken. Van maximaal 7 minuten blijft nu nog 3'55" over. . Voorsprong slinkt De Bosco di Sant'Antonio, een col van tweede categorie, is de volgende beproeving voor de renners. De kopgroep ziet zijn voorsprong intussen flink slinken. Van maximaal 7 minuten blijft nu nog 3'55" over.

14:42 14 uur 42. Virtueel bergklassement. 1. Giovanni Visconti 76 punten 2. Filippo Ganna 41 3. Jonathan Caicedo 40 4. Ruben Guerreiro 26 5. Matthew Holmes 20 6. Domenico Pozzovivo 19 7. Jonathan Castroviejo 19 8. Edoardo Zardini 18 9. Jakob Fuglsang 18 10. Wilco Kelderman 15 . Virtueel bergklassement

14:39 14 uur 39. Uitslag Passo San Leonardo. 1. Giovanni Visconti 18 punten 2. Ruben Guerreiro 8 3. Jonathan Castroviejo 6 4. Larry Warbasse 4 5. Ben O'Connor 2 6. Kilian Frankiny 1 . Uitslag Passo San Leonardo 1. Giovanni Visconti 18 punten 2. Ruben Guerreiro 8 3. Jonathan Castroviejo 6 4. Larry Warbasse 4 5. Ben O'Connor 2 6. Kilian Frankiny 1

14:38 Visconti als eerste boven. Na de Passo Lanciano neemt Giovanni Visconti ook de volle buit op de top van de Passo San Leonardo. Hij is Guerreiro weer te snel af. . 14 uur 38. Visconti als eerste boven Na de Passo Lanciano neemt Giovanni Visconti ook de volle buit op de top van de Passo San Leonardo. Hij is Guerreiro weer te snel af.

14:35 14 uur 35. 18 punten vallen er zometeen te rapen op de top van de Passo San Leonardo. Zet Visconti zich nog wat steviger in de bergtrui? . 18 punten vallen er zometeen te rapen op de top van de Passo San Leonardo. Zet Visconti zich nog wat steviger in de bergtrui?

14:30 14 uur 30. Het blijft vooraan goed ronddraaien, maar de kopgroep verliest nu wel wat terrein. De voorsprong duikt weer onder de 6 minuten. . Het blijft vooraan goed ronddraaien, maar de kopgroep verliest nu wel wat terrein. De voorsprong duikt weer onder de 6 minuten.

14:24 14 uur 24. Nog 60 km. De koplopers behouden een comfortabele voorsprong van 6'30". Maken ze kans op de ritzege of breekt het toch nog helemaal los in het peloton op weg naar de slotklim? . Nog 60 km De koplopers behouden een comfortabele voorsprong van 6'30". Maken ze kans op de ritzege of breekt het toch nog helemaal los in het peloton op weg naar de slotklim?

14:21 8 renners rijden voorop in de 9e rit. 14 uur 21. 8 renners rijden voorop in de 9e rit

14:17 14 uur 17. Op de flanken van de Passo San Leonardo loopt de kopgroep weer wat verder uit. De voorsprong schurkt nu tegen 7 minuten aan. . Op de flanken van de Passo San Leonardo loopt de kopgroep weer wat verder uit. De voorsprong schurkt nu tegen 7 minuten aan.

14:15 14 uur 15. Ik heb nog nooit een ronde van 3 weken gereden, ik heb dus niet veel ervaring. Maar ik ga alles geven om de trui zo lang mogelijk te houden. Joao Almeida. Ik heb nog nooit een ronde van 3 weken gereden, ik heb dus niet veel ervaring. Maar ik ga alles geven om de trui zo lang mogelijk te houden. Joao Almeida

14:13 14 uur 13. Joao Almeida heeft zich even laten afzakken om zijn regenvestje op te halen. De roze trui schuift weer netjes op naar de frontlinie. . Joao Almeida heeft zich even laten afzakken om zijn regenvestje op te halen. De roze trui schuift weer netjes op naar de frontlinie.

14:10 14 uur 10. Het is daags voor een rustdag, dus het zal snel gaan vandaag. Het zal een gevecht worden tussen de klassementsrenners. De laatste 2 kilometers zijn zwaar, dus daar kunnen we wel verschillen zien. Nibali heeft zich duidelijk goed voorbereid op deze Giro, hij is mijn favoriet. Rafal Majka. Het is daags voor een rustdag, dus het zal snel gaan vandaag. Het zal een gevecht worden tussen de klassementsrenners. De laatste 2 kilometers zijn zwaar, dus daar kunnen we wel verschillen zien. Nibali heeft zich duidelijk goed voorbereid op deze Giro, hij is mijn favoriet. Rafal Majka

14:04 14 uur 04. In het peloton zien we nog steeds de mannen van Deceuninck-Quick Step het tempo bepalen. Maar ook Astana zit prominent op de eerste rijen. Met nog 66 kilometer te gaan volgt het peloton op 6 minuten. . In het peloton zien we nog steeds de mannen van Deceuninck-Quick Step het tempo bepalen. Maar ook Astana zit prominent op de eerste rijen. Met nog 66 kilometer te gaan volgt het peloton op 6 minuten.

14:04 14 uur 04. De kopgroep snijdt de Passo San Leonardo aan. Kaapt Visconti ook hier straks de volle buit mee? . De kopgroep snijdt de Passo San Leonardo aan. Kaapt Visconti ook hier straks de volle buit mee?

13:55 13 uur 55. Hevige regen. De regenvestjes worden bovengehaald, want het gaat nu steeds feller regenen. In Gent-Wevelgem zijn de omstandigheden beter, daar rijden ze in de zon. . Hevige regen De regenvestjes worden bovengehaald, want het gaat nu steeds feller regenen. In Gent-Wevelgem zijn de omstandigheden beter, daar rijden ze in de zon.

13:51 13 uur 51. Démare en Guarnieri zouden opnieuw hun plaats in het peloton ingenomen hebben. De 8 koplopers diepen hun voorsprong intussen verder uit tot 6'20". . Démare en Guarnieri zouden opnieuw hun plaats in het peloton ingenomen hebben. De 8 koplopers diepen hun voorsprong intussen verder uit tot 6'20".

13:48 13 uur 48. Passo San Leonardo. De kopgroep is op weg naar de Passo San Leonardo, een col van tweede categorie van 13,8 kilometer aan gemideld 4,5 procent. . Passo San Leonardo De kopgroep is op weg naar de Passo San Leonardo, een col van tweede categorie van 13,8 kilometer aan gemideld 4,5 procent.

13:44 13 uur 44. In het peloton zijn het de ploegmaats van roze trui Joao Almeida die het tempo bepalen. Deceuninck-Quick Step houdt de kloof met de koplopers stabiel op 6 minuten. Achteraan komen Arnaud Démare en Jacopo Guarnieri al in de problemen. . In het peloton zijn het de ploegmaats van roze trui Joao Almeida die het tempo bepalen. Deceuninck-Quick Step houdt de kloof met de koplopers stabiel op 6 minuten. Achteraan komen Arnaud Démare en Jacopo Guarnieri al in de problemen.

13:37 13 uur 37. Samenstelling kopgroep. Larry Warbasse, Ruben Guerreiro, Kilian Frankiny, Eduardo Sepulveda, Ben O'Connor, Jonathan Castroviejo, Mikkel Bjerg en Giovanni Visconti. Dat zijn de 8 leiders in deze 9e Giro-etappe. Met nog 80 kilometer te gaan hebben ze 5'50" voorsprong op het peloton. . Samenstelling kopgroep Larry Warbasse, Ruben Guerreiro, Kilian Frankiny, Eduardo Sepulveda, Ben O'Connor, Jonathan Castroviejo, Mikkel Bjerg en Giovanni Visconti. Dat zijn de 8 leiders in deze 9e Giro-etappe. Met nog 80 kilometer te gaan hebben ze 5'50" voorsprong op het peloton.

13:24 13 uur 24. Bjerg sluit aan. Het was wellicht makkelijker geweest als hij meteen meegesprongen was, maar na een pittige achtervolging zit ook Mikkel Bjerg nu in de kopgroep. 8 leiders dus en die hebben een voorsprong van iets minder dan 6 minuten. . Bjerg sluit aan Het was wellicht makkelijker geweest als hij meteen meegesprongen was, maar na een pittige achtervolging zit ook Mikkel Bjerg nu in de kopgroep. 8 leiders dus en die hebben een voorsprong van iets minder dan 6 minuten.

13:20 13 uur 20.

13:17 13 uur 17. Wat staat er nog op het menu? De renners zetten nu koers naar de Passo San Leonardo, een col van tweede categorie. Eenmaal ze die kaap gerond hebben, wacht 25 kilometer verder de Bosco di Sant'Antonio, opnieuw een col van tweede categorie. Bij de tussensprint na 194 kilometer in Rivisondoli vallen er nog bonificatieseconden te rapen en dan kunnen we ons opmaken voor de slotklim van 10 kilometer naar Roccaraso. Vooral de laatste kilometer wordt pittig met een gemiddeld stijgingspercentage van 12 procent. . Wat staat er nog op het menu? De renners zetten nu koers naar de Passo San Leonardo, een col van tweede categorie. Eenmaal ze die kaap gerond hebben, wacht 25 kilometer verder de Bosco di Sant'Antonio, opnieuw een col van tweede categorie. Bij de tussensprint na 194 kilometer in Rivisondoli vallen er nog bonificatieseconden te rapen en dan kunnen we ons opmaken voor de slotklim van 10 kilometer naar Roccaraso. Vooral de laatste kilometer wordt pittig met een gemiddeld stijgingspercentage van 12 procent.

13:14 13 uur 14. Virtueel bergklassement. 1. Giovanni Visconti 58 punten 2. Filippo Ganna 41 3. Jonathan Caicedo 40 4. Matthew Holmes 20 5. Domenico Pozzovivo 19 6. Edoardo Zardini 18 7. Jakob Fuglsang 18 8. Ruben Guerreiro 18 9. Wilco Kelderman 15 10. Jonathan Castroviejo 13 . Virtueel bergklassement

1. Giovanni Visconti 58 punten 2. Filippo Ganna 41 3. Jonathan Caicedo 40 4. Matthew Holmes 20 5. Domenico Pozzovivo 19 6. Edoardo Zardini 18 7. Jakob Fuglsang 18 8. Ruben Guerreiro 18 9. Wilco Kelderman 15 10. Jonathan Castroviejo

13:10 13 uur 10. Bjerg staat op het punt om zijn straffe inhaalrace te voltooien. De Deen nadert in de afdaling tot op 34 seconden van de koplopers. Ook het peloton knabbelt aan zijn achterstand en komt tot op 6'20". . Bjerg staat op het punt om zijn straffe inhaalrace te voltooien. De Deen nadert in de afdaling tot op 34 seconden van de koplopers. Ook het peloton knabbelt aan zijn achterstand en komt tot op 6'20".

13:08 Kotsjetkov geeft er de brui aan. Een verrassing kunnen we het niet echt noemen: Pavel Kotsjetkov stapt uit de Giro. De Rus kwam al meteen in het begin van de rit in de problemen en de Passo Lanciano was er duidelijk te veel aan. . 13 uur 08. Kotsjetkov geeft er de brui aan Een verrassing kunnen we het niet echt noemen: Pavel Kotsjetkov stapt uit de Giro. De Rus kwam al meteen in het begin van de rit in de problemen en de Passo Lanciano was er duidelijk te veel aan.

13:05 13 uur 05. Uitslag Passo Lanciano. 1. Giovanni Visconti 40 punten 2. Ruben Guerreiro 18 3. Jonathan Castroviejo 12 4. Ben O'Connor 9 5. Larry Warbasse 6 6. Kilian Frankiny 4 7. Eduardo Sepulveda 2 8. Mikkel Bjerg 1 . Uitslag Passo Lanciano

1. Giovanni Visconti 40 punten 2. Ruben Guerreiro 18 3. Jonathan Castroviejo 12 4. Ben O'Connor 9 5. Larry Warbasse 6 6. Kilian Frankiny 4 7. Eduardo Sepulveda 2 8. Mikkel Bjerg 1



13:02 13 uur 02. Visconti pakt de volle buit op de Passo Lanciano. Giovanni Visconti komt als eerste boven op de Passo Lancianio, een col van eerste categorie. De Italiaan pakt zo meteen virtueel de bergtrui over van zijn landgenoot Filippo Ganna. . Visconti pakt de volle buit op de Passo Lanciano Giovanni Visconti komt als eerste boven op de Passo Lancianio, een col van eerste categorie. De Italiaan pakt zo meteen virtueel de bergtrui over van zijn landgenoot Filippo Ganna.

12:59 12 uur 59. Nog 1 kilometer tot de top. De 7 leiders hebben de Passo Lanciano bijna achter de kiezen. Achter hen blijft Bjerg intussen bezig aan een indrukwekkende inhaalrace. . Nog 1 kilometer tot de top De 7 leiders hebben de Passo Lanciano bijna achter de kiezen. Achter hen blijft Bjerg intussen bezig aan een indrukwekkende inhaalrace.

12:55 12 uur 55. Castroviejo best geklasseerd. Jonathan Castroviejo is de best geklasseerde renner in de kopgroep op 6'49" va Joao Almeida. Hij rijdt dus bijna virtueel in het roze. . Castroviejo best geklasseerd Jonathan Castroviejo is de best geklasseerde renner in de kopgroep op 6'49" va Joao Almeida. Hij rijdt dus bijna virtueel in het roze.

12:52 12 uur 52. Rustig tempo in het peloton. Bjerg heeft de goede vlucht gemist, maar nadert nu toch zienderogen op de kopgroep. Hij moet nog 2'26" goedmaken. In het peloton bepaalt Deceuninck-Quick Step het temp, maar voorlopig ligt dat niet al te hoog. De achterstand dikt dan ook aan tot 6'30". . Rustig tempo in het peloton Bjerg heeft de goede vlucht gemist, maar nadert nu toch zienderogen op de kopgroep. Hij moet nog 2'26" goedmaken.

12:48 Lekke band. Pech voor Bjerg. Hij moet zijn achtervolging even onderbreken door een lekke band. . 12 uur 48. Lekke band Pech voor Bjerg. Hij moet zijn achtervolging even onderbreken door een lekke band.

12:45 12 uur 45. Bjerg probeert het op de berg. Terwijl de koplopers volop bezig zijn aan de beklimming van de Passo Lanciano lanceert Mikkel Bjerg een tegenaanval. De Deen hangt op 3'44" van de leiders. . Bjerg probeert het op de berg Terwijl de koplopers volop bezig zijn aan de beklimming van de Passo Lanciano lanceert Mikkel Bjerg een tegenaanval. De Deen hangt op 3'44" van de leiders.

12:40 12 uur 40. 7 koplopers. Ook Frankiny heeft zich in de kopgroep genesteld. Daar zijn ze nu dus met 7 en hun voorsprong loopt gestaag op. De marge bedraagt nu meer dan 5 minuten. . 7 koplopers Ook Frankiny heeft zich in de kopgroep genesteld. Daar zijn ze nu dus met 7 en hun voorsprong loopt gestaag op. De marge bedraagt nu meer dan 5 minuten.

12:38 12 uur 38. Opvolger voor Tim Wellens? In 2016 kwam de Giro ook aan in Roccaraso, na een weliswaar minder zware rit van 157 kilometer. De ritzege ging toen naar niemand minder dan Tim Wellens. Na een lange vlucht finishte hij solo op de top. . Opvolger voor Tim Wellens? In 2016 kwam de Giro ook aan in Roccaraso, na een weliswaar minder zware rit van 157 kilometer. De ritzege ging toen naar niemand minder dan Tim Wellens. Na een lange vlucht finishte hij solo op de top.

12:33 12 uur 33. 6 koplopers. Warbasse en Visconti hebben de sprong gemaakt naar de kopgroep, we hebben nu dus 6 leiders. . 6 koplopers Warbasse en Visconti hebben de sprong gemaakt naar de kopgroep, we hebben nu dus 6 leiders.

12:30 12 uur 30. Wedstrijdsituatie. De goede vlucht lijkt nu toch vertrokken. Met nog 120 kilometer te gaan hebben we een kopgroep van 4 met Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), Eduardo Sepulveda (Movistar), Ben O'Connor (NTT) en Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadiers). Larry Warbasse (AG2R La Mondiale) en Giovanni Visconti (Vini Zabù-Brado-KTM) volgen op 30", Kilian Frankiny (Groupama-FDK) op 41". Het peloton laat begaan en kijkt nu al tegen een achterstand van 3'30" aan. . Wedstrijdsituatie De goede vlucht lijkt nu toch vertrokken. Met nog 120 kilometer te gaan hebben we een kopgroep van 4 met Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), Eduardo Sepulveda (Movistar), Ben O'Connor (NTT) en Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadiers). Larry Warbasse (AG2R La Mondiale) en Giovanni Visconti (Vini Zabù-Brado-KTM) volgen op 30", Kilian Frankiny (Groupama-FDK) op 41". Het peloton laat begaan en kijkt nu al tegen een achterstand van 3'30" aan.

12:21 12 uur 21. Démare loopt verder uit. Démare doet dus weer een zaakje in de strijd voor de paarse trui en loopt 1 punt uit op Peter Sagan. De Fransman heeft nu in totaal 57 punten voorsprong. . Démare loopt verder uit Démare doet dus weer een zaakje in de strijd voor de paarse trui en loopt 1 punt uit op Peter Sagan. De Fransman heeft nu in totaal 57 punten voorsprong.

12:16 12 uur 16. Uitslag tussenspurt Guardiagrele. 1. Ruben Guerreiro 12 punten 2. Ben O'Connor 8 3. Jonathan Castroviejo 6 4. Eduardo Sepulveda 5 5. Arnaud Démare 4 6. Peter Sagan 3 7. Chris Harper 2 8. James Knox 1 . Uitslag tussenspurt Guardiagrele

1. Ruben Guerreiro 12 punten 2. Ben O'Connor 8 3. Jonathan Castroviejo 6 4. Eduardo Sepulveda 5 5. Arnaud Démare 4 6. Peter Sagan 3 7. Chris Harper 2 8. James Knox 1



12:12 12 uur 12. De kopgroep komt als eerste door aan de tussenspurt in Guardiagrele. Bij de passage van het peloton is Démare Sagan te snel af. . De kopgroep komt als eerste door aan de tussenspurt in Guardiagrele. Bij de passage van het peloton is Démare Sagan te snel af.

12:10 12 uur 10. Nieuwe kopgroep. De koerssituatie blijft maar wijzigen in deze 9e rit. We hebben nog steeds een kopgroep van 4, maar het zijn nu wel andere namen. Ruben Guerreiro, Eduardo Sepulveda, Ben O'Connor en Jonathan Castroviejo worden nu vooraan gemeld. . Nieuwe kopgroep De koerssituatie blijft maar wijzigen in deze 9e rit. We hebben nog steeds een kopgroep van 4, maar het zijn nu wel andere namen. Ruben Guerreiro, Eduardo Sepulveda, Ben O'Connor en Jonathan Castroviejo worden nu vooraan gemeld.

12:06 12 uur 06. De 4 koplopers houden voorlopig stand. Ze lopen zelfs iets verder uit tot 23 seconden. . De 4 koplopers houden voorlopig stand. Ze lopen zelfs iets verder uit tot 23 seconden.

12:02 12 uur 02. We naderen stilaan de eerste tussenspurt in Guardiagrele. Daarna wacht de eerste beproeving van deze bergrit met de klim van eerste categorie naar Passo Lanciano. . We naderen stilaan de eerste tussenspurt in Guardiagrele. Daarna wacht de eerste beproeving van deze bergrit met de klim van eerste categorie naar Passo Lanciano.

12:00 12 uur . Nieuwe poging. Jack Haig, Sergio Samitier, Davide Villella en Jhonatan Narvaez wagen nu kans, maar ook voor dit viertal lijkt het vechten tegen de bierkaai. Het peloton volgt op amper 15 seconden. . Nieuwe poging Jack Haig, Sergio Samitier, Davide Villella en Jhonatan Narvaez wagen nu kans, maar ook voor dit viertal lijkt het vechten tegen de bierkaai. Het peloton volgt op amper 15 seconden.

11:51 11 uur 51. Koplopers ingerekend. Movistar dicht het gaatje naar de koplopers en zo hebben we weer een compleet peloton. . Koplopers ingerekend Movistar dicht het gaatje naar de koplopers en zo hebben we weer een compleet peloton.

11:49 11 uur 49. Fuglsang en Nibali zijn water en vuur. Trek-Segafredo reed gisteren vol door in en na de afdaling. Daar was Fuglsang niet echt tevreden over, er was wat geroep tussen de twee. Het kan alleen maar in mijn voordeel uitspelen als zij naar elkaar gaan kijken. De slotklim is niet supersteil, enkel de laatste kilometer is redelijk steil met 10 à 12 procent. Dat moet mij liggen. Harm Vanhoucke. Fuglsang en Nibali zijn water en vuur. Trek-Segafredo reed gisteren vol door in en na de afdaling. Daar was Fuglsang niet echt tevreden over, er was wat geroep tussen de twee. Het kan alleen maar in mijn voordeel uitspelen als zij naar elkaar gaan kijken. De slotklim is niet supersteil, enkel de laatste kilometer is redelijk steil met 10 à 12 procent. Dat moet mij liggen Harm Vanhoucke

11:45 11 uur 45. Kopgroep raakt niet weg. Cerny, Holmes en Pellaud rijden nog steeds voor het peloton uit, maar ze slagen er niet in om hun voorsprong uit te diepen. Zo'n 12 seconden, meer is het niet. . Kopgroep raakt niet weg Cerny, Holmes en Pellaud rijden nog steeds voor het peloton uit, maar ze slagen er niet in om hun voorsprong uit te diepen. Zo'n 12 seconden, meer is het niet.

11:40 11 uur 40. Josef Cerny, Matthew Holmes en Simon Pellaud proberen uit het peloton weg te rijden. Maar veel meer dan 10 seconden voorsprong is het trio niet gegund. . Josef Cerny, Matthew Holmes en Simon Pellaud proberen uit het peloton weg te rijden. Maar veel meer dan 10 seconden voorsprong is het trio niet gegund.



11:34 11 uur 34. Ik ga me focussen op Almeida. Als ik zie dat hij in moeilijkheden komt, dan ga ik zeker niet twijfelen om te gaan. Normaal ben ik superslecht in slecht weer, maar ik heb mezelf een paar dagen geleden ook verrast toen ik Nibali in de gietende regen kon volgen in de afdaling. Ik verras mezelf elke dag meer en meer, ik kijk uit naar vandaag. Harm Vanhoucke. Ik ga me focussen op Almeida. Als ik zie dat hij in moeilijkheden komt, dan ga ik zeker niet twijfelen om te gaan. Normaal ben ik superslecht in slecht weer, maar ik heb mezelf een paar dagen geleden ook verrast toen ik Nibali in de gietende regen kon volgen in de afdaling. Ik verras mezelf elke dag meer en meer, ik kijk uit naar vandaag. Harm Vanhoucke

11:31 11 uur 31. Ellingworth: "Het wordt een zeer lastige dag". Ellingworth: "Het wordt een zeer lastige dag"

11:30 11 uur 30. Vanhoucke: "Als Almeida in moeilijkheden komt, ga ik niet twijfelen om te gaan". Vanhoucke: "Als Almeida in moeilijkheden komt, ga ik niet twijfelen om te gaan"

11:30 11 uur 30. Kelderman: "Ik kijk wel uit naar deze belangrijke dag". Kelderman: "Ik kijk wel uit naar deze belangrijke dag"

11:20 11 uur 20. Alles bij elkaar. Even leek een kopgroep in de maak met Luca Chirico, Kilian Frankiny, Filippo Ganna en Dario Cataldo. Maar de vier kregen geen vrijgeleide van het peloton. . Alles bij elkaar Even leek een kopgroep in de maak met Luca Chirico, Kilian Frankiny, Filippo Ganna en Dario Cataldo. Maar de vier kregen geen vrijgeleide van het peloton.

11:15 11 uur 15. Valpartij Cataldo. Dario Cataldo maakt van dichtbij kennis met het asfalt. Hoe ernstig de valpartij van de Movistar-renner is, is niet bekend. . Valpartij Cataldo Dario Cataldo maakt van dichtbij kennis met het asfalt. Hoe ernstig de valpartij van de Movistar-renner is, is niet bekend.

11:11 11 uur 11. Kotsjetkov en Rossetto al in de problemen. Het zware werk moet nog beginnen, maar Pavel Kotsjetkov (CCC) en Stéphane Rossetto (Cofidis) komen nu al in de problemen. Het duo heeft het peloton moeten laten rijden en volgt al op 3 minuten. . Kotsjetkov en Rossetto al in de problemen Het zware werk moet nog beginnen, maar Pavel Kotsjetkov (CCC) en Stéphane Rossetto (Cofidis) komen nu al in de problemen. Het duo heeft het peloton moeten laten rijden en volgt al op 3 minuten.

10:56 10 uur 56. Vruchteloze aanvalspogingen. Voorlopig slaagt niemand erin om weg te raken uit het peloton. Filippo Ganna toont zich wel erg bedrijvig, de leider in het bergklassement heeft duidelijk zijn zinnen gezet op deze rit. . Vruchteloze aanvalspogingen Voorlopig slaagt niemand erin om weg te raken uit het peloton. Filippo Ganna toont zich wel erg bedrijvig, de leider in het bergklassement heeft duidelijk zijn zinnen gezet op deze rit.

10:43 10 uur 43. Krijgen we klimspektakel in Roccaraso? Het is vandaag smullen geblazen voor de wielerliefhebbers, want naast Gent-Wevelgem en Parijs-Tours staat vandaag ook de 9e rit in de Giro op het menu. Een pittige etappe over ruim 207 kilometer met meer dan 4.000 hoogtemeters. Tijdens hun tocht in de Apennijnen krijgen de renners met de Passo Lanciano, de Passo San Leonardo en de Bosco di Sant'Antonio drie stevige beklimmingen voor de kiezen. Deze bergrit kent zijn ontknoping met een grillige slotklim naar Roccaraso. . Krijgen we klimspektakel in Roccaraso? Het is vandaag smullen geblazen voor de wielerliefhebbers, want naast Gent-Wevelgem en Parijs-Tours staat vandaag ook de 9e rit in de Giro op het menu. Een pittige etappe over ruim 207 kilometer met meer dan 4.000 hoogtemeters. Tijdens hun tocht in de Apennijnen krijgen de renners met de Passo Lanciano, de Passo San Leonardo en de Bosco di Sant'Antonio drie stevige beklimmingen voor de kiezen. Deze bergrit kent zijn ontknoping met een grillige slotklim naar Roccaraso.

