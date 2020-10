EF Pro Cycling wint ook 2e bergrit in Giro, favorieten houden zich koest

De derde plaats is voor Mikkel Bjerg.

16 uur 10. De derde plaats is voor Mikkel Bjerg. .

16 uur 09. Guerreiro wint! Guerreiro zet zijn sprint aan en glijdt voorbij Castroviejo. Die klampt nog even aan, maar moet dan toch de rol lossen. Guerreiro wint en pakt ook de bergtrui! Portugal boven in deze Ronde van Italië. .

16 uur 08. Guerreiro weigert om nog over te nemen. De Portugees speelt het spel perfect. .

16 uur 06. Castroviejo blijft op kop rijden, Guerreiro plakt in zijn wiel. .

Laatste kilometer. Castroviejo en Guerreiro snijden de slotkilometer aan. Het is zwoegen nu voor de koplopers, dit zijn de zwaarste klimstroken van de slotklim. . 16 uur 05.

16 uur 04. Guerreiro kijkt de kat uit de boom en laat het werk aan Castroviejo. In het peloton blijft het wapenstilstand. Houden de klassementsrenners zich vandaag koest? .

16 uur 03. Nog 2 km. Het wordt een strijd tussen Castroviejo en Guerreiro, zoveel is duidelijk. Frankiny, Warbasse en Bjerg zijn eraan voor de moeite. .

16:00

16 uur . Nog 4 km. Castroviejo en Guerreiro zitten even in een dalend stuk. Zometeen wacht de loodzware epiloog. Hun voorsprong op de eerste achtervolgers is 23 seconden. Hamilton en Geoghegan volgen op 2'. De groep met de roze trui op 2'35". .