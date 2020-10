LIVE Giro: De sprinters moeten 1 lange beklimming overleven in de 4e rit

Het trio heeft zijn bonus uitgebouwd tot net geen 4 minuten. In het peloton is het stokje nog steeds in handen van Groupama-FDJ, maar ook Trek-Segafredo zet een mannetje bij.

In de buik van het peloton maakt Simon Yates een praatje met landgenoot James Knox. De Brit zakte gisteren al door het ijs. Nochtans had zijn ploeg Mitchelton-Scott stevig gewerkt. Yates was te ontgoocheld om te reageren op de Etna.

12 uur 48. Eén vraag lijkt al beantwoord: een vlucht, of toch deze kopgroep, zal het niet uitzingen tot het einde. Een sprint is nog altijd de meest aannemelijke uitkomst, maar met welke snelle mannen? Het wordt afwachten of Sunweb en Bora-Hansgrohe iets ondernemen op de beklimming halfweg. .

12 uur 36. Harm Vanhoucke in de top 10 in Milaan? Dat is nog veel te ver weg. We mikken vooral op ritzeges. Frederik Willems (ploegleider Lotto-Soudal).

Moet Almeida opletten voor Caicedo, die in dezelfde seconde staat? Uiteraard, maar we verwachten niet dat de ritwinnaar van gisteren zal meesprinten voor de zege en een gooi kan doen naar 10, 6 of 4 bonificatieseconden.

12 uur 24. Moet Almeida opletten voor Caicedo, die in dezelfde seconde staat? Uiteraard, maar we verwachten niet dat de ritwinnaar van gisteren zal meesprinten voor de zege en een gooi kan doen naar 10, 6 of 4 bonificatieseconden. Ook bij de tussensprint (op 26 km van de finish) liggen boni's: 3, 2 en 1. Die spurt biedt meer perspectieven, maar wellicht hebben we dan nog een vlucht en ook de snelle ploegmaats van Almeida kunnen de roze trui daar eventueel bewaken. .

"The day after" peddelt Harm Vanhoucke rond in de witte trui. Dat jongerenklassement kan een doel worden voor de 23-jarige Lotto-Belg.

12 uur 21. "The day after" peddelt Harm Vanhoucke rond in de witte trui. Dat jongerenklassement kan een doel worden voor de 23-jarige Lotto-Belg. Na Almeida en Vanhoucke volgen in dat nevenklassement McNulty, Hindley, Knox, Samitier, Hamilton, Geoghegan Hart, Paret-Peintre en Carboni. .

12 uur 17. Het is jammer voor Geraint, want hij was in vorm. We moeten onze mentaliteit nu aanpassen. We hebben nog 18 ritten om voor zeges te gaan. Ik heb vertrouwen in mijn renners. Matteo Tosatto (ploegleider Ineos).