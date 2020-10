LIVE Giro: lange dag met veel hoogtemeters biedt kansen aan vluchters

11:43 Tijdsverschil. Het viertal - Tratnik, Holmes, Ganna en Puccio - krijgt een minuut van het peloton. Dat lijkt de strijdbijl te begraven. Conti, Zardini, Carretero en Restrepo proberen de bres nog weg te poetsen. . 11 uur 43. Tijdsverschil Het viertal - Tratnik, Holmes, Ganna en Puccio - krijgt een minuut van het peloton. Dat lijkt de strijdbijl te begraven. Conti, Zardini, Carretero en Restrepo proberen de bres nog weg te poetsen.

11:40 Er komt een onderzoek naar het incident met de twee renners van Vini Zabu, die getorpedeerd werden door de wegvliegende dranghekken. . 11 uur 40. Er komt een onderzoek naar het incident met de twee renners van Vini Zabu, die getorpedeerd werden door de wegvliegende dranghekken.

11:37 11 uur 37. Deceuninck-Quick Step lijkt zijn zegen te geven, maar er zijn nog enkele renners aan het jagen op de 4 leiders. De groepjes zouden kunnen samensmelten. . Deceuninck-Quick Step lijkt zijn zegen te geven, maar er zijn nog enkele renners aan het jagen op de 4 leiders. De groepjes zouden kunnen samensmelten.

11:36 Kreeg Giovanni Visconti nog enkele gouden tips van Giro-baas Mauro Vegni? 11 uur 36. Kreeg Giovanni Visconti nog enkele gouden tips van Giro-baas Mauro Vegni?

11:31 11 uur 31. Er is geen ploeg die de koers volledig kan dragen. De finale kan raar verlopen. Klaas Lodewyck (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Er is geen ploeg die de koers volledig kan dragen. De finale kan raar verlopen. Klaas Lodewyck (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

11:29 11 uur 29. Ze kunnen kaarten. Dit kwartet slaat de handen in elkaar: Jan Tratnik (Bahrein-McLaren), Matthew Holmes (Lotto-Soudal) en het Ineos-duo Filippo Ganna en Salvatore Puccio. . Ze kunnen kaarten Dit kwartet slaat de handen in elkaar: Jan Tratnik (Bahrein-McLaren), Matthew Holmes (Lotto-Soudal) en het Ineos-duo Filippo Ganna en Salvatore Puccio.

11:27 11 uur 27. De Gendt is bijzonder bedrijvig, maar het wil maar niet lukken. Ook Narvaez, Tratnik en Denz hebben zich al laten opmerken, maar elke "tentativo" wordt in de kiem gesmoord. . De Gendt is bijzonder bedrijvig, maar het wil maar niet lukken. Ook Narvaez, Tratnik en Denz hebben zich al laten opmerken, maar elke "tentativo" wordt in de kiem gesmoord.

11:20 11 uur 20. Het regent aanvallen. Ze geven er een lap op, zoveel is duidelijk. Jumbo-Visma probeerde in vergelijkbare Tour-etappes het peloton lam te leggen. Kan Deceuninck-Quick Step dat vandaag doen? . Het regent aanvallen Ze geven er een lap op, zoveel is duidelijk. Jumbo-Visma probeerde in vergelijkbare Tour-etappes het peloton lam te leggen. Kan Deceuninck-Quick Step dat vandaag doen?

11:16 11 uur 16. Sagan en De Gendt kregen het gezelschap van een 4-tal renners, maar ook deze passage schrappen we. De Slovaak geeft echter waar voor zijn geld en valt nog eens aan. . Sagan en De Gendt kregen het gezelschap van een 4-tal renners, maar ook deze passage schrappen we. De Slovaak geeft echter waar voor zijn geld en valt nog eens aan.

11:15 Was Sagan bij de start al op een plannetje aan het broeden? 11 uur 15. Was Sagan bij de start al op een plannetje aan het broeden?

11:12 11 uur 12. De twee sterke beren geven niet af, maar het peloton wil van geen wijken weten. . De twee sterke beren geven niet af, maar het peloton wil van geen wijken weten.

11:08 11 uur 08. Sagan en De Gendt. Sagan, de puntenman, voelt zich in zijn sas en voert de forcing. Aan De Gendt heeft hij een bondgenoot. . Sagan en De Gendt Sagan, de puntenman, voelt zich in zijn sas en voert de forcing. Aan De Gendt heeft hij een bondgenoot.

11:05 11 uur 05. De eerste 25 kilometer hebben we in vliegende vaart afgewerkt. De Italiaanse wildcardteams springen op alles wat beweegt, maar we hebben nog steeds geen kopgroep. . De eerste 25 kilometer hebben we in vliegende vaart afgewerkt. De Italiaanse wildcardteams springen op alles wat beweegt, maar we hebben nog steeds geen kopgroep.

11:02 11 uur 02. Harm Vanhoucke? We leggen hem geen druk op. We willen hem helpen om elke dag te overleven en als hij superbenen heeft, dan moet hij die gebruiken. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Harm Vanhoucke? We leggen hem geen druk op. We willen hem helpen om elke dag te overleven en als hij superbenen heeft, dan moet hij die gebruiken. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

11:01 File indienne in het peloton. 11 uur 01. File indienne in het peloton.

10:58 10 uur 58. "Het wordt een Giro voor de jonge mannen". Thomas De Gendt stond in zijn gesprekje aan de start ook stil bij de strijd voor de eindzege. "Het wordt een Giro voor jonge mannen die misschien voor het eerst hun neus aan het venster steken, maar dat zal dan niet voor het laatst zijn", zegt hij. "Misschien krijgen we een verrassende winnaar, maar zeggen we over 5 jaar: deze Giro was de eerste grote ronde in een lange reeks. Aan wie ik dan denk? Zeker aan Almeida. Hij heeft de roze trui al en op die jonge leeftijd vecht je er elke dag voor. Hij maakt een grote kans." . "Het wordt een Giro voor de jonge mannen" Thomas De Gendt stond in zijn gesprekje aan de start ook stil bij de strijd voor de eindzege. "Het wordt een Giro voor jonge mannen die misschien voor het eerst hun neus aan het venster steken, maar dat zal dan niet voor het laatst zijn", zegt hij.

"Misschien krijgen we een verrassende winnaar, maar zeggen we over 5 jaar: deze Giro was de eerste grote ronde in een lange reeks. Aan wie ik dan denk? Zeker aan Almeida. Hij heeft de roze trui al en op die jonge leeftijd vecht je er elke dag voor. Hij maakt een grote kans."

10:55 10 uur 55. Het blijft wachten op de eerste aanval die naam waardig. Veel renners geloven in hun kansen op dagsucces en dat betekent dat we de juiste mengelmoes nog niet gevonden hebben. . Het blijft wachten op de eerste aanval die naam waardig. Veel renners geloven in hun kansen op dagsucces en dat betekent dat we de juiste mengelmoes nog niet gevonden hebben.

10:53 10 uur 53. De Gendt: "Deze Giro kan een verrassende eindwinnaar krijgen". De Gendt: "Deze Giro kan een verrassende eindwinnaar krijgen"

10:47 10 uur 47. Wij kijken natuurlijk naar Thomas De Gendt. Onze reporter sprak bij de start met hem. "Ik verwacht een grote vlucht met goeie renners. Hopelijk zit er geen klassementsman in. Ik hoop zelf wel aan boord te zijn en voor de etappe te kunnen gaan", blikt hij vooruit. . Wij kijken natuurlijk naar Thomas De Gendt. Onze reporter sprak bij de start met hem. "Ik verwacht een grote vlucht met goeie renners. Hopelijk zit er geen klassementsman in. Ik hoop zelf wel aan boord te zijn en voor de etappe te kunnen gaan", blikt hij vooruit.

10:43 10 uur 43. Het eerste deel van dit parcours gaat overwegend in dalende lijn. De snelheid wordt de hoogte ingejaagd, maar een vlucht op poten zetten is geen evidentie. . Het eerste deel van dit parcours gaat overwegend in dalende lijn. De snelheid wordt de hoogte ingejaagd, maar een vlucht op poten zetten is geen evidentie.

10:40 10 uur 40. Ik heb gisteren de roze trui proberen te pakken bij de tussensprint, maar ik ben gewoon niet snel genoeg. Maar ik blijf gemotiveerd. . Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling). Ik heb gisteren de roze trui proberen te pakken bij de tussensprint, maar ik ben gewoon niet snel genoeg. Maar ik blijf gemotiveerd. Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling)

10:37 10 uur 37. Vini Zabu deelde gisteren in de klappen met de valpartij aan de finish. Het zou ons niet verbazen mocht Giovanni Visconti na zijn vlucht richting de Etna vandaag weer zijn neus aan het venster steken. . Vini Zabu deelde gisteren in de klappen met de valpartij aan de finish. Het zou ons niet verbazen mocht Giovanni Visconti na zijn vlucht richting de Etna vandaag weer zijn neus aan het venster steken.

10:34 10 uur 34. Officiële start. Het debat voor de vroege vlucht kan opgestart worden. Deceuninck-Quick Step zal de roze trui van Joao Almeida normaal gezien wel beschermen, maar willen ze echt tot het gaatje gaan? . Officiële start Het debat voor de vroege vlucht kan opgestart worden. Deceuninck-Quick Step zal de roze trui van Joao Almeida normaal gezien wel beschermen, maar willen ze echt tot het gaatje gaan?

10:31 Bewaart hij zijn roze trui? 10 uur 31. Bewaart hij zijn roze trui?

10:26 10 uur 26. Truitjes. Een nieuwe dag, een nieuwe eerste startrij. Almeida draagt de roze trui, Sagan is de nieuwe puntenkoning, Caicedo behoudt de blauwe bergtrui en Vanhoucke is de vertegenwoordiger van de witte trui. . Truitjes Een nieuwe dag, een nieuwe eerste startrij. Almeida draagt de roze trui, Sagan is de nieuwe puntenkoning, Caicedo behoudt de blauwe bergtrui en Vanhoucke is de vertegenwoordiger van de witte trui.

10:24 10 uur 24. We zijn in startplaats Mileto stilaan klaar voor de 5e rit. Er is weinig tijd om te treuzelen, want het defilé zal slechts 2 kilometer duren. . We zijn in startplaats Mileto stilaan klaar voor de 5e rit. Er is weinig tijd om te treuzelen, want het defilé zal slechts 2 kilometer duren.

10:24 10 uur 24 match begonnen Start



10:00 "Alles kan", zeggen ze in Italië. 10 uur . "Alles kan", zeggen ze in Italië.

09:52 09 uur 52. ***. De etappe van vandaag heeft 3 sterren gekregen, maar wat de renners op hun bord krijgen, is misschien wel een extra ster waard. Er is slechts 1 col en het is geen ronkende naam, maar het profiel - min of meer een kartelmes - doet toch vermoeden dat de renners rond 16.30u de finish met de tong op hun stuur zullen bereiken. . *** De etappe van vandaag heeft 3 sterren gekregen, maar wat de renners op hun bord krijgen, is misschien wel een extra ster waard. Er is slechts 1 col en het is geen ronkende naam, maar het profiel - min of meer een kartelmes - doet toch vermoeden dat de renners rond 16.30u de finish met de tong op hun stuur zullen bereiken.

09:36 09 uur 36. Het was gisteren al een lastige dag. Dankzij de twee bonificatieseconden bij de tussensprint was ik iets rustiger in de finale. Ik blijf leider, maar ik wacht elke rit af. . Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Het was gisteren al een lastige dag. Dankzij de twee bonificatieseconden bij de tussensprint was ik iets rustiger in de finale. Ik blijf leider, maar ik wacht elke rit af. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

09:36 09 uur 36. Giro Helikopter blaast dranghekken en twee renners van Vini Zabu tegen de grond

09:34 09 uur 34. Geen Luca Wackermann meer in het peloton. De Ronde van Italië werd gisteren aan de finish opgeschrikt door een pijnlijk incident met Vini Zabu-renners Luca Wackermann en Etienne van Empel. Bij de Nederlander blijft de schade beperkt tot enkele snijwonden, de Italiaan moet de Giro verlaten. In het ziekenhuis werden verschillende blessures vastgesteld: een hersenschudding, een gebroken neusbeen, meerdere kneuzingen aan het gezicht en de lende, kneuzingen aan de lip en tandboog, aan de linkerwenkbrauw, aan de kin en rechterknie en verschillende schaafwonden aan zijn armen en benen. Tot slot wordt ook nog voor een wervelbreuk gevreesd, maar verder onderzoek moet dat nog uitwijzen. Wackermann werd zondag in Agrigento nog 5e. . Geen Luca Wackermann meer in het peloton De Ronde van Italië werd gisteren aan de finish opgeschrikt door een pijnlijk incident met Vini Zabu-renners Luca Wackermann en Etienne van Empel. Bij de Nederlander blijft de schade beperkt tot enkele snijwonden, de Italiaan moet de Giro verlaten.

In het ziekenhuis werden verschillende blessures vastgesteld: een hersenschudding, een gebroken neusbeen, meerdere kneuzingen aan het gezicht en de lende, kneuzingen aan de lip en tandboog, aan de linkerwenkbrauw, aan de kin en rechterknie en verschillende schaafwonden aan zijn armen en benen.

Tot slot wordt ook nog voor een wervelbreuk gevreesd, maar verder onderzoek moet dat nog uitwijzen. Wackermann werd zondag in Agrigento nog 5e.

09:18 De opdracht van vandaag. 09 uur 18. De opdracht van vandaag