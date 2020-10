LIVE Giro: Bora-Hansgrohe opent de jacht op 4 vluchters

15:53 15 uur 53. Een tweetal minuten later zit Almeida dankzij zijn blauwe escorte weer in het peloton. Het is iets voor la petite histoire. . Een tweetal minuten later zit Almeida dankzij zijn blauwe escorte weer in het peloton. Het is iets voor la petite histoire.

15:52 15 uur 52. Problemen voor de roze trui. De leider in het klassement sukkelt met zijn communicatie-apparaat en probeert het probleem al rijdend op te lossen. McNulty (UAE) knalt vol tegen Almeida aan, die voet aan de grond moet zetten. . Problemen voor de roze trui De leider in het klassement sukkelt met zijn communicatie-apparaat en probeert het probleem al rijdend op te lossen. McNulty (UAE) knalt vol tegen Almeida aan, die voet aan de grond moet zetten.

15:44 15 uur 44. Of we de kaart trekken van Ulissi of die van mij? We staan op gelijke voet en beslissen op het einde. . Fernando Gaviria (UAE Emirates) . Of we de kaart trekken van Ulissi of die van mij? We staan op gelijke voet en beslissen op het einde. Fernando Gaviria (UAE Emirates)

15:44 15 uur 44. Nog 10 kilometer en dan trekken we naar het enige gecatalogeerde klimmetje van de dag, goed voor 5 kilometer met een gemiddelde van net geen 7 procent. . Nog 10 kilometer en dan trekken we naar het enige gecatalogeerde klimmetje van de dag, goed voor 5 kilometer met een gemiddelde van net geen 7 procent.

15:39 Ook James Bond weet de schoonheid van de aankomstplaats van vandaag naar waarde te schatten. 15 uur 39. Ook James Bond weet de schoonheid van de aankomstplaats van vandaag naar waarde te schatten. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:36 15 uur 36. Samenvatting. Op naar het laatste wedstrijduur van een etappe die heel weinig voorstelt. Voorlopig toch. Met twee hellingen in de beginfase hadden we een spetterend openingsuur verwacht, maar dat bleek ijdele hoop. 4 renners kregen 9 minuten van het peloton, dat lange tijd dommelde. Op 90 kilometer van de finish schoten de maats van Peter Sagan dan toch wakker. De finale - met een klimmetje als zeef en verraderlijke slotkilometers - is op zijn lijf geschreven. . Samenvatting Op naar het laatste wedstrijduur van een etappe die heel weinig voorstelt. Voorlopig toch.

Met twee hellingen in de beginfase hadden we een spetterend openingsuur verwacht, maar dat bleek ijdele hoop. 4 renners kregen 9 minuten van het peloton, dat lange tijd dommelde.

Op 90 kilometer van de finish schoten de maats van Peter Sagan dan toch wakker. De finale - met een klimmetje als zeef en verraderlijke slotkilometers - is op zijn lijf geschreven.

15:30 15 uur 30. Nog 50 kilometer. In het peloton beseffen ze dat ze wel wat gas kunnen terugnemen. De 4 houden nog amper 2'03" over en zijn een vogel voor de kat. . Nog 50 kilometer In het peloton beseffen ze dat ze wel wat gas kunnen terugnemen. De 4 houden nog amper 2'03" over en zijn een vogel voor de kat.

15:27 Sprint. De tweede sprint in elke rit draait om seconden, maar voor Almeida en co staat er niets op het spel. Frapporti snelt deze keer naar de premie. . 15 uur 27. Sprint De tweede sprint in elke rit draait om seconden, maar voor Almeida en co staat er niets op het spel. Frapporti snelt deze keer naar de premie.

15:20 15 uur 20. Peter Sagan neemt nog even de tijd om de patatjes af te gieten. Alles loopt gesmeerd, maar de benen van de Slovaak moeten straks natuurlijk oordelen. . Peter Sagan neemt nog even de tijd om de patatjes af te gieten. Alles loopt gesmeerd, maar de benen van de Slovaak moeten straks natuurlijk oordelen.

15:17 15 uur 17. Rode vlag. De rode vlag rijdt even voor het peloton uit. De staf die net de bevoorradingszone voor zijn rekening heeft genomen, moet de grote groep voorbijsnellen. Alles gebeurt veilig: nog 2'53" op 58 kilometer van de aankomst. . Rode vlag De rode vlag rijdt even voor het peloton uit. De staf die net de bevoorradingszone voor zijn rekening heeft genomen, moet de grote groep voorbijsnellen. Alles gebeurt veilig: nog 2'53" op 58 kilometer van de aankomst.

15:13 15 uur 13. Iedereen wist al dat Filippo (Ganna) een weergaloze tijdrijder is, maar hij heeft gisteren bewezen dat hij veel meer kan. We rekenen dus ook op hem in deze facetten van de koers. Dario Cioni (ploegleider Ineos). Iedereen wist al dat Filippo (Ganna) een weergaloze tijdrijder is, maar hij heeft gisteren bewezen dat hij veel meer kan. We rekenen dus ook op hem in deze facetten van de koers. Dario Cioni (ploegleider Ineos)

15:08 15 uur 08. Willen ze er bij Bora-Hansgrohe een lange finale van maken? Ze gaan alleszins voortvarend te werk. Op 32 kilometer van de finish bereiken we de voet van de helling van 3e categorie. Daar kan er nog een extra pijl afgeschoten worden. . Willen ze er bij Bora-Hansgrohe een lange finale van maken? Ze gaan alleszins voortvarend te werk. Op 32 kilometer van de finish bereiken we de voet van de helling van 3e categorie. Daar kan er nog een extra pijl afgeschoten worden.

15:07 15 uur 07. Het leeuwendeel van het werk wordt opgeknapt door Cesare Bendetti. De Italiaan won vorig jaar nog een rit in de Giro. . Het leeuwendeel van het werk wordt opgeknapt door Cesare Bendetti. De Italiaan won vorig jaar nog een rit in de Giro.

14:59 14 uur 59. Nog 70 kilometer. Ze laten er geen gras over groeien, het duo van Bora-Hansgrohe. De voorsprong van de leiders is al gehalveerd: 4'10". . Nog 70 kilometer Ze laten er geen gras over groeien, het duo van Bora-Hansgrohe. De voorsprong van de leiders is al gehalveerd: 4'10".

14:54 De roze trui kan zich laten meedrijven. 14 uur 54. De roze trui kan zich laten meedrijven

14:53 Lekke band. In het peloton wordt Louis Meintjes (NTT) geholpen door zijn volwagen. De Zuid-Afrikaan kreeg gisteren een oplawaai van liefst 28'47". "Het was een van de lastigste dagen op de fiets uit mijn carrière", reageerde hij. De verklaring: maagproblemen. . 14 uur 53. Lekke band In het peloton wordt Louis Meintjes (NTT) geholpen door zijn volwagen. De Zuid-Afrikaan kreeg gisteren een oplawaai van liefst 28'47". "Het was een van de lastigste dagen op de fiets uit mijn carrière", reageerde hij. De verklaring: maagproblemen.

14:52 14 uur 52. Door mijn ritzege fiets ik iets rustiger rond. Deze aankomst is wel iets voor mij, ja. Diego Ulissi (UAE). Door mijn ritzege fiets ik iets rustiger rond. Deze aankomst is wel iets voor mij, ja. Diego Ulissi (UAE)

14:51 14 uur 51. Morgen. We zijn meer dan waarschijnlijk op weg naar een sprint, maar niet alle snelle benen zullen deze finale verteren. Morgen wordt het andere koek: de biljartvlakke etappe wordt dan gesneden koek voor Fernando Gaviria en Elia Viviani, die vandaag niet bovenaan ons lijstje prijken. . Morgen We zijn meer dan waarschijnlijk op weg naar een sprint, maar niet alle snelle benen zullen deze finale verteren. Morgen wordt het andere koek: de biljartvlakke etappe wordt dan gesneden koek voor Fernando Gaviria en Elia Viviani, die vandaag niet bovenaan ons lijstje prijken.

14:46 14 uur 46. Nog 80 kilometer. Nog een tweetal uurtjes en dan zijn we binnen. De 4 leiders weten wel al min of meer hoe laat het is, want hun voorsprong kalft af tot 5'51". . Nog 80 kilometer Nog een tweetal uurtjes en dan zijn we binnen. De 4 leiders weten wel al min of meer hoe laat het is, want hun voorsprong kalft af tot 5'51".

14:41 14 uur 41. De Italiaanse regie laat het soms wel eens afweten, maar vandaag hebben de zuiderlingen veel aandacht voor Harm Vanhoucke. De witte trui, al is dat shirt nog altijd eigendom van Joao Almeida, heeft gisteren een plaatsje gewonnen in het klassement na het wegvallen van Jonathan Caicedo. Hij staat nu 4e. . De Italiaanse regie laat het soms wel eens afweten, maar vandaag hebben de zuiderlingen veel aandacht voor Harm Vanhoucke. De witte trui, al is dat shirt nog altijd eigendom van Joao Almeida, heeft gisteren een plaatsje gewonnen in het klassement na het wegvallen van Jonathan Caicedo. Hij staat nu 4e.

14:35 Iljo Keisse wordt afgelost. 14 uur 35. Iljo Keisse wordt afgelost. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:33 14 uur 33. In geen tijd pitst Bora-Hansgrohe er al een minuutje af. Nog eens de namen van de 4 leiders: James Whelan (EF Pro Cycling), Filippo Zana (Bardiani), Mattia Bais (Androni) en Marco Frapporti (Vini Zabu). . In geen tijd pitst Bora-Hansgrohe er al een minuutje af. Nog eens de namen van de 4 leiders: James Whelan (EF Pro Cycling), Filippo Zana (Bardiani), Mattia Bais (Androni) en Marco Frapporti (Vini Zabu).

14:25 14 uur 25. Tempo gaat de hoogte in. We zaten er op te wachten en nu is het bingo: Sagan zet twee mannetjes aan het werk. Op 95 kilometer van de finish geeft de chrono 8'42" aan. . Tempo gaat de hoogte in We zaten er op te wachten en nu is het bingo: Sagan zet twee mannetjes aan het werk. Op 95 kilometer van de finish geeft de chrono 8'42" aan.

14:23 14 uur 23. Mijn eendagswedstrijden zijn dit jaar goed verlopen, maar in rittenkoersen komt het er voorlopig niet echt uit. Michael Matthews (Sunweb). Mijn eendagswedstrijden zijn dit jaar goed verlopen, maar in rittenkoersen komt het er voorlopig niet echt uit. Michael Matthews (Sunweb)

14:21 Wanneer schieten ze in actie? 14 uur 21. Wanneer schieten ze in actie? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:17 14 uur 17. Bora-Hansgrohe troept nu wel samen in het wiel van de roze trui, maar ze kijken nog altijd de kat uit de boom. . Bora-Hansgrohe troept nu wel samen in het wiel van de roze trui, maar ze kijken nog altijd de kat uit de boom.

14:10 14 uur 10. Nog 105 kilometer. De spontane sollicitatie levert voorlopig geen geschikte vennoot op. De 4 leiders hebben nog altijd een zeer fraaie marge, maar de tegenwind - vooral in de laatste 50 kilometer - kan hen nog zuur opbreken. . Nog 105 kilometer De spontane sollicitatie levert voorlopig geen geschikte vennoot op. De 4 leiders hebben nog altijd een zeer fraaie marge, maar de tegenwind - vooral in de laatste 50 kilometer - kan hen nog zuur opbreken.

14:07 14 uur 07. Steun? Bij Deceuninck-Quick Step hebben ze er stilaan genoeg van en polsen ze naar de plannen van de andere teams. Benedetti, een van de knechten van Sagan, overlegt in zijn oortje wat de opdracht wordt. . Steun? Bij Deceuninck-Quick Step hebben ze er stilaan genoeg van en polsen ze naar de plannen van de andere teams.

Benedetti, een van de knechten van Sagan, overlegt in zijn oortje wat de opdracht wordt.

14:02 Filippo Ganna is na zijn zegetocht van gisteren de bergkoning. 14 uur 02. Filippo Ganna is na zijn zegetocht van gisteren de bergkoning

13:57 Val. In de afdaling net na de sprint komen twee renners van Jumbo-Visma ten val. Het lijkt om Martin en Pfingsten te gaan, maar de schade is niet te ernstig. . 13 uur 57. Val In de afdaling net na de sprint komen twee renners van Jumbo-Visma ten val. Het lijkt om Martin en Pfingsten te gaan, maar de schade is niet te ernstig.

13:55 13 uur 55. Discussie bij Bora-Hansgrohe. De resterende punten bij de tussensprint lokken Démare en Sagan uit hun tent. De maglia ciclamino wordt een beetje verrast door de aanzet van ploegmaat Bodnar en de Franse kampioen profiteert van die buitenkans. Bodnar eindigt zelfs nog ongelukkig voor Sagan en moet het even uitleggen bij de leider in het puntenklassement. . Discussie bij Bora-Hansgrohe De resterende punten bij de tussensprint lokken Démare en Sagan uit hun tent. De maglia ciclamino wordt een beetje verrast door de aanzet van ploegmaat Bodnar en de Franse kampioen profiteert van die buitenkans. Bodnar eindigt zelfs nog ongelukkig voor Sagan en moet het even uitleggen bij de leider in het puntenklassement.

13:54 13 uur 54. Astana zat een tijdje in de wachtkamer van dokter Keisse, maar de Kazachse patiënten bekijken het nu van iets verder. . Astana zat een tijdje in de wachtkamer van dokter Keisse, maar de Kazachse patiënten bekijken het nu van iets verder.

13:46 Prijs voor Bais. Whelan komt net voor de tussensprint weer aansluiten, maar is zo te laat om Bais iets in de weg te leggen bij de spurt. . 13 uur 46. Prijs voor Bais Whelan komt net voor de tussensprint weer aansluiten, maar is zo te laat om Bais iets in de weg te leggen bij de spurt.

13:45 13 uur 45. Bij ons vluchterskwartet zijn we Whelan even kwijtgespeeld. Een plasje of een mechanisch mankement? . Bij ons vluchterskwartet zijn we Whelan even kwijtgespeeld. Een plasje of een mechanisch mankement?

13:44 13 uur 44. Steven Kruijswijk: "De eerste week verloopt een beetje zoals ik gehoopt had". Steven Kruijswijk: "De eerste week verloopt een beetje zoals ik gehoopt had"

13:43 13 uur 43. Er is geen dominante ploeg in deze Giro en dan moet je meer op je gevoel koersen. Dit is een open Giro en dat is mooi. . Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Er is geen dominante ploeg in deze Giro en dan moet je meer op je gevoel koersen. Dit is een open Giro en dat is mooi. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

13:39 13 uur 39. Net geen 9 minuten, dat is de maximale bonus voor de 4 leiders. Met dank aan Keisse, die zo ook de kansen van zijn eigen sprinters nog een beetje gaaf houdt. Deceuninck-Quick Step waakt natuurlijk in de eerste plaats voor de roze trui, maar deze finale moet ook Ballerini liggen. Twee dagen geleden werd hij 3e na Démare en Sagan. Voor rassprinter Hodeg is deze slotfase wellicht te zwaar. . Net geen 9 minuten, dat is de maximale bonus voor de 4 leiders. Met dank aan Keisse, die zo ook de kansen van zijn eigen sprinters nog een beetje gaaf houdt. Deceuninck-Quick Step waakt natuurlijk in de eerste plaats voor de roze trui, maar deze finale moet ook Ballerini liggen. Twee dagen geleden werd hij 3e na Démare en Sagan. Voor rassprinter Hodeg is deze slotfase wellicht te zwaar.

13:34 13 uur 34. Voor de kopgroep zit het meeste klauterwerk er stilaan op. Op 134 kilometer van de finish kiezen ze voor een iets groter mes: er volgt nu een vrij lange sectie in dalende lijn. . Voor de kopgroep zit het meeste klauterwerk er stilaan op. Op 134 kilometer van de finish kiezen ze voor een iets groter mes: er volgt nu een vrij lange sectie in dalende lijn.

13:32 Het decor mag weer gezien worden. 13 uur 32. Het decor mag weer gezien worden

13:24 8'44". In het peloton verandert het beeld niet. Keisse staat er in zijn eentje voor. Astana zit nog altijd klaar in zijn wiel, maar van een overname is geen sprake. Ook pionnen van Bora-Hansgrohe of Sunweb zijn niet te bespeuren. . 13 uur 24. 8'44" In het peloton verandert het beeld niet. Keisse staat er in zijn eentje voor. Astana zit nog altijd klaar in zijn wiel, maar van een overname is geen sprake. Ook pionnen van Bora-Hansgrohe of Sunweb zijn niet te bespeuren.

13:12 13 uur 12. De kilometrage - nog 144 kilometer - leert ons dat de vluchters op de tweede beklimming van de dag zitten, al telt ook deze hindernis niet mee voor het bergklassement. De voorsprong flirt nu zelfs met 8 minuten. . De kilometrage - nog 144 kilometer - leert ons dat de vluchters op de tweede beklimming van de dag zitten, al telt ook deze hindernis niet mee voor het bergklassement. De voorsprong flirt nu zelfs met 8 minuten.

13:05 13 uur 05. Door de tegenwind is dit geen goeie dag voor een vlucht. We krijgen vandaag een sprint. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Door de tegenwind is dit geen goeie dag voor een vlucht. We krijgen vandaag een sprint. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

13:01 13 uur 01. 7'30", dat is zowat de maximale bonus van de 4 leiders. Nog eens hun namen: James Whelan (EF Pro Cycling), Mattia Bais (Androni), Marco Frapporti (Vini Zabu) en Filippo Zana (Bardiani). . 7'30", dat is zowat de maximale bonus van de 4 leiders.

Nog eens hun namen: James Whelan (EF Pro Cycling), Mattia Bais (Androni), Marco Frapporti (Vini Zabu) en Filippo Zana (Bardiani).

12:58 We gaan vandaag op zoek naar een opvolger voor John Degenkolb in Matera. 12 uur 58. We gaan vandaag op zoek naar een opvolger voor John Degenkolb in Matera. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:51 12 uur 51. Het kwartet zit niet stil. Ze willen de rust in het peloton optimaal uitbuiten om de kloof zo groot mogelijk te maken. Toch maar opletten dat de sprintersteams zich niet te veel in slaap laten wiegen. Voorin rijdt Frapporti lek, maar hij wordt snel weer in gang geduwd door zijn volgwagen. . Het kwartet zit niet stil. Ze willen de rust in het peloton optimaal uitbuiten om de kloof zo groot mogelijk te maken. Toch maar opletten dat de sprintersteams zich niet te veel in slaap laten wiegen.

Voorin rijdt Frapporti lek, maar hij wordt snel weer in gang geduwd door zijn volgwagen.

12:43 7'06". Op het korrelige asfalt kiest Keisse voor een vrij gezapig tempo. De 4 leiders krijgen nog een extra minuut. We moeten ook niet rekenen op een razendsnelle dag aangezien de wind dus geen bondgenoot is en vooral zal tegenwerken. . 12 uur 43. 7'06" Op het korrelige asfalt kiest Keisse voor een vrij gezapig tempo. De 4 leiders krijgen nog een extra minuut. We moeten ook niet rekenen op een razendsnelle dag aangezien de wind dus geen bondgenoot is en vooral zal tegenwerken.

12:39 12 uur 39. Arnaud Démare: "Vooral goed timen aan de finish? Vooral goeie benen hebben!". Arnaud Démare: "Vooral goed timen aan de finish? Vooral goeie benen hebben!"

12:38 12 uur 38. We zijn toch een beetje vermoeid na de lastige rit van gisteren. Arnaud Démare (Groupama-FDJ). We zijn toch een beetje vermoeid na de lastige rit van gisteren. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

12:37 12 uur 37. Mattia Bais (Androni) en Marco Frapporti (Vini Zabu) zijn niet aan hun proefstuk toe. De Italianen hebben al aanvalskilometers op hun teller en zullen vandaag Filippo Ganna (183 kilometer) in dat klassement onttronen. De Italianen zijn dol op dat soort van nevenklassementen. . Mattia Bais (Androni) en Marco Frapporti (Vini Zabu) zijn niet aan hun proefstuk toe. De Italianen hebben al aanvalskilometers op hun teller en zullen vandaag Filippo Ganna (183 kilometer) in dat klassement onttronen. De Italianen zijn dol op dat soort van nevenklassementen.

12:35 12 uur 35. Nog 168 kilometer. De blauwe formatie ment het peloton. Wie anders dan Iljo Keisse is de chauffeur met dienst. In zijn zog zitten enkele mannetjes van Astana. Uit veiligheid of hebben ze een plannetje? Het verschil groeit richting 6 minuten. . Nog 168 kilometer De blauwe formatie ment het peloton. Wie anders dan Iljo Keisse is de chauffeur met dienst. In zijn zog zitten enkele mannetjes van Astana. Uit veiligheid of hebben ze een plannetje?

Het verschil groeit richting 6 minuten.

12:28 12 uur 28. Zana, niet Ganna. Vergis u niet: er is weer een Filippo aan boord, maar het is niet de ritwinnaar van gisteren. Filippo Zana vertegenwoordigt Bardiani in de kopgroep, Filippo Ganna zit netjes in het peloton. De ritwinnaar van gisteren heeft zichzelf met zijn solo helemaal op de kaart gezet. Italië smult van zijn nieuwe chouchou. Dankzij de dubbel van de Ineos-renner en de ritzege van Diego Ulissi scoren de Italianen overigens 3 op 5 in deze Giro, geen slecht rapport! . Zana, niet Ganna Vergis u niet: er is weer een Filippo aan boord, maar het is niet de ritwinnaar van gisteren. Filippo Zana vertegenwoordigt Bardiani in de kopgroep, Filippo Ganna zit netjes in het peloton.

De ritwinnaar van gisteren heeft zichzelf met zijn solo helemaal op de kaart gezet. Italië smult van zijn nieuwe chouchou. Dankzij de dubbel van de Ineos-renner en de ritzege van Diego Ulissi scoren de Italianen overigens 3 op 5 in deze Giro, geen slecht rapport!

12:25 12 uur 25. De ploeg van de leider hoeft zich al helemaal geen zorgen te maken. Mattia Bais is de "best geplaatste", maar zijn achterstand bedraagt al meer dan 50 minuten. Deceuninck-Quick Step heeft wel snelle ijzers in het vuur, maar door de roze dagen willen zij het werk wellicht met plezier afstaan aan andere teams. . De ploeg van de leider hoeft zich al helemaal geen zorgen te maken. Mattia Bais is de "best geplaatste", maar zijn achterstand bedraagt al meer dan 50 minuten.

Deceuninck-Quick Step heeft wel snelle ijzers in het vuur, maar door de roze dagen willen zij het werk wellicht met plezier afstaan aan andere teams.

12:19 12 uur 19. Peter Sagan: "Neen, ik zal de klassiekers niet missen, want ik ben hier in de Giro". Peter Sagan: "Neen, ik zal de klassiekers niet missen, want ik ben hier in de Giro"

12:18 12 uur 18. Of ik gefrustreerd ben dat ik sinds 10 juli 2019 niet meer gewonnen heb? Neen, soms win je en soms verlies je. . Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Of ik gefrustreerd ben dat ik sinds 10 juli 2019 niet meer gewonnen heb? Neen, soms win je en soms verlies je. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

12:16 12 uur 16. "Ja, deze finale ligt me, maar ik moet vooraan zitten. Dat is niet eenvoudig, want het kan een dag voor de vluchters zijn. Het wordt lastig om het peloton te controleren", verkondigde Peter Sagan voor de start aan onze man in de Giro. Niets van, denken we nu. 4 vluchters en zeker niet de grootste namen: dat maakt de opdracht van Bora-Hansgrohe en andere gegadigden al een stukje eenvoudiger. . "Ja, deze finale ligt me, maar ik moet vooraan zitten. Dat is niet eenvoudig, want het kan een dag voor de vluchters zijn. Het wordt lastig om het peloton te controleren", verkondigde Peter Sagan voor de start aan onze man in de Giro.

Niets van, denken we nu. 4 vluchters en zeker niet de grootste namen: dat maakt de opdracht van Bora-Hansgrohe en andere gegadigden al een stukje eenvoudiger.

12:11 Tijdsverschil. Wie een spetterend openingsuur had verwacht, komt bedrogen uit. Het kwartet krijgt 1'35" cadeau van het peloton. De namen: James Whelan (EF Pro Cycling), Marco Frapporti (Vini Zabu), Mattia Bais (Androni) en Filippo Zana (Bardiani). . 12 uur 11. Tijdsverschil Wie een spetterend openingsuur had verwacht, komt bedrogen uit. Het kwartet krijgt 1'35" cadeau van het peloton. De namen: James Whelan (EF Pro Cycling), Marco Frapporti (Vini Zabu), Mattia Bais (Androni) en Filippo Zana (Bardiani).

12:09 12 uur 09. Een viertal renners slaagt er in om weg te rijden uit het peloton. Of zij het juiste lotje getrokken hebben, durven we nog niet met zekerheid te zeggen. EF Pro Cycling, Vini Zabu, Androni en Bardiani zijn vertegenwoordigd. . Een viertal renners slaagt er in om weg te rijden uit het peloton. Of zij het juiste lotje getrokken hebben, durven we nog niet met zekerheid te zeggen. EF Pro Cycling, Vini Zabu, Androni en Bardiani zijn vertegenwoordigd.

12:07 12 uur 07. Domenico Pozzovivo (6e in de stand): "Campenaerts helpt me om mijn positie in het peloton te behouden". Domenico Pozzovivo (6e in de stand): "Campenaerts helpt me om mijn positie in het peloton te behouden"

12:05 12 uur 05. Dit is mijn regio. Het is toch wel een beetje een emotionele rit. Domenico Pozzovivo (NTT). Dit is mijn regio. Het is toch wel een beetje een emotionele rit. Domenico Pozzovivo (NTT)

12:02 12 uur 02. Gruppo compatto, meldt de koersradio. De eerste kilometers hebben nog geen breukjes teweeggebracht. . Gruppo compatto, meldt de koersradio. De eerste kilometers hebben nog geen breukjes teweeggebracht.

11:52 11 uur 52. Officiële start. Hier gaan we! Tot kilometer 20 moet er eigenlijk voortdurend geklommen worden. Daarna volgt een lange afdaling, waarna er weer naar een kleinere versnelling geschakeld moet worden. Pas na ruim 50 kilometer wordt het parcours een stukje eenvoudiger. . Officiële start Hier gaan we! Tot kilometer 20 moet er eigenlijk voortdurend geklommen worden. Daarna volgt een lange afdaling, waarna er weer naar een kleinere versnelling geschakeld moet worden. Pas na ruim 50 kilometer wordt het parcours een stukje eenvoudiger.

11:46 Voorzorgsmaatregelen, want er zal meteen geknald worden! 11 uur 46. Voorzorgsmaatregelen, want er zal meteen geknald worden! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:44 Wind. In de finale wordt tegenwind voorspeld, wat natuurlijk niet in de kaart speelt van de aanvallers. We zijn benieuwd welke kopgroep zo meteen tot stand komt. En dan zal er vooral naar Bora-Hansgrohe gekeken worden. . 11 uur 44. Wind In de finale wordt tegenwind voorspeld, wat natuurlijk niet in de kaart speelt van de aanvallers. We zijn benieuwd welke kopgroep zo meteen tot stand komt. En dan zal er vooral naar Bora-Hansgrohe gekeken worden.

11:42 11 uur 42. Truitjes. De eerste startrij is weer lichtjes veranderd. Joao Almeida (roze trui), Peter Sagan (paarse puntentrui) en Harm Vanhoucke (gelegenheidswit als beste jongere) kregen zonet het gezelschap van de blauwe bergkoning Filippo Ganna. . Truitjes De eerste startrij is weer lichtjes veranderd. Joao Almeida (roze trui), Peter Sagan (paarse puntentrui) en Harm Vanhoucke (gelegenheidswit als beste jongere) kregen zonet het gezelschap van de blauwe bergkoning Filippo Ganna.

11:41 11 uur 41. We zijn klaar met de plichtplegingen bij de start. De aanvangsfase loopt bergop, waardoor we veel renners op de rollen hebben gezien. . We zijn klaar met de plichtplegingen bij de start. De aanvangsfase loopt bergop, waardoor we veel renners op de rollen hebben gezien.

11:40 11 uur 40 match begonnen Start



11:26 Elia Viviani kijkt nu al vooral naar morgen, een biljartvlakke etappe. . 11 uur 26. Elia Viviani kijkt nu al vooral naar morgen, een biljartvlakke etappe. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:24 11 uur 24. Ik had een berichtje gestuurd naar Geraint (Thomas) en hij zei me dat ik moest aanvallen. Het was niet eenvoudig om mijn 82 kilogram over de klim te sleuren, maar ik zei gewoon tegen mezelf: gas geven tot de finish, Filippo! Filippo Ganna (Ineos). Ik had een berichtje gestuurd naar Geraint (Thomas) en hij zei me dat ik moest aanvallen. Het was niet eenvoudig om mijn 82 kilogram over de klim te sleuren, maar ik zei gewoon tegen mezelf: gas geven tot de finish, Filippo! Filippo Ganna (Ineos)

11:23 11 uur 23. Na regen komt zonneschijn. Na de miezerige dag van gisteren lachen de weergoden de renners weer toe. Over een kwartiertje wordt het startschot gegeven. . Na regen komt zonneschijn. Na de miezerige dag van gisteren lachen de weergoden de renners weer toe. Over een kwartiertje wordt het startschot gegeven.

11:15 11 uur 15. Plan B met de Colle delle Finestre? Op 25 oktober finisht deze Giro in Milaan, een dagje eerder krijgen we de koninginnenrit met onder meer de Colle dell'Agnello, de Izoard en de finish in Sestrière. Maar de slechte weersvoorspellingen doen de organisatie van de Giro al voorzichtig naar alternatieven lonken. Zo zou de Colle delle Finestre, ook al zo'n monster, als alternatief gelden voor de Agnello. RCS schakelt nog niet over naar die tweede optie, maar bestudeert wel de uitwijkmogelijkheden. . Plan B met de Colle delle Finestre? Op 25 oktober finisht deze Giro in Milaan, een dagje eerder krijgen we de koninginnenrit met onder meer de Colle dell'Agnello, de Izoard en de finish in Sestrière. Maar de slechte weersvoorspellingen doen de organisatie van de Giro al voorzichtig naar alternatieven lonken.

Zo zou de Colle delle Finestre, ook al zo'n monster, als alternatief gelden voor de Agnello. RCS schakelt nog niet over naar die tweede optie, maar bestudeert wel de uitwijkmogelijkheden.

11:14 We moeten nog een opgave noteren: een gehavende Brent Bookwalter verlaat de Giro. 11 uur 14. We moeten nog een opgave noteren: een gehavende Brent Bookwalter verlaat de Giro. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:51 09 uur 51. Luca Wackermann heeft ziekenhuis verlaten. Ook in deze editie zijn er onfortuinlijke renners. Denk maar aan Luca Wackermann, die twee dagen geleden door een helikopter en rondvliegende dranghekken uit de Giro werd gegooid. De Italiaan liep meerdere breuken in zijn gezicht op, maar heeft intussen het ziekenhuis mogen verlaten. "Hij herinnert zich niets meer van de crash, maar gelukkig leeft hij nog", vertelde ploegleider Luca Scinto gisteren. . Luca Wackermann heeft ziekenhuis verlaten Ook in deze editie zijn er onfortuinlijke renners. Denk maar aan Luca Wackermann, die twee dagen geleden door een helikopter en rondvliegende dranghekken uit de Giro werd gegooid.

De Italiaan liep meerdere breuken in zijn gezicht op, maar heeft intussen het ziekenhuis mogen verlaten. "Hij herinnert zich niets meer van de crash, maar gelukkig leeft hij nog", vertelde ploegleider Luca Scinto gisteren.

09:28 De organisatie van de Giro stond gisteren stil bij Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel, twee pechvogels die normaal aan de start zouden hebben gestaan. 09 uur 28. De organisatie van de Giro stond gisteren stil bij Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel, twee pechvogels die normaal aan de start zouden hebben gestaan. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:25 09 uur 25. Almeida steviger leider. Voor de klassementsmannen wordt dit wellicht een halve snipperdag, al moet je in de Giro nog meer dan anders altijd op je hoede zijn. Roze trui Joao Almeida mag straks zonder ongelukken in Matera opnieuw op het podium voor een roze exemplaar. De Portugees sprokkelde gisteren boni's aan de finish en zag ook nummer 2 Jonathan Caicedo instorten. In de stand heeft hij nu een ruimere marge op Pello Bilbao, Wilco Kelderman en Harm Vanhoucke. Onze landgenoot is 4e op 59 seconden van de Portugees. . Almeida steviger leider Voor de klassementsmannen wordt dit wellicht een halve snipperdag, al moet je in de Giro nog meer dan anders altijd op je hoede zijn.

Roze trui Joao Almeida mag straks zonder ongelukken in Matera opnieuw op het podium voor een roze exemplaar.

De Portugees sprokkelde gisteren boni's aan de finish en zag ook nummer 2 Jonathan Caicedo instorten.

In de stand heeft hij nu een ruimere marge op Pello Bilbao, Wilco Kelderman en Harm Vanhoucke. Onze landgenoot is 4e op 59 seconden van de Portugees.

09:23 09 uur 23. Ik heb nu drie podiumplaatsen in de eerste vijf ritten en dan nog eens twee truien. Mijn vertrouwen groeit elke dag. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Ik heb nu drie podiumplaatsen in de eerste vijf ritten en dan nog eens twee truien. Mijn vertrouwen groeit elke dag. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

09:21 09 uur 21. De etappe in een notendop. Van bij de start helt het wegdek. Aanvallers die met een plan zijn opgestaan, kunnen daar hun ding doen. De omvang en de samenstelling van de kopgroep zal bepalen of de teams van de snelle mannen de koers daarna in handen zullen nemen. Het tweede deel van dit traject zal iets aangenamer bollen, maar in de finale kunnen sprinters zoals Fernando Gaviria en Elia Viviani in de problemen gebracht worden op een knik van 3e categorie. Ook de licht hellende slotkilometer pleit in het voordeel van powersprinters zoals Peter Sagan en Michael Matthews. . De etappe in een notendop Van bij de start helt het wegdek. Aanvallers die met een plan zijn opgestaan, kunnen daar hun ding doen. De omvang en de samenstelling van de kopgroep zal bepalen of de teams van de snelle mannen de koers daarna in handen zullen nemen.

Het tweede deel van dit traject zal iets aangenamer bollen, maar in de finale kunnen sprinters zoals Fernando Gaviria en Elia Viviani in de problemen gebracht worden op een knik van 3e categorie.

Ook de licht hellende slotkilometer pleit in het voordeel van powersprinters zoals Peter Sagan en Michael Matthews.

09:20 De opdracht van vandaag. 09 uur 20. De opdracht van vandaag