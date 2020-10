LIVE Giro: Bora-Hansgrohe sleurt op enige col, Viviani en Gaviria lossen

14:55 14 uur 55. Rond positie 30 merken we toch een breuk in het peloton. Als bepaalde ploegen nu doortrekken, dan kunnen ook vandaag slachtoffers vallen. . Rond positie 30 merken we toch een breuk in het peloton. Als bepaalde ploegen nu doortrekken, dan kunnen ook vandaag slachtoffers vallen.

14:52 14 uur 52. Straks kunnen we de schade opmeten in het peloton en we vermoeden dat niet alle bressen tijdens de afdaling gedicht zijn. Er zitten veel renners met een ei in de broek.

14:50 14 uur 50. Nog 54 kilometer. Over ruim 10 kilometer kunnen we aan het vlakke laatste koersuur beginnen. De voorsprong van Pellaud, die nog altijd kan glimlachen, blijft min of meer status quo: 1'33".

14:45 14 uur 45. Bij een afdaling houden we altijd de adem een beetje in en door de mist, de regendruppels en de beperkte zichtbaarheid is dit toch behoorlijk hachelijk. Zeker als ze achteraan een gat willen dichten.

14:45 Almeida rijdt sinds vandaag rond in de roze trui. 14 uur 45.

14:44 14 uur 44. Pellaud is de eenzame leider. We moeten nog ruim 20 kilometer dalen. Pellaud heeft een half minuutje op zijn voormalige metgezellen, het peloton hangt op 1'25". Trek-Segafredo kiest nu vooral voor de veilige posities. Een echte aanval zien we niet van meesterdaler Nibali.

14:41 14 uur 41. Bij Trek-Segafredo willen ze in de afzink toch wat druk zetten in het peloton. Het is opletten voor scheurtjes en risico's.

14:39 14 uur 39. De technische afdaling ligt er nat bij. Vluchter Pellaud is behoedzaam in de bochten, Ciccone schat in het peloton de eerste draai al verkeerd in.

14:39 14 uur 39. Démare heeft de schifting alleszins overleefd. Wie zijn we met zekerheid verloren: Gaviria, Viviani, Hodeg, Barbier, Swift.

14:38 14 uur 38. En nu is het opletten geblazen in de afdaling. Thuisrijder Nibali kent deze wegen als zijn broekzak en nestelt zich in tweede positie.

14:36 Portella Mandrazzi. De eindeloze col van 3e categorie is opgepeuzeld door Pellaud, maar voor enkele sprinters ligt die dus zwaar op de maag. Het peloton wordt op de top - in de mist - op 1'25" geklokt. 14 uur 36.

14:35 14 uur 35. Pellaud ziet hoe de voorsprong snel slinkt en heeft er genoeg van. Hij verdappert en gaat in zijn eentje op zoek naar de bergpremie.

14:34 Regen. De vluchters zijn op 2 kilometer van de top en daar begint het te druppelen. Dat kan de afdaling extra gevaarlijk maken. 14 uur 34.

14:34 14 uur 34. Echt veel overschot lijkt Sagan overigens niet te hebben. Maar een pluim voor wat zijn ploeg toch weer onderneemt.

14:31 14 uur 31. Frans kampioen Démare is een beetje weggezakt, maar zijn inspanning loont. Als hij mee over de top geraakt, dan kunnen ook zijn ploegmaats weer werken. En dan zijn Viviani en Gaviria helemaal kansloos.

14:29 14 uur 29. Het is de jonge Fabbro die net als gisteren indruk maakt met zijn hels tempo. Zelfs kopman Sagan is aan het puffen. In het spoor van de Bora-trein zijn de mannetjes van roze trui Almeida bij de pinken.

14:26 14 uur 26. Nog zo'n 5 kilometer tot de top. Daarna volgt een lange afdaling van meer dan 20 kilometer. In principe kunnen de geloste renners daar nog iets rechtzetten, maar dat zal niet gebeuren als Bora-Hansgrohe deze inspanning doortrekt.

14:25 14 uur 25. Next: Viviani en Hodeg. Ze maken koers, die van Bora-Hansgrohe. Ook voor Viviani en Hodeg, de snelle mannen van Cofidis en Deceuninck-Quick Step, ligt dit tempo te hoog.

14:23 14 uur 23. Gaviria lost! Op 70 km van de finish is Gaviria de eerste sprinter die sneuvelt. Hij wordt goed omringd, maar het is toch vroeg dat hij in de penarie zit. Het wordt moeilijk om dit nog recht te zetten.

14:22 2'18". Nog 7 kilometer tot de top, wat betekent dat er nog voldoende tijd is om de zeef te hanteren. Démare weet zich alleszins goed te handhaven. En voorin verliezen ze van hun pluimen. 14 uur 22.

14:20 14 uur 20. De actie van Bora-Hansgrohe doet een beetje denken aan de groene strijd in de Tour. Het peloton wordt op een lang lint getrokken.

14:19 14 uur 19. Ik hoop vooral dat er geen aanvallen komen op de klim. Fernando Gaviria (UAE Emirates)

14:18 14 uur 18. Dan toch de mannen van Sagan! Neen, Bennett rijdt niet mee in deze Giro, maar op 8 kilometer van de top stuurt Sagan zijn ploegmaats naar het front. Wie trapt op zijn adem?

14:12 14 uur 12. Nog 75 kilometer. Over 10 kilometer zijn we boven. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat er veel beweging komt in het peloton. Vertrouwen Matthews en Sagan dan in hun snelle benen tegenover Démare, Gaviria, Viviani en co?

14:08 14 uur 08. Israel Start-Up Nation. Er is overigens nog meer versterking in het peloton. Naast Groupama-FDJ, Cofidis en UAE zet ook Israel een mannetje bij. Zij mikken op Barbier en Cimolai.

14:07 14 uur 07. We moeten nog een kleine 15 kilometer klimmen. In het peloton komt er niet meteen een stroomstoot: 3'25" leert ons de chrono.

14:04 14 uur 04. Snelle man Swift was daarstraks betrokken bij een crash. De Britse kampioen grimast in de staart van de grote groep. Is ook hij gehavend?

14:02 14 uur 02. Voor Deceuninck-Quick Step is het voorlopig een zuinig dagje. Zij hebben nog geen trap moeten geven. Dat betekent dat ook snelle mannen Hodeg en Ballerini zich kunnen sparen voor straks.

14:02 Drie renners rijden voorop in de Giro. 14 uur 02.

13:59 Sprint. De eerste tussensprint is vooral interessant in het peloton. Matthews komt als 4e door, voor Gaviria, Sagan en Ulissi. Zij hebben dus hun zinnen gezet op de maglia ciclamino. Voor alle duidelijkheid: hier lagen geen seconden, wel bij de sprint op 26 km van de finish. 13 uur 59.

13:53 13 uur 53. Weening kan intussen zijn weg vervolgen en lijkt dus meer geluk te hebben dan Thomas gisteren. Al dachten we dat aanvankelijk ook over de Welshman, die uiteindelijk kraakte op de Etna en vandaag niet meer van start ging door een breuk in zijn bekken.

13:50 Weer val na bidon. Het peloton wordt weer opgeschrikt door een val. Weening struikelt over een bidon en sleurt een renner van Movistar mee. De Nederlander is even de kluts kwijt en springt niet meteen op zijn fiets. 13 uur 50.

13:48 13 uur 48. Ik kwam zondag ten val en had gisteren een beetje pijn. Maar dat mag geen excuus zijn. Mijn ploeg is vastberaden om het tot een sprint te laten komen. Elia Viviani (Cofidis).

13:44 13 uur 44. Ook Cofidis zet een mannetje bij. Voor het trio wordt het vechten tegen de bierkaai. Zo meteen snuffelen we ook aan de voet van de lange klim, al bij al een loper, maar wel meer dan 20 kilometer.

13:36 13 uur 36. Lotto-Soudal wijkt niet van de eerste rijen af. Het aanvalswerk kwam de voorbije dagen van De Gendt en Holmes, Vanhoucke was uitmuntend op de Etna. Dat heeft de ploeg duidelijk een boost gegeven, ook al hoeven ze zonder sprinter met hun neus niet in de wind te rijden.

13:34 Eten. In de bevoorradingszone moet je altijd op je hoede zijn en ook nu is er een val. Ineos en UAE moeten hun renners depanneren. Swift is een van de slachtoffers, maar het duo kruipt weer op de fiets. 13 uur 34.

13:26 13 uur 26. Dit moet een rustige dag worden voor ons, maar ook de klassementsmannen moeten tijdens zulke ritten alert zijn. Dat bewijst de val van Geraint Thomas gisteren. Jakob Fuglsang (Astana).

13:22 13 uur 22. UAE (Gaviria), Groupama-FDJ (Démare) en Trek-Segafredo stabiliseren de kloof. Waarom die laatste ploeg dat doet, is niet meteen duidelijk.

Zij hebben geen topsprinter aan boord, maar Vincenzo Nibali en broertje Antonio rijden natuurlijk naar hun thuisbasis, want de finishplaats ligt dicht bij geboorteplaats Messina. Misschien heeft meesterdaler Nibali wel een plannetje in gedachten voor de afdaling na de beklimming?

13:16 13 uur 16. Nog 108 kilometer. Het trio heeft zijn bonus uitgebouwd tot net geen 4 minuten. In het peloton is het stokje nog steeds in handen van Groupama-FDJ, maar ook Trek-Segafredo zet een mannetje bij.

13:13 Harm Vanhoucke mag starten op de eerste rij. 13 uur 13.

13:07 13 uur 07. In de buik van het peloton maakt Simon Yates een praatje met landgenoot James Knox. De Brit zakte gisteren al door het ijs. Nochtans had zijn ploeg Mitchelton-Scott stevig gewerkt. Yates was te ontgoocheld om te reageren op de Etna.

12:58 12 uur 58. Groupama-FDJ. Arnaud Démare liet de Tour links liggen voor deze Giro en zijn ploeg wil deze kans niet laten schieten. De Fransen zetten zich op kop. De Franse kampioen ziet vooral Peter Sagan en Fernando Gaviria als zijn grootste concurrenten.

12:57 12 uur 57. Of de vorm van de Ronde van Wallonië er nog is? Dat hoop ik. Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

12:54 12 uur 54. De kleinere Italiaanse ploegen doen wat van hen gevraagd wordt: de koers kleuren. Vini Zabu heeft vandaag Frapporti mee en de ploeg van Luca Scinto stak al twee keer een hand uit naar de dagzege. In Agrigento werd Wackermann 5e, gisteren werd Visconti 2e.

CCC-Pool Gradek zal vooral voor een contract voor volgend seizoen fietsen.

12:48 12 uur 48. Eén vraag lijkt al beantwoord: een vlucht, of toch deze kopgroep, zal het niet uitzingen tot het einde.

Een sprint is nog altijd de meest aannemelijke uitkomst, maar met welke snelle mannen? Het wordt afwachten of Sunweb en Bora-Hansgrohe iets ondernemen op de beklimming halfweg.

12:42 Tijdsverschil. De Pool, de Italiaan en de Zwitser begrijpen elkaar, maar ook de mannen van de sprintersteams spreken dezelfde taal. Er wordt nog niet gewerkt, maar van een slakkengangetje is ook geen sprake. De voorsprong bedraagt 1'29". 12 uur 42.

12:36 12 uur 36. Harm Vanhoucke in de top 10 in Milaan? Dat is nog veel te ver weg. We mikken vooral op ritzeges. Frederik Willems (ploegleider Lotto-Soudal).

12:33 12 uur 33. Samenstelling van de kopgroep. We willen niet pessimistisch zijn, maar het offensief van Simon Pellaud (Androni), Kamil Gradek (CCC) en Marco Frapporti (Vini Zabu) zal er vooral eentje voor de publiciteit zijn. In de grote gro

12:32 12 uur 32. Thomas De Gendt zat wel vooraan, maar hij ziet geen brood in deze aanval. Het peloton lijkt te slenteren en dat is goed nieuws voor het trio. . Thomas De Gendt zat wel vooraan, maar hij ziet geen brood in deze aanval. Het peloton lijkt te slenteren en dat is goed nieuws voor het trio.

12:31 12 uur 31. Officiële start. De vlag van de koersleider wappert. De Italiaanse ploegen vallen aan, CCC wipt mee. Is dit het verhaal voor de komende uurtjes? . Officiële start De vlag van de koersleider wappert. De Italiaanse ploegen vallen aan, CCC wipt mee. Is dit het verhaal voor de komende uurtjes?

12:24 12 uur 24. Moet Almeida opletten voor Caicedo, die in dezelfde seconde staat? Uiteraard, maar we verwachten niet dat de ritwinnaar van gisteren zal meesprinten voor de zege en een gooi kan doen naar 10, 6 of 4 bonificatieseconden. Ook bij de tussensprint (op 26 km van de finish) liggen boni's: 3, 2 en 1. Die spurt biedt meer perspectieven, maar wellicht hebben we dan nog een vlucht en ook de snelle ploegmaats van Almeida kunnen de roze trui daar eventueel bewaken. . Moet Almeida opletten voor Caicedo, die in dezelfde seconde staat? Uiteraard, maar we verwachten niet dat de ritwinnaar van gisteren zal meesprinten voor de zege en een gooi kan doen naar 10, 6 of 4 bonificatieseconden.

Ook bij de tussensprint (op 26 km van de finish) liggen boni's: 3, 2 en 1. Die spurt biedt meer perspectieven, maar wellicht hebben we dan nog een vlucht en ook de snelle ploegmaats van Almeida kunnen de roze trui daar eventueel bewaken.

12:21 12 uur 21. "The day after" peddelt Harm Vanhoucke rond in de witte trui. Dat jongerenklassement kan een doel worden voor de 23-jarige Lotto-Belg. Na Almeida en Vanhoucke volgen in dat nevenklassement McNulty, Hindley, Knox, Samitier, Hamilton, Geoghegan Hart, Paret-Peintre en Carboni. . "The day after" peddelt Harm Vanhoucke rond in de witte trui. Dat jongerenklassement kan een doel worden voor de 23-jarige Lotto-Belg.

Na Almeida en Vanhoucke volgen in dat nevenklassement McNulty, Hindley, Knox, Samitier, Hamilton, Geoghegan Hart, Paret-Peintre en Carboni.

12:19 12 uur 19. Deceuninck-Quick Step. De ploegmaats van Joao Almeida zitten in de slipstream van de jurywagen. Wat is hun plannetje? Zij zullen de trui wel verdedigen, maar hoeveel ruimte krijgen de aanvallers? De Belgische ploeg heeft met Alvaro Hodeg en Davide Ballerini ook twee snelle mannen aan boord. . Deceuninck-Quick Step De ploegmaats van Joao Almeida zitten in de slipstream van de jurywagen. Wat is hun plannetje? Zij zullen de trui wel verdedigen, maar hoeveel ruimte krijgen de aanvallers? De Belgische ploeg heeft met Alvaro Hodeg en Davide Ballerini ook twee snelle mannen aan boord.

12:17 12 uur 17. Het is jammer voor Geraint, want hij was in vorm. We moeten onze mentaliteit nu aanpassen. We hebben nog 18 ritten om voor zeges te gaan. Ik heb vertrouwen in mijn renners. Matteo Tosatto (ploegleider Ineos). Het is jammer voor Geraint, want hij was in vorm. We moeten onze mentaliteit nu aanpassen. We hebben nog 18 ritten om voor zeges te gaan. Ik heb vertrouwen in mijn renners. Matteo Tosatto (ploegleider Ineos)

12:14 12 uur 14. Truitjes. De eerste startrij, die is weer grondig veranderd. Joao Almeida heeft de roze trui te pakken, de paarse puntentrui is nog van Diego Ulissi, ritwinnaar Jonathan Caicedo is de blauwe bergkoning en Harm Vanhoucke is de gelegenheidsdrager van het wit. Intussen is de aftelklok gestopt: we krijgen een neutralisatie van zo'n 7 kilometer. . Truitjes De eerste startrij, die is weer grondig veranderd. Joao Almeida heeft de roze trui te pakken, de paarse puntentrui is nog van Diego Ulissi, ritwinnaar Jonathan Caicedo is de blauwe bergkoning en Harm Vanhoucke is de gelegenheidsdrager van het wit.

Intussen is de aftelklok gestopt: we krijgen een neutralisatie van zo'n 7 kilometer.

12:12 12 uur 12. In Catania maakt iedereen zich op voor de start van deze etappe. Rugnummer 161 schrappen we dus: Geraint Thomas verlaat de Giro. Na Miguel Angel Lopez en Aleksandr Vlasov verliezen we opnieuw een topper. . In Catania maakt iedereen zich op voor de start van deze etappe. Rugnummer 161 schrappen we dus: Geraint Thomas verlaat de Giro. Na Miguel Angel Lopez en Aleksandr Vlasov verliezen we opnieuw een topper.

12:11 12 uur 11 match begonnen Start



12:06 Harm Vanhoucke rijdt vandaag in het wit rond. 12 uur 06. Harm Vanhoucke rijdt vandaag in het wit rond

11:57 11 uur 57. Nog een kwartiertje tot de start. La Gazzetta dello Sport meldt dat Geraint Thomas geen rugnummer zal opspelden, maar op een bevestiging van zijn ploeg is het nog even wachten. . Nog een kwartiertje tot de start. La Gazzetta dello Sport meldt dat Geraint Thomas geen rugnummer zal opspelden, maar op een bevestiging van zijn ploeg is het nog even wachten.

10:50 10 uur 50. Blijft Thomas in de Giro? Hij was gisteren de verliezer van de dag en het is nog niet zeker of Geraint Thomas in de Giro blijft. De Welshman wordt ook vandaag nog onderzocht na zijn val van gisteren. Het komende uur moet duidelijkheid brengen. . Blijft Thomas in de Giro? Hij was gisteren de verliezer van de dag en het is nog niet zeker of Geraint Thomas in de Giro blijft. De Welshman wordt ook vandaag nog onderzocht na zijn val van gisteren. Het komende uur moet duidelijkheid brengen.

09:39 09 uur 39. **. De organisatie heeft deze etappe 2 sterren meegegeven. De Portella Mandrazzi kreeg "slechts" het label van 3e categorie, maar kan dus vooral door zijn lengte voor de nodige verzuring zorgen bij de snelle mannen en hun knechten. We vertrekken vandaag om 12.15u en de finish wordt rond 16u verwacht. Dat vroege aankomstuur heeft te maken met de verplaatsing naar het Italiaanse vasteland die de renners straks nog moeten maken. . ** De organisatie heeft deze etappe 2 sterren meegegeven. De Portella Mandrazzi kreeg "slechts" het label van 3e categorie, maar kan dus vooral door zijn lengte voor de nodige verzuring zorgen bij de snelle mannen en hun knechten.

We vertrekken vandaag om 12.15u en de finish wordt rond 16u verwacht. Dat vroege aankomstuur heeft te maken met de verplaatsing naar het Italiaanse vasteland die de renners straks nog moeten maken.

09:39 Almeida veroverde de roze trui op de Etna, ritwinnaar Caicedo staat in dezelfde seconde. 09 uur 39. Almeida veroverde de roze trui op de Etna, ritwinnaar Caicedo staat in dezelfde seconde

09:38 09 uur 38. Ik ben sprakeloos. Het is een droom om aan de leiding te staan in een grote ronde. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) is de nieuwe leider. Ik ben sprakeloos. Het is een droom om aan de leiding te staan in een grote ronde. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) is de nieuwe leider

09:37 Het profiel van vandaag. 09 uur 37. Het profiel van vandaag