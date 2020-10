LIVE Giro: Fuglsang zet scheve situatie recht, Vanhoucke mist goeie waaier

14:15 14 uur 15. In het eerste peloton blijven ze wel hard rijden, maar van ronddraaien is niet echt sprake. Het pakket met Vanhoucke staat nog een halve minuut in het krijt. . In het eerste peloton blijven ze wel hard rijden, maar van ronddraaien is niet echt sprake. Het pakket met Vanhoucke staat nog een halve minuut in het krijt.

14:12 Tijdsverschil. Terwijl het gemiddelde na het eerste uur meer dan 55 km/u bedraagt, komen Vanhoucke, Pozzovivo en Yates enkele secondjes dichter. De chrono blijft bij 41 tellen hangen. . 14 uur 12. Tijdsverschil Terwijl het gemiddelde na het eerste uur meer dan 55 km/u bedraagt, komen Vanhoucke, Pozzovivo en Yates enkele secondjes dichter. De chrono blijft bij 41 tellen hangen.

14:09 14 uur 09. Ondanks het zenuwslopende gedoe straalt Almeida veel rust uit. Het is een kwestie van ook nu bij de pinken te zijn, want door de voortdurende bewegingen verlies je snel veel posities. . Ondanks het zenuwslopende gedoe straalt Almeida veel rust uit. Het is een kwestie van ook nu bij de pinken te zijn, want door de voortdurende bewegingen verlies je snel veel posities.

14:07 14 uur 07. In de eerste groep wordt er een beetje gekeken, maar het blijft er erg onrustig. De boel kan elk moment weer in de fik staan. . In de eerste groep wordt er een beetje gekeken, maar het blijft er erg onrustig. De boel kan elk moment weer in de fik staan.

14:04 14 uur 04. Vanhoucke draait zelf mee rond in de tweede groep. Ook zij zijn niet kansloos voor een terugkeer, maar als het dan nog eens split, dan heeft de witte trui ook al een flink jasje uitgedaan. . Vanhoucke draait zelf mee rond in de tweede groep. Ook zij zijn niet kansloos voor een terugkeer, maar als het dan nog eens split, dan heeft de witte trui ook al een flink jasje uitgedaan.

14:02 14 uur 02. Het valt niet stil, maar er is natuurlijk te weinig plaats voor zo'n omvangrijke groep. Vanhoucke, Yates en Pozzovivo komen geen meter dichter: 49". . Het valt niet stil, maar er is natuurlijk te weinig plaats voor zo'n omvangrijke groep. Vanhoucke, Yates en Pozzovivo komen geen meter dichter: 49".

14:00 14 uur . Groep 1 + groep 2. De onderhandelingen verliepen moeizaam, maar Fuglsang en co zetten de scheve situatie dus recht. En nu, wat gebeurt er nu? Wordt er gewoon met dit pakket van zo'n 70 renners een stevig tempo gereden of gaan we zo meteen nog eens rammelen? . Groep 1 + groep 2 De onderhandelingen verliepen moeizaam, maar Fuglsang en co zetten de scheve situatie dus recht.

En nu, wat gebeurt er nu? Wordt er gewoon met dit pakket van zo'n 70 renners een stevig tempo gereden of gaan we zo meteen nog eens rammelen?

13:59 13 uur 59. Het peloton met Fuglsang, Ganna, Majka en Bilbao gaat zo meteen kunnen aansluiten. . Het peloton met Fuglsang, Ganna, Majka en Bilbao gaat zo meteen kunnen aansluiten.

13:56 Verschillen. Waaier 1 met Almeida, Kruijswijk, Kelderman, Nibali, Sagan, Démare, Gaviria en Matthews Waaier 2 met Fuglsang en Ganna op 11" Waaier 3 met Yates, Vanhoucke en Pozzovivo op 46" . 13 uur 56. Verschillen Waaier 1 met Almeida, Kruijswijk, Kelderman, Nibali, Sagan, Démare, Gaviria en Matthews Waaier 2 met Fuglsang en Ganna op 11" Waaier 3 met Yates, Vanhoucke en Pozzovivo op 46"

13:55 13 uur 55. In de eerste waaier wachten de sprinters af. Démare, Sagan en Gaviria laten het werk aan de pionnen van Kruijswijk en Almeida. Dat is niet echt bevorderlijk voor het radarwerk. We zien te vaak dezelfde namen op kop. . In de eerste waaier wachten de sprinters af. Démare, Sagan en Gaviria laten het werk aan de pionnen van Kruijswijk en Almeida. Dat is niet echt bevorderlijk voor het radarwerk. We zien te vaak dezelfde namen op kop.

13:54 13 uur 54. Voorin kunnen ze niet op hun lauweren rusten. Roze trui Almeida draagt zelf zijn steentje bij. . Voorin kunnen ze niet op hun lauweren rusten. Roze trui Almeida draagt zelf zijn steentje bij.

13:53 13 uur 53. In de derde groep moeten Vanhoucke, Yates en Pozzovivo vol aan de bak. We zien een samenwerkende vennootschap van Lotto-Soudal, Mitchelton-Scott en NTT. . In de derde groep moeten Vanhoucke, Yates en Pozzovivo vol aan de bak. We zien een samenwerkende vennootschap van Lotto-Soudal, Mitchelton-Scott en NTT.

13:52 13 uur 52. Er hangt een hergroepering in de lucht, weliswaar zeker niet van een voltallig peloton. Maar het pakket van Fuglsang sluipt seconde per seconde dichter. . Er hangt een hergroepering in de lucht, weliswaar zeker niet van een voltallig peloton. Maar het pakket van Fuglsang sluipt seconde per seconde dichter.

13:49 13 uur 49. De eerste tros telt 30 renners. Deceuninck-Quick Step heeft 7 shirts mee. Enkel Masnada heeft zich laten verrassen. . De eerste tros telt 30 renners. Deceuninck-Quick Step heeft 7 shirts mee. Enkel Masnada heeft zich laten verrassen.

13:48 13 uur 48. Dit deel van het parcours telt iets meer beschutting. Dat speelt in de kaart van groep 2, waar ze aan hun achterstand knabbelen. Fuglsang en andere geslagenen worden op 20 seconden gesignaleerd. . Dit deel van het parcours telt iets meer beschutting. Dat speelt in de kaart van groep 2, waar ze aan hun achterstand knabbelen. Fuglsang en andere geslagenen worden op 20 seconden gesignaleerd.

13:46 13 uur 46. De Gendt heeft zich overigens laten uitzakken om Vanhoucke te steunen in zijn inhaalbeweging in de achterhoede. . De Gendt heeft zich overigens laten uitzakken om Vanhoucke te steunen in zijn inhaalbeweging in de achterhoede.

13:45 13 uur 45. Het valt niet stil in de eerste groep, ook niet bij de passage door een dorpje. De tweede groep is nog niet uitgeschakeld, maar dit kost sowieso krachten. En het zal niet bij deze eerste (al dan niet geslaagde) poging blijven. . Het valt niet stil in de eerste groep, ook niet bij de passage door een dorpje. De tweede groep is nog niet uitgeschakeld, maar dit kost sowieso krachten. En het zal niet bij deze eerste (al dan niet geslaagde) poging blijven.

13:42 13 uur 42. Nog 119 kilometer. Als we het goed gezien hebben, dan zit Vanhoucke ook niet meer in de tweede waaier. . Nog 119 kilometer Als we het goed gezien hebben, dan zit Vanhoucke ook niet meer in de tweede waaier.

13:41 13 uur 41. Ook de tweede groep is al fors versplinterd. Daar werken vooral Ineos, NTT en Astana. Jakob Fuglsang is voorlopig een van de grote verliezers. . Ook de tweede groep is al fors versplinterd. Daar werken vooral Ineos, NTT en Astana. Jakob Fuglsang is voorlopig een van de grote verliezers.

13:40 13 uur 40. De Gendt gegrepen. Het groepje met De Gendt is al opgepeuzeld. En nu moet het kwartet hopen dat ze niet overvleugeld worden. . De Gendt gegrepen Het groepje met De Gendt is al opgepeuzeld. En nu moet het kwartet hopen dat ze niet overvleugeld worden.

13:39 13 uur 39. Roze trui Almeida heeft een 5-tal ploegmakkers mee, net als Kruijswijk. Nibali heeft slechts één engelbewaarder, Kelderman 3. Van de sprinters is vooral Démare nog goed omringd. . Roze trui Almeida heeft een 5-tal ploegmakkers mee, net als Kruijswijk. Nibali heeft slechts één engelbewaarder, Kelderman 3. Van de sprinters is vooral Démare nog goed omringd.

13:38 13 uur 38. Ook Gaviria was bij de les. We voegen de Colombiaan toe aan het lijstje sprinters dat zich laat meeglijden in de eerste waaier. . Ook Gaviria was bij de les. We voegen de Colombiaan toe aan het lijstje sprinters dat zich laat meeglijden in de eerste waaier.

13:37 Wie rijdt waar? Kopgroep met De Gendt Peloton 1 op 8" Peloton 2 op 52" . 13 uur 37. Wie rijdt waar? Kopgroep met De Gendt Peloton 1 op 8" Peloton 2 op 52"

13:36 13 uur 36. We zien ook een mannetje van Cofidis inschuiven. Is dat een kwestie van overleven of is ook Elia Viviani op de juiste trein gesprongen? . We zien ook een mannetje van Cofidis inschuiven. Is dat een kwestie van overleven of is ook Elia Viviani op de juiste trein gesprongen?

13:34 13 uur 34. De eerste groep bestaat uit zo'n 30 renners. Met Almeida, Kruijswijk, Kelderman en Nibali hebben we 4 klassementsmannen mee. Hun mannetjes doen hun duit in het zakje. De maats van Démare, Sagan en Matthews kijken nog even de kat uit de boom. . De eerste groep bestaat uit zo'n 30 renners. Met Almeida, Kruijswijk, Kelderman en Nibali hebben we 4 klassementsmannen mee. Hun mannetjes doen hun duit in het zakje. De maats van Démare, Sagan en Matthews kijken nog even de kat uit de boom.

13:33 13 uur 33. Nog 125 kilometer. Het peloton zag er zo rustig uit, maar in een fractie van een seconde stond de boel in vuur en vlam. Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma waren de aanstokers. En ze doen voorlopig een gouden zaak. . Nog 125 kilometer Het peloton zag er zo rustig uit, maar in een fractie van een seconde stond de boel in vuur en vlam. Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma waren de aanstokers. En ze doen voorlopig een gouden zaak.

13:31 13 uur 31. De eerste schifting is gemaakt. Maar wanneer is het sluitingsuur van dit feestje vastgelegd? In de achterhoede smelten enkele waaiers samen. . De eerste schifting is gemaakt. Maar wanneer is het sluitingsuur van dit feestje vastgelegd? In de achterhoede smelten enkele waaiers samen.

13:30 13 uur 30. De eerste waaier is niet eens zo omvangrijk. Wel aan boord: Almeida, Nibali, Kruijswijk, Démare, Sagan, Kelderman. . De eerste waaier is niet eens zo omvangrijk. Wel aan boord: Almeida, Nibali, Kruijswijk, Démare, Sagan, Kelderman.

13:28 13 uur 28. Wie is gelost? Enkele toppers zitten meteen in de penarie. We merken Fuglsang, Majka en Vanhoucke in een tweede of derde groep. . Wie is gelost? Enkele toppers zitten meteen in de penarie. We merken Fuglsang, Majka en Vanhoucke in een tweede of derde groep.

13:28 Waaiers. De lage landen bundelen de krachten. Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma trekken de eerste waaier. . 13 uur 28. Waaiers De lage landen bundelen de krachten. Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma trekken de eerste waaier.

13:27 13 uur 27. Simon Yates heeft zich al laten verschalken. Een ploegmakker probeert hem terug te brengen. . Simon Yates heeft zich al laten verschalken. Een ploegmakker probeert hem terug te brengen.

13:26 13 uur 26. Daar gaan we! Het peloton wordt een eerste keer uitgedaagd. Iljo Keisse kijkt naar zijn maats, Jumbo-Visma heeft het begrepen. De snelheid gaat meteen omhoog. . Daar gaan we! Het peloton wordt een eerste keer uitgedaagd. Iljo Keisse kijkt naar zijn maats, Jumbo-Visma heeft het begrepen. De snelheid gaat meteen omhoog.

13:25 13 uur 25. Iljo Keisse: "Of Joao Almeida in waaiers kan rijden? Dat zullen we vandaag ontdekken". Iljo Keisse: "Of Joao Almeida in waaiers kan rijden? Dat zullen we vandaag ontdekken"

13:19 13 uur 19. *. De organisatie heeft deze etappe slechts 1 ster gegeven. Op papier is dit de makkelijkste opdracht van deze Giro. Al kan dat door de wind wel eens lelijk tegenvallen. . * De organisatie heeft deze etappe slechts 1 ster gegeven. Op papier is dit de makkelijkste opdracht van deze Giro. Al kan dat door de wind wel eens lelijk tegenvallen.

13:18 Rust in het peloton. Met Fabio Mazzucco (Bardiani) hebben we nog één tegenaanvaller. Het peloton snuffelt, maar merkt dat de wind hier nog niet gunstig staat. De renners waaien uit over de breedte en geven de 4 koplopers 1'13". . 13 uur 18. Rust in het peloton Met Fabio Mazzucco (Bardiani) hebben we nog één tegenaanvaller.

Het peloton snuffelt, maar merkt dat de wind hier nog niet gunstig staat. De renners waaien uit over de breedte en geven de 4 koplopers 1'13".

13:16 13 uur 16. 4 leiders. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) wil misschien wel anticiperen op eventuele waaiers, niet meteen zijn specialiteit. Dit zijn zijn kompanen: Josef Cerny (CCC), Marco Frapporti (Vini Zabu) en Simon Pellaud (Androni). . 4 leiders Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) wil misschien wel anticiperen op eventuele waaiers, niet meteen zijn specialiteit.

Dit zijn zijn kompanen: Josef Cerny (CCC), Marco Frapporti (Vini Zabu) en Simon Pellaud (Androni).

13:15 13 uur 15. Het wordt een agressieve en snelle koers. Ik verwacht geen echte massasprint, maar vooral waaiers en een stevige oorlog. Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step). Het wordt een agressieve en snelle koers. Ik verwacht geen echte massasprint, maar vooral waaiers en een stevige oorlog. Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step)

13:14 13 uur 14. De Gendt! Er zijn nog zekerheden. Thomas De Gendt is een van de vier aanvallers. . De Gendt! Er zijn nog zekerheden. Thomas De Gendt is een van de vier aanvallers.

13:13 13 uur 13. We laten de promoplaatjes van Matera, de culturele hoofdstad van Europa in 2019, voor wat ze zijn. Er mag gekoerst worden! . We laten de promoplaatjes van Matera, de culturele hoofdstad van Europa in 2019, voor wat ze zijn. Er mag gekoerst worden!

13:05 13 uur 05. Ramon Sinkeldam: "Met dit vertrouwen kan Arnaud vandaag eigenlijk alleen maar winnen". Ramon Sinkeldam: "Met dit vertrouwen kan Arnaud vandaag eigenlijk alleen maar winnen"

13:04 13 uur 04. Ik denk dat het wel op de kant zal gaan. Lange rechte stukken, geen bomen, wind in de zij: we gaan er volledig voor! Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ). Ik denk dat het wel op de kant zal gaan. Lange rechte stukken, geen bomen, wind in de zij: we gaan er volledig voor! Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

13:03 13 uur 03. Truitjes. We verwelkomen één nieuwe naam op de eerste startrij: Arnaud Démare erft de paarse puntentrui van Peter Sagan. Voor de rest blijft alles bij het oude: Joao Almeida, Filippo Ganna en Harm Vanhoucke hebben hun ploegshirt ingewisseld voor roos, blauw en wit. . Truitjes We verwelkomen één nieuwe naam op de eerste startrij: Arnaud Démare erft de paarse puntentrui van Peter Sagan. Voor de rest blijft alles bij het oude: Joao Almeida, Filippo Ganna en Harm Vanhoucke hebben hun ploegshirt ingewisseld voor roos, blauw en wit.

13:02 13 uur 02. Wij zijn er klaar voor, de renners hopelijk ook. Over een tiental minuten volgt de officiële start. Zijn de zenuwen gespannen voor deze potentiële waaierslag? . Wij zijn er klaar voor, de renners hopelijk ook. Over een tiental minuten volgt de officiële start. Zijn de zenuwen gespannen voor deze potentiële waaierslag?

13:01 13 uur 01 match begonnen Start



12:37 12 uur 37. Giro-baas Mauro Vegni: "Ik denk aan Christian Prudhomme". Giro-baas Mauro Vegni: "Ik denk aan Christian Prudhomme"

12:27 12 uur 27. Giro-baas Vegni: "Ik moet nog 2 weken organiseren...". Onze reporter sprak in Italië met Giro-baas Mauro Vegni over de afgelasting van Parijs-Roubaix. "Ik kan die beslissing alleen maar betreuren, want we verliezen een van de mooiste klassiekers van deze sport." "Ik leef mee met mijn vriend Christian Prudhomme. Een evenement voorbereiden en dat dan moeten annuleren, dat doet pijn." Ook in Italië is de coronadreiging aanwezig. "De annulatie door de stijgende cijfers in Frankrijk maken me wel bezorgd, ja", geeft Vegni toe. "Ik moet nog 2 weken organiseren. Het is een probleem, want ook in Italië stijgen de cijfers." . Giro-baas Vegni: "Ik moet nog 2 weken organiseren..." Onze reporter sprak in Italië met Giro-baas Mauro Vegni over de afgelasting van Parijs-Roubaix. "Ik kan die beslissing alleen maar betreuren, want we verliezen een van de mooiste klassiekers van deze sport."

"Ik leef mee met mijn vriend Christian Prudhomme. Een evenement voorbereiden en dat dan moeten annuleren, dat doet pijn."

Ook in Italië is de coronadreiging aanwezig. "De annulatie door de stijgende cijfers in Frankrijk maken me wel bezorgd, ja", geeft Vegni toe. "Ik moet nog 2 weken organiseren. Het is een probleem, want ook in Italië stijgen de cijfers."

12:13 12 uur 13. Waaiers? Ik maak me niet te veel zorgen. Ik vind het zelfs prettig. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Waaiers? Ik maak me niet te veel zorgen. Ik vind het zelfs prettig. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

12:08 Waaiers. Pompen we het waaiergevaar op of is er echt dreiging? Toch wel. De wind is aanwezig - windkracht 3 à 4 - en blaast zeker in het begin en tijdens de laatste 50 kilometer in de flank. Bovendien telt dit traject veel open en brede wegen, waar er stevig gekacheld kan worden! . 12 uur 08. Waaiers Pompen we het waaiergevaar op of is er echt dreiging? Toch wel.

De wind is aanwezig - windkracht 3 à 4 - en blaast zeker in het begin en tijdens de laatste 50 kilometer in de flank.

Bovendien telt dit traject veel open en brede wegen, waar er stevig gekacheld kan worden!

De schilderachtige aankomstplaats van gisteren organiseert ook de start van deze etappe. Over een uurtje vertrekken we!

Dat klinkt goed!

09:26 09 uur 26. VIDEO: Arnaud Démare sprintte iedereen donderdag vlotjes uit zijn wiel. VIDEO: Arnaud Démare sprintte iedereen donderdag vlotjes uit zijn wiel

09:23 09 uur 23. Ik heb gisteren nog meer van mijn ritzege genoten dan na mijn overwinning dinsdag. En zoals ik al gezegd had: als je een eerste keer wint, dan ben je helemaal bevrijd. . Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Ik heb gisteren nog meer van mijn ritzege genoten dan na mijn overwinning dinsdag. En zoals ik al gezegd had: als je een eerste keer wint, dan ben je helemaal bevrijd. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

09:22 De opdracht van vandaag: geen al te lange rit en vooral zonder noemenswaardige hindernissen. 09 uur 22. De opdracht van vandaag: geen al te lange rit en vooral zonder noemenswaardige hindernissen