LIVE: Een nieuwe dag in de Giro, een nieuwe kans voor Peter Sagan?

Officiële start. Hier gaan we! Tot kilometer 20 moet er eigenlijk voortdurend geklommen worden. Daarna volgt een lange afdaling, waarna er weer naar een kleinere versnelling geschakeld moet worden. Pas na ruim 50 kilometer wordt het parcours een stukje eenvoudiger.

11:46 Voorzorgsmaatregelen, want er zal meteen geknald worden!

11:44 Wind. In de finale wordt tegenwind voorspeld, wat natuurlijk niet in de kaart speelt van de aanvallers. We zijn benieuwd welke kopgroep zo meteen tot stand komt. En dan zal er vooral naar Bora-Hansgrohe gekeken worden.

11:42 Truitjes. De eerste startrij is weer lichtjes veranderd. Joao Almeida (roze trui), Peter Sagan (paarse puntentrui) en Harm Vanhoucke (gelegenheidswit als beste jongere) kregen zonet het gezelschap van de blauwe bergkoning Filippo Ganna.

11:41 We zijn klaar met de plichtplegingen bij de start. De aanvangsfase loopt bergop, waardoor we veel renners op de rollen hebben gezien.

11:26 Elia Viviani kijkt nu al vooral naar morgen, een biljartvlakke etappe.

11:24 Ik had een berichtje gestuurd naar Geraint (Thomas) en hij zei me dat ik moest aanvallen. Het was niet eenvoudig om mijn 82 kilogram over de klim te sleuren, maar ik zei gewoon tegen mezelf: gas geven tot de finish, Filippo! Filippo Ganna (Ineos).

11:23 Na regen komt zonneschijn. Na de miezerige dag van gisteren lachen de weergoden de renners weer toe. Over een kwartiertje wordt het startschot gegeven.