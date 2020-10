LIVE Giro: Gaat de kopgroep voor de ritzege of komt het peloton nog terug?

Het peloton heeft dinsdagavond de oversteek gemaakt van Sicilië naar het Italiaanse vasteland. In de hak van de laars wacht vandaag een lange trektocht van 225 kilometer.





Het startschot volgt al om 10.25u en de route gaat voortdurend op en af. Vooral de tweede helft zal in de kleren kruipen, met een col van 1e categorie als scherprechter.





De hindernis is er eentje van 24 kilometer, al is het gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 procent nog behoorlijk mild. De top ronden we op 12 kilometer van het einde, waarna we een afdaling richting de aankomst krijgen.