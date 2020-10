LIVE Giro: Vluchters krijgen ruime bonus, wie helpt Bora-Hansgrohe en Sagan?

13:30 13 uur 30. Bij de zes vluchters zitten ook geen bedreigingen voor roze trui Almeida, Ook voor Deceuninck-Quick Step geen reden dus om vol te rijden. . Bij de zes vluchters zitten ook geen bedreigingen voor roze trui Almeida, Ook voor Deceuninck-Quick Step geen reden dus om vol te rijden.

13:26 We naderen de eerste beklimming. 13 uur 26. We naderen de eerste beklimming

13:18 13 uur 18. Bora krijgt geen gehoor, Deceuninck-Quick Step dan maar rustig op kop. Zoals we al zeiden zitten de sprinters waarschijnlijk met een ei in hun broek. Bij Bora-Hansgrohe aast Peter Sagan eindelijk op zijn ritzege, maar de voorsprong van de zes vluchters nadert de 10 minuten en veel hulp krijgt zijn team niet in de achtervolging. De heuvels komen er ook bijna aan, daar zal al snel duidelijk worden welke sprinters vandaag kunnen overleven. Het is Deceuninck-Quick Step van roze man Almeida dat het tempo voorlopig dan maar regelt.

De heuvels komen er ook bijna aan, daar zal al snel duidelijk worden welke sprinters vandaag kunnen overleven.

Het is Deceuninck-Quick Step van roze man Almeida dat het tempo voorlopig dan maar regelt.

12:57 Bijna 9 minuten. Het zestal vooraan heeft bijna een bonus van 9 minuten te pakken. Dé vraag blijft: wie helpt Bora-Hansgrohe en Sagan? . 12 uur 57. Bijna 9 minuten Het zestal vooraan heeft bijna een bonus van 9 minuten te pakken. Dé vraag blijft: wie helpt Bora-Hansgrohe en Sagan?

12:55 12 uur 55. Vlucht zou het kunnen uitzingen tot het einde. Wie helpt Peter Sagan en Bora-Hansgrohe om de vluchters weer op tijd bij de lurven te grijpen? Démare heeft al 3 stuks op zak en met de heuvels die er nog aankomen lijken de andere sprinters nu al met een ei in hun broek te zitten. Voorlopig is het Keisse (Deceuninck-Quick Step) die zich op kop zet, al is het niet om de vluchters weer terug te halen.

Voorlopig is het Keisse (Deceuninck-Quick Step) die zich op kop zet, al is het niet om de vluchters weer terug te halen.

12:49 12 uur 49.

12:40 12 uur 40. Samenstelling. Simone Ravanelli (Androni Giocatolli-Sidermec), Joey Rosskopf (CCC), Alex Dowsett en Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto-Soudal) en Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers) maken het mooie weer vooraan. Ploegmaats Dowsett en Brändle hebben met hun vier metgezellen intussen meer dan 6 minuten bij elkaar gesprokkeld.

Ploegmaats Dowsett en Brändle hebben met hun vier metgezellen intussen meer dan 6 minuten bij elkaar gesprokkeld.

12:24 12 uur 24. We hebben een kopgroep! Het zestal leek te gaan plooien, maar breken deed het niet. Ravanelli, Rosskopf, Dowsett, Brändle, Holmes en Puccio werkten goed samen terwijl de hete adem van het peloton in hun nek blies. Maar het grote pak hield dan toch maar de adem in. De zes vluchters snelden steeds verder en verder weg van het peloton. Hun bonus bedraagt nu reeds meer dan 4 minuten.

Maar het grote pak hield dan toch maar de adem in. De zes vluchters snelden steeds verder en verder weg van het peloton. Hun bonus bedraagt nu reeds meer dan 4 minuten.

12:16 12 uur 16. 6 renners worden teruggefloten. De eerste poging om weg te raken kwam een kleine 30" ver, maar Ravanelli, Rosskopf, Dowsett, Brändle, Holmes en Puccio worden alweer teruggefloten.

12:15 12 uur 15.

11:45 55,7 km/u. Na 20 kilometer hebben we een enorm snel gemiddelde: 55,7 km/u. Het verbaast dan ook niet dat alles nog samen hangt. . 11 uur 45. 55,7 km/u Na 20 kilometer hebben we een enorm snel gemiddelde: 55,7 km/u. Het verbaast dan ook niet dat alles nog samen hangt.

11:45 11 uur 45. We zijn 8 kilometer ver en voorlopig raakt er nog niemand weg. Het tempo ligt dan ook heel hoog.

11:26 11 uur 26 match begonnen We trekken ons op gang Het startschot is gegeven, het geluid van de schoenplaatjes die in de pedalen klikken, weerklinkt. We maken ons op voor een rit van 200 kilometer. Wie durft als eerste een aanvalsbommetje te werpen?

11:08 11 uur 08. Start: 11.25u, aankomst tussen 16.13u en 16.44u. De start vindt vandaag plaats in Giovinazzo om 11.25u. 200 kilometer later komen de renners over de streep in Vieste. Tussen 16.13u en 16.44u worden ze er verwacht. . Start: 11.25u, aankomst tussen 16.13u en 16.44u De start vindt vandaag plaats in Giovinazzo om 11.25u. 200 kilometer later komen de renners over de streep in Vieste. Tussen 16.13u en 16.44u worden ze er verwacht.

10:58 10 uur 58. Springt De Gendt mee in de vlucht? Naast een massasprint of een late uitval is het op dit parcours ook goed mogelijk dat de vlucht van de dag het uitzingt tot het einde. En laat dat nu net de specialiteit zijn van Thomas De Gendt. De Lotto-Soudal-renner kan een bergje over en de aankomst van vandaag lijkt dan ook gesneden koek.

10:43 Herbekijk nog eens de sprint van gisteren, waar Démare zijn hattrick vervolledigde. 10 uur 43. Herbekijk nog eens de sprint van gisteren, waar Démare zijn hattrick vervolledigde

10:35 10 uur 35. Démare/Sagan ***. De favorietensterren gaan vandaag ongetwijfeld naar man in vorm Arnaud Démare en uitdager Peter Sagan (mocht het tot een sprint komen uiteraard). Démare zoekt na acht dagen al zijn vierde bos bloemen, Sagan wil eindelijk uit de schaduw treden. Of Elia Viviani, Fernando Gaviria of Alvaro Hodeg de heuvelachtige finale zullen overleven, is nog maar de vraag. Welke snelle mannen blijven dan nog over? Een Michael Matthews kan natuurlijk ook een bergje over, net als Davide Ballerini. Vergeet ook Diego Ulissi niet op een aankomst van vandaag. Ander gokje wagen? Onze outsider-suggesties: Andrea Vendrame, Jai Hindley, Enrico Battaglin of ervaren rot Simon Clarke.

Of Elia Viviani, Fernando Gaviria of Alvaro Hodeg de heuvelachtige finale zullen overleven, is nog maar de vraag.

Welke snelle mannen blijven dan nog over? Een Michael Matthews kan natuurlijk ook een bergje over, net als Davide Ballerini. Vergeet ook Diego Ulissi niet op een aankomst van vandaag.

Ander gokje wagen? Onze outsider-suggesties: Andrea Vendrame, Jai Hindley, Enrico Battaglin of ervaren rot Simon Clarke.

10:30 Opgave Gamper (Bora-Hansgrohe) en Bennett (EF Pro Cycling). Mocht Sagan zijn mannetjes weer aan het werk willen zetten vandaag, zal het zonder Patrick Gamper zijn. Hij hield meerdere kneuzingen en snijwonden over na zijn val van gisteren. Ook Sean Bennett kwam gisteren ten val en verschijnt niet meer aan de start.

Ook Sean Bennett kwam gisteren ten val en verschijnt niet meer aan de start.

10:28 10 uur 28. Corona-alarm! De eerste coronabesmetting in deze Giro is een feit. Kandidaat-winnaar Simon Yates testte positiv en verdwijnt uit de wedstrijd. Het is nu vooral afwachten of er nog renners besmet zijn geraakt na contact met de Brit.

10:25 De laatste 10 km worden ingeleid door La Chiesuola (tot 17%). 10 uur 25. De laatste 10 km worden ingeleid door La Chiesuola (tot 17%)

10:23 Het dagmenu. 10 uur 23. Het dagmenu