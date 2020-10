Kunststukje van Ganna: rekent af met De Gendt en rondt 180 km in de vlucht af

Konrad wint de sprint van het peloton voor de tweede plaats, Almeida is derde. Hij pakt nog 4 boni's. Vanhoucke zit veilig in die groep.

16 uur 38. Konrad wint de sprint van het peloton voor de tweede plaats, Almeida is derde. Hij pakt nog 4 boni's. Vanhoucke zit veilig in die groep. .

Dit is toch een kleine stunt van Ganna. Meegaan met de vroege vlucht, profiteren van de rivaliteit tussen De Gendt en Rubio en dan in zijn eentje doorstomen naar de zege.

16 uur 35. Dit is toch een kleine stunt van Ganna. Meegaan met de vroege vlucht, profiteren van de rivaliteit tussen De Gendt en Rubio en dan in zijn eentje doorstomen naar de zege. .

Daar is de vod voor Ganna. De laatste kilometer helt wel vervelend. De bergtrui is van de Italiaan, de ritzege moet ook binnen zijn.

Laatste km. Daar is de vod voor Ganna. De laatste kilometer helt wel vervelend. De bergtrui is van de Italiaan, de ritzege moet ook binnen zijn. . 16 uur 35.

16:34

16 uur 34. Masnada zet zich nog op kop in dienst van Almeida. De Portugees is snel, maar het gat is te groot. Er liggen wel nog boni's. En van Caicedo is al een tijdje geen sprake meer. .