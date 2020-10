Rit 7 in de Giro: makkelijke dag voor de sprinters, al is er waaiergevaar

09:20

09 uur 20. 7e etappe in de Ronde van Italië. Arnaud Démare is voorlopig de sprintkeizer van deze Ronde van Italië. De Franse kampioen won al twee ritten in deze Giro. Komt daar vandaag een derde overwinning bij? Démare zal normaal gezien vandaag wél concurrentie krijgen van Elia Viviani en Fernando Gaviria, die bij de vorige - lastige - sprinterskansen uit de wielen werden gereden. Al mogen we ook een "verhakkelde" sprint niet uitsluiten, want er wordt - vooral voor de finale - zijwind voorspeld. De renners worden om 13u losgelaten. .