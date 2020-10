Een nieuwe dag in de Giro, een nieuwe kans voor Peter Sagan?

09:28 De organisatie van de Giro stond gisteren stil bij Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel, twee pechvogels die normaal aan de start zouden hebben gestaan. 09 uur 28. De organisatie van de Giro stond gisteren stil bij Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel, twee pechvogels die normaal aan de start zouden hebben gestaan. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

Almeida steviger leider. Voor de klassementsmannen wordt dit wellicht een halve snipperdag, al moet je in de Giro nog meer dan anders altijd op je hoede zijn. Roze trui Joao Almeida mag straks zonder ongelukken in Matera opnieuw op het podium voor een roze exemplaar. De Portugees sprokkelde gisteren boni's aan de finish en zag ook nummer 2 Jonathan Caicedo instorten. In de stand heeft hij nu een ruimere marge op Pello Bilbao, Wilco Kelderman en Harm Vanhoucke. Onze landgenoot is 4e op 59 seconden van de Portugees.

Ik heb nu drie podiumplaatsen in de eerste vijf ritten en dan nog eens twee truien. Mijn vertrouwen groeit elke dag. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step).

De etappe in een notendop. Van bij de start helt het wegdek. Aanvallers die met een plan zijn opgestaan, kunnen daar hun ding doen. De omvang en de samenstelling van de kopgroep zal bepalen of de teams van de snelle mannen de koers daarna in handen zullen nemen. Het tweede deel van dit traject zal iets aangenamer bollen, maar in de finale kunnen sprinters zoals Fernando Gaviria en Elia Viviani in de problemen gebracht worden op een knik van 3e categorie. Ook de licht hellende slotkilometer pleit in het voordeel van powersprinters zoals Peter Sagan en Michael Matthews.

